Guru Nanak Jayanti 2022: 8 नवंबर को मनाई जाएगी गुरु नानक जयंती, जानिए प्रकाश उत्सव का महत्व

Guru Nanak Jayanti 2022: इस दिन प्रभात फेरी निकाली जाती हैं। साथ ही गुरुद्वारों में लंगर का भी आयोजन किया जाता है।

Guru Nanak Jayanti 2022: कब है गुरु नानक देव जयंती। (फोटो: इंडियन एक्सप्रेस)

पढें Religion (Religion News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram