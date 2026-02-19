5 Famous Hanuman Temples in India: हनुमान जी को धर्मग्रंथों में संकट मोचन और शक्ति का प्रतीक माना गया है। उनकी उपासना करने से जीवन में आने वाली सभी परेशानियों और बाधाओं से मुक्ति मिलती है। विशेष रूप से मंगलवार का दिन हनुमान जी की पूजा के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन सच्चे मन से की गई प्रार्थना से हनुमान जी अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। भारत में हनुमान जी के कई प्रसिद्ध मंदिर हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्थान हैं जो अपनी धार्मिक महत्ता और आस्था के लिए पूरे देश में जाने जाते हैं। इन मंदिरों में जाकर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उन्हें मानसिक शांति, सुख-समृद्धि और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। आज हम आपको भारत के 5 अत्यंत प्रसिद्ध हनुमान मंदिरों के बारे में बताएंगे, जहां दर्शन करने के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगती हैं और हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है।

हनुमान गढ़ी, अयोध्या, उत्तर प्रदेश (Shri Hanuman Garhi Mandir, Ayodhya)

हनुमान गढ़ी मंदिर भगवान राम की नगरी अयोध्या में स्थित है और हनुमान जी के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक माना जाता है। इस मंदिर में हनुमान जी बाल रूप में मां अंजनी की गोद में विराजमान हैं। कहा जाता है कि यह मंदिर हनुमान जी का सिद्धपीठ है, जिसे स्वयं भगवान राम ने उन्हें सौंपा था। यहां सच्चे मन से की गई प्रार्थनाओं का विशेष फल मिलता है। भक्त मानते हैं कि हनुमान गढ़ी के दर्शन करने से बिगड़े हुए काम बनते हैं और जीवन में सुख-शांति, सफलता और समृद्धि आती है। मंदिर की प्राचीन वास्तुकला और उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसे और भी विशेष बनाती है।

सालासर बालाजी मंदिर, चुरू, राजस्थान (Shree Salasar Balaji Mandir, Rajasthan)

राजस्थान के चुरू जिले में स्थित सालासर बालाजी मंदिर आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। यह मंदिर विशेष रूप से मंगलवार को अत्यधिक श्रद्धालुओं से भरा रहता है। यहां हजारों लोग दूर-दराज से आते हैं, ताकि वे हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर सकें। सालासर बालाजी मंदिर को मनोकामनाओं की पूर्णता का स्थल माना जाता है। भक्तों की मान्यता है कि यहां सच्चे मन से की गई प्रार्थना और भक्ति हनुमान जी को प्रसन्न करती है और सभी दुख-कष्ट, रोग और जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। यह मंदिर राजस्थान की धार्मिक पहचान के साथ-साथ सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। मंदिर परिसर में नियमित रूप से भजन, कीर्तन और धार्मिक अनुष्ठान होते रहते हैं, जो भक्तों के मन को आध्यात्मिक रूप से शांत और प्रसन्न बनाते हैं। सालासर बालाजी मंदिर को न केवल राजस्थान, बल्कि पूरे उत्तर भारत में एक प्रमुख हनुमान मंदिर के रूप में जाना जाता है।

महावीर मंदिर, पटना, बिहार (Mahavir Mandir, Patna)

पटना में स्थित महावीर मंदिर हनुमान जी के भक्तों के लिए एक अत्यंत लोकप्रिय स्थल है। यह मंदिर पटना जंक्शन के पास स्थित है और यहां रोजाना दूर-दराज से बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। इसे उत्तर भारत के सबसे प्रसिद्ध हनुमान मंदिरों में से एक माना जाता है। कहते हैं कि यहां भक्तों को सच्चे मन से की गई प्रार्थना का तुरंत फल मिलता है। हनुमान जी की अर्चना करने से मानसिक शांति, रोगों से मुक्ति और जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। महावीर मंदिर केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यहां धार्मिक उत्सवों और मंगलवार के विशेष पूजन के अवसर पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। मंदिर परिसर में हनुमान चालीसा और अन्य भक्ति कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं, जो भक्तों के मन को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देते हैं।

जाखू मंदिर, शिमला, हिमाचल प्रदेश (Jakhu Temple, Shimla)

शिमला की जाखू पहाड़ी पर स्थित जाखू मंदिर अपनी ऊंचाई और भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर हनुमान जी की विशाल प्रतिमा के लिए जाना जाता है, जो दूर से ही दिखाई देती है। इसे दुनिया की सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमाओं में से एक माना जाता है। मान्यता है कि यहां दर्शन करने से भय और बाधाएं दूर होती हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। जाखू मंदिर की ऊंचाई और प्राकृतिक वातावरण इसे एक आध्यात्मिक अनुभव का स्थल बनाते हैं। यहां आने वाले श्रद्धालु न केवल हनुमान जी की भक्ति में लीन होते हैं, बल्कि पर्वतीय सुंदरता का आनंद भी उठाते हैं। जाखू मंदिर की गुफाएं और आसपास का हरियाली भरा वातावरण भक्तों के मन को शांत और आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देता है। मंदिर तक पहुंचने के लिए लोग लंबी चढ़ाई करते हैं, जिसे एक प्रकार का तप और भक्ति यात्रा माना जाता है।

हम्पी हनुमान मंदिर, कर्नाटक (Hampi Hanuman Temple, Karnataka)

कर्नाटक के हम्पी क्षेत्र में स्थित यह मंदिर रामायण काल में किष्किंधा नगरी के नाम से प्रसिद्ध था। हम्पी हनुमान मंदिर अपने प्राचीन यंत्रों और वास्तुकला के लिए जाना जाता है। मंदिर परिसर में स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा विशेष शक्तियों से जुड़ी मानी जाती है। कहते हैं कि यहां दर्शन करने से आध्यात्मिक शांति, मानसिक स्थिरता और जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है। मंदिर की गुफाएं, प्राचीन वास्तुकला और शांत वातावरण भक्तों को गहरी मानसिक शांति और भक्ति अनुभव कराते हैं। यह हनुमान मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से, बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। हम्पी हनुमान मंदिर को हनुमान जी के सबसे पुराने और पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। यहां आने वाले भक्तों का मानना है कि हनुमान जी की कृपा से सभी बाधाएं और संकट दूर हो जाते हैं।

