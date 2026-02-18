Guruwar ke Upay: हिंदू पंचांग के अनुसार, सप्ताह का प्रत्येक दिन किसी न किसी देवी-देवता और नवग्रह को समर्पित होता है। गुरुवार का दिन देवगुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु की आराधना के लिए विशेष माना गया है। इस दिन विधि-विधान से भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ गुरु बृहस्पति का व्रत रखने का महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरुवार को केले के पौधे की पूजा करना भी अत्यंत शुभ होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। गुरु के शुभ प्रभाव से व्यक्ति को यश, सम्मान, तरक्की और धन-वैभव की प्राप्ति हो सकती है। आइए जानते हैं गुरुवार के दिन कौन-से उपाय करना शुभ और फलदायी मानी जा सकते हैं।

हल्दी के जल से करें स्नान

अगर आपकी कुंडली में गुरु बृहस्पति की स्थिति कमजोर है, तो हर गुरुवार को अपने नहाने वाले पानी में थोड़ी सी हल्दी डालकर स्नान करें। ऐसा करने से सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एक कटोरी में गंगाजल और पीली हल्दी मिला लें और मुख्य द्वार में छिड़काव कर लें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है।

करें इस मंत्र का जाप

कुंडली में गुरु मजबूत करने के लिए गुरु बृहस्पति की विधिवत पूजा करने के साथ 108 बार इस मंत्र जाप करें- बृं बृहस्पतये नमः

केले की पेड़ की करें पूजा

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। इसलिए गुरु की कृपा पाने के लिए गुरुवार को जल चढ़ाएं। इसके साथ ही पीला चंदन लगाने के साथ भोग लगाएं।

विष्णु जी को लगाएं भोग

गुरुवार को चावल की खीर बनाएं, जिसमें थोड़ी सी केसर भी डाल लें। इस खीर का भोग भगवान विष्णु को लगाएं और फिर इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है।

गुरुवार को करें विष्णु स्तोत्र और सहस्रनाम का पाठ

हर गुरुवार को घर पर विष्णु जी की विधिवत पूजा करने के साथ विष्णु स्तोत्र और सहस्रनाम का पाठ करें। ऐसा करने से आपकी कई इच्छाएं पूरी हो सकती है। इसके अलावा कुंडली में मौजूद गुरु दोष का दुष्प्रभाव कम हो सकता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में बताए गए उपाय और दी गई जानकारी लोक मान्यताओं, ज्योतिषीय धारणाओं और पारंपरिक धार्मिक ग्रंथों पर आधारित है। जनसत्ता इनकी पुष्टि नहीं करता है और न ही इनसे किसी प्रकार की निश्चित सफलता या आर्थिक लाभ की गारंटी देता है। इन उपायों को अपनाने से पहले अपने व्यक्तिगत विवेक का उपयोग करें और संभव हो तो किसी विषय पंडित या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें। यह जानकारी केवल पाठकों की रुचि और सामान्य जागरूकता के लिए साझा की गई है।