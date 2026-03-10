Guru Margi 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, 11 मार्च को देवताओं को गुरु बृहस्पति मिथुन राशि में अपनी वक्री चाल समाप्त करके मार्गी हो जाएंगे। ऐसे में 12 राशियों के साथ-साथ देश-दुनिया में सकारात्मक फल देखने को मिल सकते हैं। इस राशि में गुरु 2 जून तक रहेंगे। इसके बाद अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु के सीधी चाल चलने से 12 में से इन तीन राशि के जातकों को भी विशेष लाभ मिल सकता है। लंबे समय से रुके काम पूरे होने के साथ-साथ नौकरी-बिजनेस में विशेष लाभ मिल सकता है। अगर आपकी कुंडली में गुरु दोष है, तो रोजाना ॐ बृं बृहस्पतये नमः का जप करना चाहिए। इसके अलावा गुरु बृहस्पति का व्रत रखने के अलावा गुरुवार को पीली चीजों का दान करना चाहिए। आइए जानते हैं गुरु के मार्गी होने से किन राशि के जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है…

द्रिक पंचांग के अनुसार, 11 मार्च 2026 को 08:58 ए एम बजे देव गुरु बृहस्पति मिथुन राशि में मार्गी होने जा रहे हैं। गुरु के सीधी चाल चलने से वह अधिकतर राशियों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। गुरु मार्गी होते समय अति शुभ नक्षत्र पुनर्वसु में विचरण कर रहे होंगे। ऐसे में हर राशि के जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है।

कन्या राशि (Kanya Zodiac)

कन्या राशि के जातकों के लिए गुरु का मार्गी होना काफी लाभकारी हो सकता है। इस राशि में गुरु दशम यानी कर्म भाव में मार्गी होंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों के पेशेवर जीवन में काफी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कार्यक्षेत्र में अपार सफलता के योग नजर आ रहे हैं। नई नौकरी के भी चांसेस मिल सकते हैं। इसके अलावा व्यापार करने वाले जातकों को नई डील, प्रोजेक्ट मिल सकता है। साझेदारी वाले बिजनेस के लिए कोई अच्छा पार्टनर भी मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए भी ये अवधि काफी लाभकारी हो सकती है। इस राशियों को परीक्षा में उत्कृष्ट परिणाम मिल सकते हैं। घर में सुख-शांति बनी रहेगी। परिवार के साथ अच्छा वक्त बीतेगा। सेहत भी अच्छी रहेगी। आप ऊर्जावान महसूस करेंगे।

उपाय- हर गुरुवार के दिन स्नान के जल में हल्दी मिलाएं। इसके अलावा पीपल के पेड़ की जड़ में हल्दी मिला जल चढ़ाएं।

तुला राशि (Tula Zodiac)

तुला राशि के जातकों के लिए देव गुरु बृहस्पति का मार्गी होना कई मायनों में खास हो सकता है। इस राशि में गुरु नवम यानी भाग्य भाव में सीधी चाल से चलेंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों को किस्मत का पूरा साथ मिल सकता है। अध्यात्म की ओर झुकाव होगा, जिससे आप कई धार्मिक स्थलों की यात्रा कर सकते हैं। उच्च शिक्षा पाने का सपना पूरा हो सकता है। नौकरी या फिर बिजनसे के चलते लंबी यात्राएं करनी पड़ सकती है। इससे आपको लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। सोया हुआ भाग्य आपका जाग सकता है। गुरु अपनी पांचवी दृष्टि लग्न पर, सातवीं दृष्टि तीसरे भाव पर और नौवीं दृष्टि पंचम भाव पर डाल रहे हैं। ऐसे में आपकी निर्णय क्षमता में तेजी से वृद्धि हो सकती है। नौकरी के क्षेत्र में भी किस्मत का साथ मिल सकता है, जिससे मान-सम्मान के साथ पद-प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है।

प्रेम और दांपत्य जीवन के मामले में भी इस राशि के जातक लकी हो सकते हैं। अविवाहित लोगों को शादी का प्रस्ताव आ सकता है। विद्यार्थियों के लिए ये अवधि लाभकारी हो सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में चली आ रही समस्याएं समाप्त हो सकती है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मानसिक तनाव कम हो सकता है।

उपाय: गुरु के शुभ फलों के लिए केले के पौधे की पूजा करें।

धनु राशि (Dhanu Zodiac)

धनु राशि के जातकों के लिए गुरु सप्तम भाव में मार्गी होंगे। इस भाव को शादी, जीवनसाथी और साझेदारी से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में इस राशि के जातकों के वैवाहिक जीवन में चली आ रही समस्याएं या फिर तनाव समाप्त हो सकता है। अविवाहित लोगों को शादी का प्रस्ताव आ सकता है। गुरु लग्न पर अपनी सातवीं दृष्टि डाल रहे हैं। ऐसे में इस राशि के जातकों को नौकरी के क्षेत्र में भी काफी लाभ मिल सकता है। आय में वृद्धि के साथ पदोन्नति के योग बन रहे हैं। व्यापार के क्षेत्र में भी लाभ मिल सकता है।

गुरु के मार्गी होने से विद्यार्थियों को भी काफी लाभ मिल सकता है। एकाग्रता में वृद्धि के साथ पढाई में अधिक ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। आत्मविश्वास में भी तेजी से वृद्धि हो सकती है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

उपाय: स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करें। इसके अलावा विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।