Happy Kajari Teej 2019 Wishes Images, Quotes, Messages: कजरी तीज की शुभकामनाएं दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें

Happy Kajari Teej 2019 Wishes Status, Images, Quotes, Messages: 18 अगस्त दिन रविवार को कजरी तीज का व्रत है। पति की लंबी आयु के लिए महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं और शिव पार्वती की विधिवत पूजा करती हैं। इस पूजा में भी शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने की परंपरा है। इसलिए इस पूजा को करवा चौथ जैसा ही व्रत कहा जाता है। आइए इस व्रत पूजा के लिए महिलाओं और परिवार के अन्य सदस्यों और दोस्तों को बधाई देते हैं। इस व्रत को करने से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए ये कुछ ट्रेंडिंग विशेज, कार्ड्स और स्टेटस:

तीज का व्रत है बहुत मधुर प्यार का

दिल की श्रद्धा और सच्चे विश्वास का

बिछिया पैरों में, हो माथे पर बिंदिया

हर जन्म में मिलन हो हमारा पिया

Happy Kajri Teej 2019 Happy Kajri Teej 2019

Teej is the day which shows woman’s

love and sacrifice. May your wishes come

true and you get the powerful &

loving husband like lord Shiva.

Hats off to all the women who starve

themselves for the long and prosperous

live of their husband. My hearty

wishes to the women folk.

Happy Kajri Teej.

Happy Kajri Teej 2019 Happy Kajri Teej 2019

I love you very much. I want you as

my wife in every birth.I wish this Teej

comes with a lot of happiness in

our lives.Happy Kajri Teej.

Happy Kajri Teej 2019 Happy Kajri Teej 2019

May the divine light of Godspread

into your Lifepeace, prosperity, happinessand

good health Happy Teej

मां पार्वती आप पर अपनी कृपा

हमेशा बनाए रखें, आपको तीज

की शुभकामनाएं।

Happy Teej to u all !!

