Guru Purnima 2023: कब है गुरु पूर्णिमा? जानें तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व

Guru Purnima 2023: गुरु पूर्णिमा के दिन देवी-देवता के साथ गुरुओं की पूजा करने का विधान है। जानिए गुरु पूर्णिमा की तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व।

आषाढ़ी पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के दिन व्यास पूर्णिमा भी होती है। (Photo- Freepik)

