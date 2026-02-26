Guru Margi 2026: फ्यूचर पंचांग के मुताबिक 11 मार्च से देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था से निकलकर सीधी चाल चलने जा रहे हैं। मतलब वह मार्गी चाल से गति करेंगे। आपको बता दें कि गुरु ग्रह को धन, ज्ञान, विवाह, संतान, शिक्षा और भाग्य का कारक माना जाता है। इसलिए जब गुरु मार्गी होते हैं तो जीवन में अटके हुए कार्य बनने के योग बनते हैं और आर्थिक मामलों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलते हैं। लगभग 12 साल बाद बन रही यह विशेष स्थिति कुछ राशियों के लिए खास मानी जा रही है। आइए जानते हैं इन राशियों के बारे में…

मार्गी ग्रह क्या होते हैं?

ज्योतिष शास्त्र में जब कोई ग्रह अपनी सामान्य सीधी गति में चलता है, तो उसे मार्गी ग्रह कहा जाता है। वहीं मार्गी का अर्थ है अपने मार्ग पर आगे बढ़ने वाला। यह अवस्था वक्री के विपरीत होती है। आपको बता दें मार्गी ग्रह राशि चक्र में पश्चिम से पूर्व की ओर सामान्य गति से चलते हैं।

इन राशियों को हो सकता है लाभ

मिथुन राशि (Mithun Zodiac)

मिथुन राशि वालों के लिए गुरु की सीधी चाल सकारात्मक सिद्ध हो सकती है। क्योंकि गुरु ग्रह आपकी राशि में ही सीधी चाल चलने जा रहे हैं। इसलिए इस समय आपको मान- सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही इनकम के नए स्रोत बन सकते हैं और रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है।

वहीं नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या वेतन वृद्धि मिल सकती है, वहीं व्यापारियों को नए ग्राहकों और विस्तार के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। परिवार में सामंजस्य बढ़ने के योग हैं। साथ ही इस समय शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन खुशनुमा रहने की संभावना है। साथ ही अविवाहित लोगों को विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं।

सिंह राशि (Leo Zodiac)

आप लोगों के लिए गुरु ग्रह मार्गी होना अनुकूल सिद्ध हो सकता है। क्योंकि गुरु ग्रह आपकी राशि से इनकम और लाभ स्थान पर मार्गी होने जा रहे हैं। इसलिए इस समय आपकी इनकम के नए- नए स्त्रोत बनने के संकेत हैं। साथ ही करियर में तरक्की मिल सकती है।

साथ ही लंबे समय से अटके कार्य पूरे होने के योग हैं और अधिकारियों का सहयोग प्राप्त हो सकता है। निवेश से लाभ के संकेत हैं तथा सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। लेकिन इस सम निवेश किसी विशेषज्ञ की सलाह से करें, जो बेहतर होगा।

कन्या राशि (Kanya Zodiac)

कन्या राशि वालों के लिए गुरु का मार्गी होना करियर और कारोबार के लिहाज से शुभ सिद्ध हो सकता है। क्योंकि गुरु ग्रह आपकी राशि से कर्म भाव पर मार्गी होने जा रहे हैं। इसलिए इस समय आपको काम- कारोबार में तरक्की मिल सकती है। साथ ही आर्थिक और पेशेवर जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है।

वहीं व्यापार में विस्तार के योग बनेंगे और नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं। विदेश से जुड़े कार्यों में प्रगति संभव है। वहीं इस समय पिता के साथ संबंध अच्छे रहने की संभावना है।

