हस्तरेखा शास्त्र में हाथ की रेखाओं और पर्वतों का विशेष महत्व माना जाता है। हथेली में तर्जनी उंगली के नीचे स्थित स्थान को गुरु पर्वत कहा जाता है। यह पर्वत ज्ञान, सम्मान, नेतृत्व क्षमता, आध्यात्मिकता और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। हस्तरेखा विशेषज्ञों के अनुसार गुरु पर्वत पर बनने वाले कुछ खास निशान व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इनमें त्रिभुज, तारा और क्रॉस के निशान सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आइए जानते हैं इन संकेतों का अर्थ और जीवन पर इनका असर…

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गुरु पर्वत पर त्रिभुज का निशान

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार गुरु पर्वत पर त्रिभुज का निशान बेहद शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसे लोग बुद्धिमान, दूरदर्शी और नेतृत्व क्षमता वाले होते हैं। इन्हें शिक्षा, प्रशासन, राजनीति और धार्मिक कार्यों में सफलता मिलने की संभावना रहती है।

ऐसे व्यक्ति समाज में सम्मान प्राप्त करते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं। माना जाता है कि गुरु पर्वत पर साफ और स्पष्ट त्रिभुज व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति और उच्च पद दिला सकता है।

गुरु पर्वत पर तारा का निशान

गुरु पर्वत पर तारा का निशान अचानक मिलने वाली सफलता और प्रसिद्धि का संकेत माना जाता है। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं और जीवन में किसी बड़े अवसर के कारण तेजी से उन्नति कर सकते हैं।

हालांकि विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि तारा का निशान यदि टूटा-फूटा या अस्पष्ट हो तो व्यक्ति को मान-सम्मान से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। साफ तारा का निशान व्यक्ति को समाज में पहचान और प्रभाव दिलाने वाला माना जाता है।

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गुरु पर्वत पर क्रॉस का निशान

गुरु पर्वत पर क्रॉस का निशान मिश्रित फल देने वाला माना गया है। कई हस्तरेखा विशेषज्ञ इसे वैवाहिक जीवन और रिश्तों से जोड़कर देखते हैं। माना जाता है कि ऐसे लोगों के जीवन में प्रेम और विवाह से जुड़े महत्वपूर्ण बदलाव आ सकते हैं।

यदि क्रॉस स्पष्ट और विसकित हो तो यह अच्छे जीवनसाथी और सामाजिक सहयोग का संकेत देता है। वहीं अत्यधिक गहरा या बिगड़ा हुआ क्रॉस रिश्तों में तनाव, अहंकार या निर्णय संबंधी परेशानियों का कारण भी बन सकता है।

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से हस्तरेखा शास्त्र और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।