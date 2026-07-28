Guru Purnima Kab Hai: गुरु पूर्णिमा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। यह दिन गुरु के प्रति सम्मान, कृतज्ञता और समर्पण व्यक्त करने का अवसर माना जाता है। आपको बता दें कि सनातन परंपरा में गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश के समान पूजनीय माना गया है, क्योंकि वही अपने शिष्य को ज्ञान, संस्कार और जीवन का सही मार्ग दिखाते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाने वाली गुरु पूर्णिमा का विशेष संबंध महर्षि वेदव्यास से भी माना है। इसी कारण इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है।

धार्मिक मान्यता है कि इस दिन गुरु की पूजा, आशीर्वाद और सेवा करने से ज्ञान, बुद्धि, सफलता तथा आध्यात्मिक उन्नति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस साल गुरु पूर्णिमा का पर्व 29 जुलाई को मनाया जाएगा। वहीं इस दिन प्रीति और आयुष्मान योग बन रहे हैं। जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। आइए जानते हैं तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त…

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गुरु पूर्णिमा शुभ मुहूर्त

ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:17 बजे से सुबह 04:59 बजे तक

विजय मुहूर्त- दोपहर 02:43 बजे से दोपहर 03:37 बजे तक

संध्य काल मुहूर्त- शाम 07:14 बजे से रात 08:17 बजे तक

बन रहे हैं 2 शुभ योग

पंचांग के अनुसार गुरु पूर्णिमा के पर्व पर प्रीति और आयुष्मान योग बन रहे हैंं। इन दोनों योग को ज्योतिष में बेहद शुभ माना जाता है।

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गुरु पूर्णिमा पूजा-विधि

प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें।

घर के मंदिर की साफ-सफाई करके भगवान विष्णु, महादेव और महर्षि वेदव्यास का पूजन करें।

यदि आपके गुरु हैं, तो उनके चित्र या चरणों का पूजन करें और उन्हें पुष्प, फल, वस्त्र या अपनी श्रद्धानुसार दक्षिणा अर्पित करें।

चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें।

गुरु स्तोत्र, विष्णु सहस्रनाम या श्रीमद्भगवद्गीता का पाठ करें।

पूजा के अंत में आरती करें और गुरु का आशीर्वाद लें।

अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीबों, विद्यार्थियों या ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा का दान करें।

गुरु पूर्णिमा के प्रमुख मंत्र

गुरु मंत्र

गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः।

गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः॥

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व्यास पूजा मंत्र

व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे।

नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः॥

गुरु गायत्री मंत्र

ॐ गुरुदेवाय विद्महे।

परब्रह्माय धीमहि।

तन्नो गुरुः प्रचोदयात्॥

बीज मंत्र

ॐ श्री गुरवे नमः॥

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।