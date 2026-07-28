Guru purnima 2026, Sri Sri Ravi Shankars Quotes: हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। इस साल गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई, गुरुवार को है। इस दिन को महाभारत सहित कई पुराणों के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इसी के कारण इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में गुरु पूर्णिमा को काफी खास माना जाता है। इस दिन गुरु के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन माना जाता है। इस खास मौके पर गुरुदेव श्री श्री रवि शंकर से जानिए कि गुरु की उपस्थिति क्यों आवश्यक है। इसके साथ ही गुरु के प्रभाव से जीवन में क्या बदलाव आते हैं। एक सच्चे गुरु का सानिध्य व्यक्ति के जीवन में शांति, विवेक, आनंद, समृद्धि और आत्मिक विकास का मार्ग खोल देता है। उनके अनुसार गुरु केवल शरीर नहीं, बल्कि चेतना, ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक हैं।

गुरु का अर्थ

गुरु शब्द का अर्थ है – वह जो अंधकार का नाश कर प्रकाश लाता है। गुरु के द्वारा दिया गया ज्ञान मन के गहनतम अंधकारमय कोनों को भी प्रकाशित कर देता है। गुरु की अवधारणा एक शिक्षक की पारंपरिक धारणा से कहीं ऊपर है।

कोई भी विद्या तब तक अपूर्ण है जब तक कि वह गुरु के माध्यम से प्राप्त न हो। यही कारण है कि भारत में किसी भी विद्या को ग्रहण करने के लिए – चाहे वह प्राचीन दर्शन, योग और ध्यान हो या फिर कला, संस्कृति, युद्ध कौशल, शास्त्रीय नृत्य व संगीत का क्षेत्र हो – एक गुरु की नितांत आवश्यकता होती है।

ज्ञान, समृद्धि और प्रतिभा के विकास में गुरु की भूमिका

एक सच्चा गुरु एक निष्ठावान साधक को इस भौतिक संसार से परे समाधि की गहन अवस्था तक ले जाने में सक्षम होता है। एक आदर्श गुरु ने सदैव ऐसे ही शिष्य की खोज की है, जिसका मन पल्लवित होने के लिए तत्पर रहता है और जिसका हृदय पूर्ण समर्पण के भाव से खुला होता है। जब जीवन में गुरु का आगमन होता है तो हमारी दृष्टि एक बड़ी वास्तविकता को देखने में सक्षम हो पाती है।

गुरु तत्व ही एकमात्र शाश्वत, शुद्ध, अचल और अडिग है। वह सभी प्रकार के विचारों, भावनाओं का साक्षी है। वह सभी अवधारणाओं, सही-गलत, अच्छा-बुरा और सभी सापेक्षताओं से कहीं अधिक और परे है।

गुरु की उपस्थिति में मिलते हैं ये संकेत

गुरु की उपस्थिति का प्रभाव केवल शब्दों तक सीमित नहीं होता, बल्कि वह व्यक्ति के जीवन में प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया जा सकता है। गुरु के सानिध्य की पहचान पांच महत्वपूर्ण संकेतों से होती है।

पहला- दुःख का क्षय – मन की उदासी, तनाव और अशांति धीरे-धीरे कम होने लगती है।

दूसरा – सुख का आविर्भाव – बिना किसी बाहरी कारण के भीतर प्रसन्नता और आनंद का स्वाभाविक उदय होने लगता है।

तीसरा – ज्ञान की रक्षा – जीवन में प्राप्त विवेक, जागरूकता और सही समझ स्थिर रहती है तथा परिस्थितियां उसे डिगा नहीं पातीं।

चौथा – समृद्धि या प्रचुरता का अनुभव – इसका अर्थ केवल धन-संपत्ति नहीं, बल्कि यह विश्वास और अनुभव है कि जीवन की आवश्यकताएं समय पर सहज रूप से पूरी होती जाती हैं।

पांचवां – प्रतिभाओं का उदय व विकास – गुरु के सान्निध्य में व्यक्ति की सुप्त क्षमताएं जागृत होने लगती हैं, जो स्वयं को किसी कला या कौशल से वंचित मानता था, वही सृजन, अभिव्यक्ति और सेवा के नए आयामों में विकसित होने लगता है।

गुरु का सान्निध्य केवल आध्यात्मिक उन्नति तक ही सीमित नहीं है। यह व्यक्ति के व्यक्तित्व, रचनात्मकता और जीवन में संपूर्णता को भी विकसित करता है।

जब आप भौतिक स्तर से देखते हैं तो आपके पास आपका एक पहचान पत्र है, किंतु एक दूसरा तल भी है जहां पर आप देख सकते हैं कि संपूर्ण सृष्टि में एक ही जीवन शक्ति, एक ही चेतना व्याप्त है। जब आप चेतना की उस अवस्था से जुड़ते हैं तो आप एक बिल्कुल ही नए लोक में प्रविष्ट होते हैं। निष्ठावान साधक चेतना के तीनों आयामों से परे इस सत्य को देख पाता है।

गुरु पूर्णिमा पर कुछ उद्धरण –

“गुरु का अर्थ है – आपके अस्तित्व की सर्वोच्च प्रकृति।”

“गुरु आपके भीतर समाहित हैं और आप गुरु का अंश हैं – जैसे शरीर के भीतर की हवा आपके चारों ओर की हवा का हिस्सा है।”

“गुरु केवल एक शरीर नहीं हैं, वे प्रकाश, ज्ञान, प्रज्ञा – इन सबका समावेश हैं।”

“जीवन और गुरु अविभाज्य हैं। आपका जीवन ही गुरु है। अपने स्वयं के जीवन पर प्रकाश डालें।”

“गुरु पूर्णिमा एक साधक के लिए नए साल के उत्सव की तरह है। यह बीते वर्ष के मूल्यांकन का समय है कि हमने कैसा प्रदर्शन किया है, हम कितना विकसित हुए हैं, कितना आगे बढ़े हैं और कितने स्थिर हुए हैं।”

“ज्ञान जीवन से भागने का रास्ता नहीं है, बल्कि जीवन में बने रहकर हर चीज़ का साक्षी होना और विपरीत परिस्थितियों में भी संतुलित और स्थिर रहना है।”

“गुरु हमें सभी दुखों से मुक्त करते हैं। गुरु की उपस्थिति मात्र से ही आनंद छा जाता है, ज्ञान का प्रकाश फैलता है, प्रतिभाएं पल्लवित होती हैं, ये सभी गुण सहज रूप से प्रकट होते हैं।”

“ये जगत परमात्मा का ही रूप है, इसलिए जगत की सेवा करना परमात्मा की पूजा करना है।”

“ज्ञान का सम्मान करें, इससे आपका जीवन उन्नत होता है।”

“गुरु तत्व एक बच्चे की तरह है – बहुत ही नाजुक, मासूम, बुद्धिमान और प्रतिष्ठित, फिर भी विनम्र।”

“जिस परिस्थिति या तनाव को आप संभाल न सकें, उसे गुरु को समर्पित कर दें – यही आपके मन को शांत, संतुलित और स्थिर रखने का मार्ग है।”

“गुरु केवल एक शरीर नहीं, बल्कि साक्षात विवेक और प्रकाश हैं। जब मनुष्य का जीवन और उसका ज्ञान एक-दूसरे से अभिन्न हो जाते हैं, वहीं गुरुत्व प्रकट होता है।”

डिस्क्लेमर:यह लेख श्री श्री रवि शंकर के सार्वजनिक आध्यात्मिक विचारों और गुरु पूर्णिमा से जुड़े उनके संदेशों पर आधारित है। इसमें व्यक्त विचार आध्यात्मिक एवं दार्शनिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते हैं। इनका उद्देश्य किसी धार्मिक मत का प्रचार करना या वैज्ञानिक अथवा चिकित्सीय सलाह देना नहीं है। आध्यात्मिक अनुभव व्यक्ति-विशेष के अनुसार भिन्न हो सकते हैं।