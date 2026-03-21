Hanuman Jayanti 2026 Date: हनुमान जयंती, जिसे बजरंगबली का जन्मोत्सव भी कहा जाता है, हर साल भक्तों के लिए बेहद खास दिन होता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान हनुमान का जन्म हुआ था, और इसलिए यह दिन भक्ति, शक्ति और संकट मोचन का प्रतीक माना जाता है। भक्त इस पावन दिन हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान मंत्र का जाप और पूजा विधि के अनुसार भगवान की आराधना करते हैं। मान्यता है कि हनुमान जयंती पर सही मुहूर्त पर पूजा करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख-शांति, स्वास्थ्य और सफलता का आशीर्वाद मिलता है। वैदिक पंचांग के अनुसार, हर साल हनुमान जयंती चैत्र माह की पूर्णिमा को मनाई जाती है, लेकिन इस साल लोग इस तारीख को लेकर थोड़े भ्रम में हैं। कुछ लोग इसे 1 अप्रैल मान रहे हैं तो कुछ 2 अप्रैल। ऐसे में यदि आप भी हनुमान जयंती की तारीख और पूजा का समय लेकर कन्फ्यूज हैं, तो आइए जानते हैं हनुमान जयंती की सही तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है।

हनुमान जयंती 2026 की तिथि और शुभ मुहूर्त

वैदिक हिन्दू पंचांग के अनुसार, चैत्र माह की पूर्णिमा 1 अप्रैल सुबह 7:08 बजे शुरू होकर 2 अप्रैल सुबह 7:41 बजे तक रहेगी। शास्त्रों में तिथि के उदय का विशेष महत्व माना जाता है, इसलिए इस साल हनुमान जयंती का उत्सव 2 अप्रैल को मनाया जाएगा। इस दिन पूरे देश में हनुमान मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ेगा। लोग हनुमान चालीसा, मंत्र जाप और पूजा विधि के अनुसार भगवान हनुमान की आराधना करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि सही समय और विधि से पूजा करने से बजरंगबली प्रसन्न होते हैं और भक्तों के जीवन में सुख, शांति और सफलता आती है।

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हनुमान जयंती 2026 की पूजा विधि

हनुमान जयंती के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना और साफ-सुथरे वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। इसके बाद घर या मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा या चित्र स्थापित कर पूजा आरंभ की जाती है। पूजा के दौरान सिंदूर, चमेली का तेल, लाल फूल और तुलसी अर्पित करना शुभ होता है। भोग में आमतौर पर बेसन के लड्डू या गुड़-चना चढ़ाया जाता है। पूजा के अंत में दीपक जलाकर आरती की जाती है, इसके बाद हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। इस तरह से भक्त हनुमान जी के आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और जीवन में सुख, शांति और सुरक्षा की कामना करते हैं।

हनुमान जयंती का धार्मिक महत्व

हनुमान जयंती भगवान हनुमान के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। यह दिन भक्ति, शक्ति और संकट मोचन का प्रतीक माना जाता है। हनुमान जी को भगवान राम के परम भक्त और अद्भुत शक्ति संपन्न देवता के रूप में पूजा जाता है। इस पावन दिन पूजा और भजन-कीर्तन करने से भगवान हनुमान की कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करने से मानसिक शांति, स्वास्थ्य, शक्ति और जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है।

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डिसक्लेमर- इस लेख को विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें