Hans Raj Yog In Kundli:  वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति ग्रह को देवताओं का गुरु माना जाता है। साथ ही यह धनु और मीन राशि के स्वामी होते हैं। वहीं गुरु ग्रह की कर्क उच्च राशि है जबकि मकर इसकी नीच राशि होती है। वहीं गुरु बृहस्पति ज्ञान, शिक्षक, संतान, बड़े भाई, शिक्षा, धार्मिक कार्य, पवित्र स्थल, धन, दान, पुण्य और वृद्धि आदि का कारक माने जाते हैं। 

साथ ही यहां हम बात करने जा रहे हैं हंस महापुरुष राजयोग के बारे में, जिसका निर्माण गुरु बृहस्पति करते हैं। मतलब जब गुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करते हैं तो हंस महापुरुष राजयोग बनता है। जिन जातकों की कुंडली में यह योग होता है, उन्हें जीवन में मान-सम्मान, प्रतिष्ठा, ज्ञान और समृद्धि प्राप्त होती है। ऐसे लोग समाज में प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में पहचाने जाते हैं और अपने कार्यक्षेत्र में ऊंचे पद तक पहुंच सकते हैं।

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ऐसे बनता है कुंडली में हंस राजयोग

ज्योतिष शास्त्र अनुसार इस योग का निर्माण किसी व्यक्ति की कुंडली में तब होता है जब गुरु ग्रह लग्न या चन्द्रमा से पहले, चौथे, सातवें और दसवें भाव में कर्क, धनु अथवा मीन राशि में स्थित होते हैं तब हंस योग बनता है। वहीं अगर गुरु बृहस्पति की डिग्री मजबूत हैं तो इस योग का पूर्ण फल व्यक्ति को प्राप्त होता है। साथ ही किसी ग्रह की शुभ दृष्टि इस राजयोग को मजबूत बनाती है।

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व्यक्तित्व पर प्रभाव

हंस महापुरुष राजयोग वाले लोग आकर्षक व्यक्तित्व के धनी माने जाते हैं। उनकी वाणी प्रभावशाली होती है और लोग उनकी बातों से प्रभावित होते हैं। ऐसे जातक सिद्धांतों और नैतिक मूल्यों को महत्व देते हैं। साथ ही समाज में अपनी अलग पहचान बनाने में सफल रहते हैं।

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करियर और आर्थिक जीवन

इस योग के प्रभाव से व्यक्ति को करियर में उन्नति के अवसर प्राप्त होते हैं। सरकारी सेवा, शिक्षा, कानून, धर्म, राजनीति और प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में विशेष सफलता मिलने की संभावना रहती है। कई बार ऐसे लोग उच्च पदों पर पहुंचकर समाज में प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त करते हैं।

वैवाहिक और पारिवारिक जीवन

हंस महापुरुष राजयोग पारिवारिक जीवन के लिए भी शुभ माना जाता है। इससे परिवार का सहयोग मिलता है और वैवाहिक जीवन में सुख-शांति बनी रहने की संभावना रहती है। हालांकि, कुंडली के अन्य ग्रहों की स्थिति भी इसके परिणामों को प्रभावित कर सकती है।

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डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।