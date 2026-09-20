Mount of Jupiter Palmistry: हस्तरेखा शास्त्र में हथेली के अलग-अलग पर्वतों और उन पर बने निशानों को विशेष महत्व दिया जाता है। वहीं हथेली में गुरु, शनि, सूर्य और गुरु पर्वत मुख्य होते हैं। यहां हम बात करने जा रहे हैं गुरु पर्वत के बारे में और उसके ऊपर बने शुभ निशान के बारे में, आपको बता दें कि गुरु पर्वत तर्जनी उंगली के ठीक नीचे स्थित होता है और हस्तरेखा शास्त्र में इसे ज्ञान, नेतृत्व, सम्मान, महत्वाकांक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा से जोड़ा जाता है।

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मान्यता है कि इस पर्वत पर कुछ विशेष शुभ निशान हों तो व्यक्ति में लीडरशिप क्वालिटी और दूरदर्शी सोच होती है। साथ ही व्यक्ति को जीवन में मान- सम्मान की प्राप्ति होती है। वहीं उच्च पद मिलता है। हालांकि, हस्तरेखा शास्त्र की ये बातें पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित हैं। आइए जानते हैं गुरु पर्वत पर शुभ निशान के बारे में…

गुरु पर्वत पर त्रिकोण

यदि गुरु पर्वत पर स्पष्ट और अच्छी तरह बनी त्रिकोण की आकृति दिखाई दे, तो हस्तरेखा शास्त्र में इसे शुभ संकेत माना जाता है। मान्यता के अनुसार ऐसा निशान व्यक्ति जीवन में अच्छी प्लानिंग करने वाला होता है। ऐसे लोग शिक्षा, प्रशासन, मैनेटमैंट या राजनीति से जुड़े क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाते हैं।

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गुरु पर्वत पर क्रॉस का निशान

गुरु पर्वत पर स्पष्ट क्रॉस का निशान भी हस्तरेखा हस्तरेखा शास्त्र में महत्वपूर्ण माना जाता है। जिस व्यक्ति के हाथ में ये निशान होता है, उसको समाज में खूब प्रतिष्ठा मिलती है। साथ ही ऐसे लोगों के प्रभावशाली लोगों के साथ संबंध होते हैं। वहीं ये लोग आध्यात्मिक होते हैं। साथ ही भगवान को मानने वाले होते हैं। हालांकि क्रॉस का फल उसके आकार, स्पष्टता और आसपास मौजूद दूसरी रेखाओं के आधार पर अलग-अलग बताया जाता है।

गुरु पर्वत पर तारा

यदि गुरु पर्वत पर तारे जैसा स्पष्ट निशान हो, तो इसे हस्तरेखा शास्त्र में प्रतिष्ठा और सम्मान से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि ऐसा निशान व्यक्ति को मोटिवेशनर स्पीकर बनाता है। ऐसे लोगों की वाणी प्रभावशाली होती है। साथ ही ये लोग जीवन में खूब धन- दौलत कमाते हैं। खासतौर पर यदि गुरु पर्वत उभरा हुआ और साफ हो, तो इसका महत्व और अधिक माना जाता है।

गुरु पर्वत क्यों माना जाता है खास?

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार गुरु पर्वत व्यक्ति की महत्वाकांक्षा, नेतृत्व, ज्ञान, आत्मविश्वास और सामाजिक सम्मान से संबंधित माना जाता है। इस पर्वत की स्थिति, बनावट और उस पर मौजूद रेखाओं को देखकर व्यक्ति के व्यक्तित्व और करियर- कारोबार को देखा जाता है। ध्यान रहे कि ये ज्योतिष और हस्तरेखा की पारंपरिक मान्यताएं हैं, इन्हें वैज्ञानिक भविष्यवाणी के रूप में नहीं लेना चाहिए।