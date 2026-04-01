हिंदू धर्म में हनुमान जी विशेष पूजनीय है। हनुमान जी की पूजा करने से व्यक्ति को भय, नकारात्मक ऊर्जा और शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। खासकर मंगलवार और शनिवार को उनकी पूजा अत्यंत फलदायी मानी जाती है। वहीं धार्मिक मान्यता के अनुसार, जहां भी राम नाम का जाप होता है, वहां हनुमान जी स्वयं उपस्थित रहते हैं। साथ ही आपको बता दें कि हनुमान को अष्ट सिद्धियों का स्वामी कहा जाता है। हनुमान जी की ये अष्ट सिद्धियां केवल शक्ति का प्रतीक नहीं हैं, बल्कि यह बताती हैं कि भक्ति, समर्पण और निष्ठा से इंसान असंभव को भी संभव बना सकता है। आइए जानते हैं इन सिद्धियों के बारे में और इनका जीवन में महत्व…

‘आरती कीजै हनुमान लला की…’, हनुमान जंयती पर बजरंगबली की पूजा इस आरती को गाकर करें संपन्न

1- अणिमा

हनुमान जी को अणिमा सिद्धि प्राप्त है। अणिमा सिद्धि का अर्थ है स्वयं को सूक्ष्म से भी सूक्ष्म बना लेना। साथ ही इसका आध्यात्मिक संकेत यह है कि व्यक्ति अपने अहंकार को इतना छोटा कर दे कि वह हर परिस्थिति में सहजता से समा सके। हनुमान जी ने लंका में प्रवेश करते समय इसी शक्ति का प्रयोग किया, जो यह दर्शाता है कि बड़े लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कभी-कभी विनम्रता और सूक्ष्मता आवश्यक होती है।

2- महिमा 

बजरंगबली को जो महिला सिद्धि प्राप्ति है उसके द्वारा वे अपने शरीर को विराट रूप दे सकते थे। इसका गहरा अर्थ यह है कि जब आत्मविश्वास और आत्मबल बढ़ता है, तो व्यक्ति का प्रभाव भी विशाल हो जाता है। लंका दहन के समय उनका विशाल रूप यह दर्शाता है कि धर्म की रक्षा के लिए शक्ति का विस्तार जरूरी होता है।

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3- गरिमा

हनुमान जी को जो तीसरी शक्ति प्राप्त है उसका नाम है गरिमा और यह सिद्धि उन्हें इतना भारी बना देती थी कि कोई भी उन्हें हिला नहीं सकता था। यह केवल शारीरिक भार नहीं, बल्कि दृढ़ता और स्थिरता का प्रतीक है। जीवन में जो व्यक्ति अपने संकल्प पर बना रहता है, उसे कोई भी परिस्थिति डिगा नहीं सकती, हनुमान जी इसी अटलता के प्रतीक हैं।

4- लघिमा

 बजरंगबली को जो चौथी सिद्धि प्राप्त है, उसका नाम लघिमा है। लघिमा सिद्धि के कारण वे अत्यंत हल्के होकर आकाश में उड़ सकते थे। इसका आध्यात्मिक अर्थ यह है कि जब मनुष्य अपने भीतर के बोझ-जैसे अहंकार, क्रोध और भय को त्याग देता है, तब वह जीवन में ऊंचाइयों को आसानी से छू सकता है। हनुमान जी का समुद्र पार करना इसी मानसिक और आध्यात्मिक हल्केपन का प्रतीक है।

5- प्राप्ति

हनुमान जी को पांचवीं सिद्धि प्राप्त है, उसका नाम है प्राप्ति, इस सिद्धि से वे किसी भी वस्तु को कहीं से भी प्राप्त कर सकते थे। इसका गूढ़ अर्थ यह है कि जब व्यक्ति का मन और लक्ष्य स्पष्ट हो, तो वह संसाधनों की कमी के बावजूद भी सफलता प्राप्त कर सकता है। संजीवनी बूटी लाने की घटना इसी दृढ़ संकल्प और लक्ष्य-प्राप्ति की क्षमता को दर्शाती है।

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6- प्राकाम्य

बजगंरबली को छठी सिद्धि प्राप्त है उसका नाम है प्राकाम्य, यह सिद्धि इच्छा पूर्ति की शक्ति है, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ केवल इच्छाओं को पूरा करना नहीं, बल्कि सही और धर्मयुक्त इच्छाओं का चयन करना है। हनुमान जी ने कभी भी अपनी शक्ति का उपयोग स्वार्थ के लिए नहीं किया, बल्कि हमेशा धर्म और सेवा के लिए किया, यही इस सिद्धि का सबसे बड़ा संदेश है।

7- ईशित्व

बजरंगबली को जो सातवीं सिद्धि प्राप्त है, उसका नाम है ईशित्व, यह सिद्धि उन्हें सृष्टि और प्राकृतिक तत्वों पर नियंत्रण देती थी। इसका अर्थ है आत्म-नियंत्रण का सर्वोच्च स्तर, जहां व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों का स्वामी बन जाता है। मतलब जब इंसान स्वयं पर नियंत्रण पा लेता है, तब वह अपने जीवन की दिशा भी नियंत्रित कर सकता है।

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8- वशित्व

हनुमान जी को आखिरी सिद्धि प्राप्त है उसका नाम वशित्व, यह सिद्धि दूसरों को अपने वश में करने की शक्ति देती है, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ दूसरों पर नियंत्रण नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और सत्य के माध्यम से लोगों के दिलों को जीतना है। हनुमान जी ने अपने विनम्र स्वभाव और भक्ति से सभी का मन जीता, जो इस सिद्धि का सबसे श्रेष्ठ रूप है।

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डिसक्लेमर- इस लेख को विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें