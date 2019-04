Happy Guru Teg Bahadur Jayanti 2019 Wishes Images, Messages, Photos, and Status: आज सिक्खों के दस गुरुओं में से नौंवे गुरु तेगबहादुर की जयंती है। इनका जन्म वैसाख कृष्ण पंचमी के दिन पंजाब के अमृतसर में हुआ था। इन्होंने समाज के कल्याण के लिए कई काम किये और फिर देश के लिए अपने आप को कुर्बान तक कर दिया। इन्होंने मुगलों का ना केवल डटकर सामना किया बल्कि उनके सभी इरादों को नाकामयाब करते हुए कुर्बानी भी दे दी।

गुरु तेगबहादुर बचपन से ही संत स्वभाव के गहन विचारक, उदारवान, बहादुर व निडर स्वभाव के थे। इन्होंने बेहद ही कम उम्र में अपने पिता के साथ मुगलों से हुए युद्ध में डट कर सामना किया जिससे प्रभावित होकर इनके पिता ने इनका नाम तेग बहादुर रख दिया। तेगबहादुर मतलब तलवार के धनी। कहा जाता है कि गुरु तेग बहादुर से प्रेरित होकर लोगों ने नशे का त्याग कर दिया औक यहां तक की कई लोगों ने तंबाकू की खेती तक भी छोड़ दी। इन्होंने देश को दुश्मनों से छुड़ाने के लिए लोगों में विरोध की भावना भर, उन्हें कुर्बानियां देने के लिए तैयार किया और खुद मुगलों के नापाक इरादों को नाकामयाब करते हुए कुर्बान हो गए। आज इनकी जयंती पर अपने चाहने वालों को भेंजे ये मैसेज और संदेश।

May the Guru shower you with happiness and success on this pious day. A very happy Guru to all. Happy Guru Teg Bahadur Jayanti 2019

आध्यात्मिक मार्ग पर दो सबसे कठिन परिक्षण हैं- सही समय

की प्रतीक्षा करने का धैर्य और जो सामने आये उससे निराश ना होने का साहस।

जीत और हार यह आपकी सोच पर ही निर्भर है,

मान लो तो हार है ठान लो तो जीत है।

