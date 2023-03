Ram Navami 2023 Wishes: अपनों को इस अंदाज में दें रामनवमी की शुभकामनाएं, भेजें ये संदेश

Happy Ram Navami 2023 Wishes Images, Quotes, Status, Photos: चैत्र नवरात्रि समाप्त होने के साथ राम नवमी का पर्व मनाया जाता है। भगवान राम के जन्मदिन के अवसर पर आप दोस्तों और करीबियों को इन संदेशों और तस्वीरों के माध्यम से रामनवमी की शुभकामनाएं दे सकते हैं।

Happy Ram Navami 2023 Wishes Images: हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक रामनवमी माना जाता है। (Freepik)

Ram Navami 2023 Wishes: देशभर में आज रामनवमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रह है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि और पुष्य नक्षत्र में श्री राम का जन्म हुआ था। इसी के कारण हर साल इस दिन राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है। आज के दिन भगवान राम की विशेष पूजा की जाती है। इसके साथ आप चाहे, तो अपने दोस्तों और करीबियों को को इन संदेशों और तस्वीरों के माध्यम से रामनवमी की शुभकामनाएं दे सकते हैं। क्रोध को जिसने जीता है,

जिनकी भार्या सीता हैं ।

जो भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण के हैं भ्राता,

जिनके चरणों में हैं हनुमंत लला,

वो पुरुषोत्तम राम हैं।

भक्तों में जिनके प्राण हैं,

ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम को

सत सत प्रणाम है। निकली है सज धज के राम जी की सवारी

लीला है सदा राम जी की न्यारी न्यारी

राम नाम है सदा सुखदायी सदा हितकारी

राम नवमी की शुभकामनाएं गरज उठे गगन सारा, समुंदर छोड़े अपना किनारा

हिल जाए जहान सारा, जब गूंजे जय श्री राम का नारा

रामनवमी की शुभकामनाएं पानी में नैक नाम कभी डूबता नहीं

सच्चाई का रंग धोने से कभी छुट्टे नहीं

इंसानियत के फर्ज से जो चुकते नहीं

रामजी ऐसे बंदों पर मेहर करना भूलते नहीं मन राम का मंदिर है,

यहां उसे विराजे रखना,

पाप का कोई भाग ना होगा,

बस राम को थामे रखना !

रामनवमी की शुभकामनाएं! श्री रामचन्द्र कृपालु भज मन

हरण भवभय दारुण

नवकंज लोचन, कंज मुख कर

कंज, पद कंजारुणम।

रामनवमी की हार्दिक बधाई। राम जिनका नाम है, अयोध्या जिनका धाम है,

ऐसे रघुनंदन को,

आपको और आपके परिवार को,

रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मंगल भवन अमंगल हारी,

द्रवहु सुदसरथ अजिर बिहारी,

राम सिया राम, सिया राम,

जय जय राम… क्रोध को जिसने जीता हैं

जिनकी भार्या सीता है

जो भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण के हैं भ्राता

जिनके चरणों में हैं हनुमंत लला

वो पुरुषोतम राम है।

ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम को कोटि-कोटि प्रणाम है

रामनवमी की हार्दिक बधाई। सारा जहां है जिसकी शरण में,

नमन है उस मां के चरण में,

हम हैं उस मां के चरणों की धूल,

आओ मिलकर मां को चढ़ाएं श्रद्धा के फूल।।

रामनवमी की हार्दिक बधाई https://www.jansatta.com/blank.html

पढें Religion (Religion News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram