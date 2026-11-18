Thursday Remedies: हिंदू धर्म में सप्ताह का प्रत्येक दिन किसी न किसी देवी-देवता और ग्रह से संबंधित है। ऐसे ही गुरुवार का दिन भगवान विष्णु के साथ देवगुरु बृहस्पति को समर्पित है। इस दिन इनकी विधि-विधान से पूजा करने के साथ व्रत रखने से सुख-समृद्धि, ज्ञान, धन, भाग्य के साथ वैवाहिक जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे ही गुरुवार के दिन कुछ विशेष उपाय करने से कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत होने से जीवन की कई परेशानियां दूर हो सकती है। अगर आप भी नौकरी-बिजनेस में चली आ रही समस्याओं और आर्थिक लाभ पाना चाहते हैं, तो गुरुवार के दिन इन ज्योतिषीय उपायों को कर सकते हैं। आइए जानते हैं भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए गुरुवार को कौन-कौन से उपाय करने चाहिए…

भगवान विष्णु को चढ़ाएं पीले फूल

गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को प्रिय पीले रंग के फूल चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा पीले चंदन का तिलक लगाने के साथ तुलसी दल के साथ पीले फल, मिठाई आदि का भोग लगा सकते हैं।

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करें केले के पेड़ की पूजा

मान्यता है कि केले का पेड़ गुरु बृहस्पति से संबंधित है। इसलिए गुरुवार के दिन केले के पेड़ की विधिवत पूजा करने के साथ हल्दी मिले जल को चढ़ाएं। इसके साथ ही घी का दीपक जलाएं। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से गुरु भगवान की विशेष कृपा बनी रह सकती है।

गुरुवार को करें इन चीजों का दान

गुरुवार के दिन गरीबों या जरूरतमंद को पीली वस्तुओं का दान करें। इस दिन चने की दाल, बेसन, पीले वस्त्र, केला सहित अन्य खाने वाली पीली चीजों का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से गुरु बृहस्पति अति प्रसन्न होते हैं।

करें भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप

गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और गुरु बृहस्पति की विधिवत पूजा करने के साथ इन मंत्रों का जाप करें। इस दिन तुलसी की माला से ‘ऊं नमो भगवते वासुदेवाय’ या फिर ॐ बृं बृहस्पतये नमः मंत्र का जाप करें।

माथे पर लगाएं हल्दी और केसर का तिलक

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, गुरुवार के दिन माथे पर हल्दी और केसर से बना तिलक लगाना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से गुरु की स्थिति अच्छी हो सकती है। इसके साथ ही व्यक्ति को ज्ञान, बुद्धि और भाग्य में वृद्धि हो सकती हैं।

करें भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा

गुरुवार को भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की पूजा करना शुभ माना जाता है। पूजा के समय मां को कमल का फूल, फल, मिठाई के साथ वस्त्र चढ़ाएं। ऐसा करने से घर में सुख-शांति बनी रहती हैं।

गुरुवार को रखें व्रत

अगर आप गुरु बृहस्पति और विष्णु जी की कृपा पाना चाहते हैं, तो गुरुवार को व्रत रखना शुभ माना जाता है। इस दिन सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लेने के साथ विधिवत पूजा करने के साथ गुरुवार की व्रत कथा का पाठ करें। दिनभर फलाहार व्रत रखें। शाम को विधिवत पूजा करने के साथ पीले रंग का भोजन करें।

डिस्क्लेमर- इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिष शास्त्र और धार्मिक परंपराओं पर आधारित है। अलग-अलग क्षेत्रों के हिसाब से मान्यताएं और परंपराएं अलग-अलग हो सकती है। अधिक जानकारी के लिए संबंधित विद्वान या फिर धार्मिक ग्रंथ देख लें।