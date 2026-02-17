Guru Margi 2026: वैदिक ज्योतिष में गुरु बृहस्पति को शुभ और दैवीय गुण से परिपूर्ण माना जाता है। वह विवाह, भाग्य, ज्ञान, आध्यात्मिकता, नैतिकता, आस्था और विस्तार का कारक माना जाता है। इस समय गुरु बृहस्पति की स्थिति की बात करें, तो मिथुन राशि में वक्री अवस्था में विराजमान है। गुरु फिलहाल अतिचारी गति से आगे बढ़ रही है। ऐसे में जहां वह एक राशि में करीब 1 साल रहते थे, तो वहीं अब तीन राशियों में भ्रमण कर लेंगे। मार्च माह में गुरु बृहस्पति मिथुन राशि में ही मार्गी हो जाएंगे। गुरु बृहस्पति के मार्गी होने से 12 राशियों के जीवन में किसी न किसी तरह से प्रभाव देखने को मिलने वाला है। लेकिन इन तीन राशि के जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं पंडित केपी शुक्ल से गुरु के मार्गी होने से किन तीन राशि के जातकों के लिए लकी हो सकता है…

द्रिक पंचांग के अनुसार, बृहस्पति देव 11 मार्च 2026 की सुबह 08 बजकर 58 मिनट पर मिथुन राशि में मार्गी होने जा रहे हैं। गुरु के मार्गी होने से कुछ राशि के जातकों को नौकरी-बिजनेस में अपार सफलता हासिल हो सकती है।

सिंह राशि (Leo Zodiac)

सिंह राशि के जातकों के लिए गुरु बृहस्पति का मार्गी होना लाभकारी हो सकता है। इस राशि के ग्यारहवें भाव में गुरु मार्गी होंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों को अचानक धन लाभ हो सकता है। इसके अलावा अप्रत्याशित तरीकों से अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं। लंबे समय से चली आ रही परेशानियां समाप्त हो सकती है।

इस राशि के जातक आप अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो सकते हैं। करियर में चली आ रही परेशानियां धीमे-धीमे सही हो सकती है। ऐसे में सफलता का द्वार खुल सकता है। आपके द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की जा सकती है।

व्यापार के क्षेत्र में भी लाभ मिल सकता है। ट्रेडिंग, सट्टेबाजी के माध्यम से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन किसी भी प्रकार का व्यय करने से पहले अच्छे से सोच विचार कर लें। आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है और भविष्य के लिए भी धन की बचत कर सकते हैं। सेहत भी बेहतर हो सकती है।

तुला राशि (Libra Zodiac)

तुला राशि की गोचर कुंडली के नौवें भाव में गुरु बृहस्पति मार्गी होंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों को किस्मत का पूरा साथ मिल सकता है। आपके द्वारा की जा रही मेहनत और लगन का पूरा फल आपको मिल सकता है।

काम के सिलसिले में कई यात्राएं कर सकते हैं। इससे आपको आने वाले समय में अच्छा लाभ मिल सकता है। करियर के क्षेत्र में भी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। विदेश में नौकरी करने का सपना पूरा हो सकता है। व्यापार में लंबे समय से अटकी हुई कोई डील साइन हो सकती है। इससे आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है।

वैवाहिक जीवन अच्छा जाने वाला है। आप अपने पार्टनर से खुलकर बात करें। इससे आपका रिश्ता मजबूत हो सकता है। हालांकि जीवनसाथी की सेहत को लेकर परेशान हो सकते हैं।

आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहने के योग बन रहे है। यात्राओं के माध्यम से भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं।

कुंभ राशि (Aquarius Zodiac)

कुंभ राशि के जातकों के लिए भी गुरु का सीधी चाल चलना कई मायनों में खास हो सकता है। इस राशि के पांचवें भाव में गुरु मार्गी होंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं।

साहस और आत्मविश्वास में भी तेजी से वृद्धि हो सकती है। नई नौकरी के कई अवसर मिल सकते हैं। ऐसे में आप संतुष्ट नजर आ सकते हैं। आपकी मेहनत रंग ला सकती है।



बिजनेस की बात करें, तो आपके द्वारा बनाई गई रणनीति के माध्यम से काफी लाभ मिल सकता है। ट्रेडिंग और सट्टा आदि के द्वारा काफी मुनाफा कमा सकते हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।