हस्तरेखा शास्त्र में हथेली के पर्वतों और चिह्नों का विशेष महत्व माना जाता है। इनमें शुक्र पर्वत को प्रमुख माना गया है। क्योंकि शुक्र पर्वत को प्रेम, आकर्षण, वैवाहिक सुख, सौंदर्य और भावनात्मक रिश्तों का कारक माना गया है। मान्यता है कि जिन लोगों की हथेली में शुक्र पर्वत उभरा और साफ दिखाई देता है, उनकी लव लाइफ और मैरिड लाइफ काफी रोमांटिक और खुशहाल रहती है। ऐसे लोग रिश्तों को दिल से निभाने वाले और पार्टनर की भावनाओं को समझने वाले माने जाते हैं। आइए जानते हैं कहां होता है शुक्र पर्वत और जीवन पर इसका प्रभाव…

कहां होता है शुक्र पर्वत?

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार अंगूठे के नीचे वाला भाग शुक्र पर्वत कहलाता है। यदि यह स्थान गुलाबी, उभरा हुआ और साफ दिखाई दे तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। वहीं बहुत ज्यादा दबा हुआ या कटे-फटे निशानों वाला शुक्र पर्वत रिश्तों में उतार-चढ़ाव का संकेत दे सकता है।

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उभरा हुआ शुक्र पर्वत देता है रोमांटिक स्वभाव

जिन लोगों का शुक्र पर्वत अच्छा उभरा होता है, वे स्वभाव से बेहद रोमांटिक और आकर्षक माने जाते हैं। ऐसे लोग अपने पार्टनर को खुश रखने की पूरी कोशिश करते हैं और रिश्ते में प्यार व अपनापन बनाए रखते हैं। इनकी मैरिड लाइफ में प्यार, समझदारी और भावनात्मक जुड़ाव बना रहता है।

वैवाहिक जीवन में मिलता है सुख

हस्तरेखा शास्त्र मानता है कि अच्छा शुक्र पर्वत व्यक्ति को वैवाहिक सुख प्रदान करता है। ऐसे लोग अपने जीवनसाथी के साथ मजबूत बॉन्डिंग रखते हैं। इनके रिश्तों में छोटी-मोटी नोकझोंक तो हो सकती है, लेकिन प्यार और विश्वास बना रहता है।

कला और सौंदर्य से होता है लगाव

शुक्र पर्वत मजबूत होने पर व्यक्ति को संगीत, कला, फैशन और सुंदर चीजों में रुचि होती है। ऐसे लोग सामाजिक जीवन में भी काफी लोकप्रिय माने जाते हैं। इनके व्यक्तित्व में आकर्षण और आत्मविश्वास देखने को मिलता है।

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क्रॉस या जाल का निशान क्या बताता है?

अगर शुक्र पर्वत पर अधिक क्रॉस, जाल या कटे हुए निशान दिखाई दें तो यह रिश्तों में तनाव, भावनात्मक उलझन या प्रेम संबंधों में बाधा का संकेत माना जाता है।

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से हस्तरेखा शास्त्र और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।