हस्तरेखा शास्त्र में हाथ की रेखाओं के साथ-साथ विभिन्न पर्वतों का भी विशेष महत्व माना गया है। जिसमें शनि, गुरु, बुध और सूर्य पर्वत प्रमुख होते हैं। यहां हम बात करने जा रहे हैं गुरु पर्वत के बारे में, गुरु पर्वत को ज्ञान, नेतृत्व क्षमता, सम्मान, आध्यात्मिकता और उच्च पद का कारक माना जाता है। यह पर्वत तर्जनी उंगली के नीचे स्थित होता है। मान्यता है कि यदि गुरु पर्वत पर कुछ विशेष शुभ चिह्न दिखाई दें, तो व्यक्ति को जीवन में सफलता, प्रतिष्ठा और समाज में सम्मान प्राप्त हो सकता है। आइए जानते हैं गुरु पर्वत पर बनने वाले ऐसे 4 शुभ निशानों के बारे में, जिन्हें हस्तरेखा शास्त्र में बेहद लाभकारी माना गया है।

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गुरु पर्वत पर त्रिभुज का निशान

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार गुरु पर्वत पर त्रिभुज का निशान अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान, दूरदर्शी और नेतृत्व क्षमता वाला होता है। माना जाता है कि ऐसे लोग प्रशासन, शिक्षा, राजनीति या धार्मिक क्षेत्र में अच्छी पहचान बना सकते हैं। यह निशान व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता को भी मजबूत करता है।

गुरु पर्वत पर क्रॉस का चिह्न

गुरु पर्वत पर साफ और स्पष्ट क्रॉस का निशान भी शुभ संकेतों में गिना जाता है। मान्यता है कि ऐसे लोगों को जीवन में योग्य जीवनसाथी का साथ मिलता है और वैवाहिक जीवन सुखद रहता है। यह निशान आध्यात्मिक रुचि, सामाजिक प्रतिष्ठा और सम्मान में वृद्धि का भी संकेत माना जाता है। साथ ही ये लोग धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। साथ ही इन लोगों को ज्योतिष जैसे गूढ़ विषयों में रुचि होती है।

गुरु पर्वत पर वर्ग का निशान

यदि गुरु पर्वत पर वर्ग का चिन्ह दिखाई दे, तो इसे सुरक्षा और संरक्षण का प्रतीक माना जाता है। हस्तरेखा विशेषज्ञों के अनुसार यह निशान व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों से बचाने और संकट के समय सही मार्गदर्शन दिलाने वाला माना जाता है। साथ ही ऐसे लोग अच्छा खाने के शौकीन होते हैं। वहीं ये लोग घूमने- फिरने के शौकीन होते हैं।

गुरु पर्वत पर तारे का निशान

गुरु पर्वत पर तारे का निशान अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसे लोगों को समाज में विशेष पहचान, सम्मान और लोकप्रियता मिल सकती है। यह चिन्ह नेतृत्व, प्रभावशाली व्यक्तित्व और उच्च उपलब्धियों का संकेत माना जाता है। हालांकि तारे का निशान स्पष्ट और संतुलित होना चाहिए, तभी इसके शुभ फल बताए जाते हैं। वहीं ऐसे लोग समाज में खूब प्रतिष्ठा पाते हैं।

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