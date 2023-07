Guru Purnima 2023 Date: गुरु पूर्णिमा आज, जानिए शुभ मुहूर्त, पूजन विधि और धार्मिक महत्व

Guru Purnima 2023: गुरु पूर्णिमा का पर्व हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन गुरु की पूजा- अर्चना की जाती है…

आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है- (जनसत्ता)

