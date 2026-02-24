Navpancham Rajyog 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ऊर्जा, साहस, पराक्रम, भूमि, भाई और शक्ति का मुख्य कारक कहा गया है। ऐसे में मंगल की स्थिति में बदलाव का असर 12 राशियों के साथ-साथ देश-दुनिया में देखने को मिल जाता है। बता दें कि इस समय मंगल शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में विराजमान है और 2 अप्रैल तक इसी राशि में रहने वाले हैं। इस दौरान मंगल शुक्र, सूर्य, राहु, बुध के साथ संयोग करेंगे और मार्च के अंत में बुध, राहु के साथ युति करेंगे। इसी दौरान मंगल मिथुन राशि में विराजमान गुरु बृहस्पति के साथ कोणीय स्थिति बनाकर नवपंचम राजयोग का निर्माण करेंगे, जिससे कुछ राशि के जातकों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं मंगल-गुरु के संयोग से बना नवपंचम राजयोग किन राशियों के लिए हो सकता है लकी…

द्रिक पंचांग के अनुसार, 22 मार्च को 05:27 ए एम बजे ग्रहों के सेनापति मंगल और देवताओं के गुरु बृहस्पति एक-दूसरे से 120 डिग्री की दूरी पर मौजूद रहेंगे। ऐसे में मंगल-गुरु का नवपंचम योग का निर्माण होगा। ‘बृहत् पाराशर होरा शास्त्र’ के अनुसार मंगल ग्रहों के सेनापति होने के साथ-साथ मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी है। अगर किसी जातक की कुंडली में मंगल की स्थिति मजबूत है, तो वह निडर, साहसी, आत्मविश्वासी के साथ कार्यक्षेत्र में सफलता दिलाता है। वहीं अगर कमजोर मंगल है, तो क्रोध, दुर्घटनाएं और मांगलिक दोष का कारण बन सकता है। ऐसे में अपनी कुंडली में मंगल की स्थिति जानना बेहद जरूरी है।

तुला राशि (Libra Zodiac)

इस राशि के जातकों के लिए गुरु-मंगल का नवपंचम राजयोग कई मायनों में खास हो सकता है। मंगल आपकी जन्म राशि से पंचम भाव में स्थित होगा। ऐसे में इस राशि के जातकों के बौद्धिक क्षमता से तेजी से वृद्धि हो सकती है। रचनात्मक ऊर्जा में भी तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। कार्यक्षेत्र में आपको लाभ मिल सकता है। इसके लिए आपको पुराने तरीकों को छोड़कर नए तरीके सोचने पड़ेंगे। आप अपनी क्रिएटिव सोच के कारण हर किसी के सराहना के पात्र बन सकते हैं। उच्च अधिकारी भी आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। शिक्षा, कला, शेयर मार्केट या सॉफ्टवेयर क्षेत्र से जुड़े व्यापारियों के लिए ये अवधि काफी अच्छी जा सकती है। आप अपनी रणनीतियां और बुद्धिमत्ता के बल पर कोई बड़ा मुनाफा पा सकते हैं। दांपत्य जीवन सामान्य रहेगा। लव लाइफ भी अच्छी जा सकती है। जीवनसाथी के साथ अध्यात्मिक यात्राएं कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए भी ये अवधि लाभकारी हो सकती है विशेषकर आईटी क्षेत्र से जुड़े छात्रों के एकाग्रता में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। जीवन में खुशियों की दस्तक हो सकती है।

धनु राशि (Sagittrius Zodiac)

इस राशि के जातकों के लिए नवपंचम राजयोग लाभदायक साबित हो सकता है। इस राशि के तीसरे भाव में मंगल और गुरु की राशि होने के साथ सातवें भाव में विराजमान रहेंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों को संचार के माध्यम से लाभ मिल सकता है। नौकरी में आप उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पाने में सफल हो सकते हैं। ऐसे में आपके अधिकारी प्रसन्न नजर आ सकते हैं। व्यापारियों के लिए भी ये अवधि लाभकारी हो सकती है। नई रणनीतियां और प्रयोग के माध्यम से व्यापार में काफी मुनाफा कमा सकते हैं। बिजनेस के कारण कई यात्राएं कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन अच्छा जाने वाला है। भाई-बहनों के साथ अच्छा वक्त बीतेगा। आत्मविश्वास और साहस में तेजी से वृद्धि देखने को मिलने वाली है, जिससे आप कई क्षेत्रों में सफल हो सकते हैं। रोग और कर्ज से निजात मिलने के योग बन रहे हैं। मीडिया या कम्युनिकेशन क्षेत्र के विद्यार्थियों को काफी लाभ मिलने के योग नजर आ रहे हैं। किस्मत का कई क्षेत्रों में लाभ मिल सकता है।

कुंभ राशि (Aquarous Zodiac)

इस राशि के लग्न भाव में मंगल और पांचवे भाव में गुरु बृहस्पति विराजमान है। ऐसे में इस राशि के जातकों के लिए नवपंचम राजयोग लाभकारी हो सकता है। आत्मविश्वास और ऊर्जा में तेजी से वृद्धि हो सकती है। नौकरी के क्षेत्र में भी लाभ मिल सकता है। नेतृत्व क्षमता में तेजी से वृद्धि देखने को मिल सकती है। ऐसे में आपकी पदोन्नति हो सकती है। व्यापार में भी आपकी नई तकनीक लाभ देगी। लव लाइफ अच्छी जाने वाली है। लेकिन बेकार के ईगो, अहंकार से बचकर रहें। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को सफलता हासिल हो सकती है। स्वास्थ्य अच्छा जाने वाला है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।