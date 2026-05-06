वैदिक ज्योतिष में गुरु ग्रह को ज्ञान, धन, भाग्य, विवाह, संतान, धर्म और शुभता का कारक माना जाता है। वहीं जब किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु ग्रह की महादशा शुरू होती है, तो इसका प्रभाव जीवन के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर देखने को मिलता है। गुरु की महादशा कुल 16 वर्षों तक चलती है और यह समय व्यक्ति के जीवन में बड़े बदलाव, सफलता, आध्यात्मिक उन्नति और आर्थिक प्रगति लेकर आती है। हालांकि यदि कुंडली में गुरु कमजोर या अशुभ स्थिति में हो, तो यह अवधि चुनौतियां भी दे सकती है।

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरु ग्रह की स्थिति, दृष्टि और राशि के आधार पर महादशा के फल अलग-अलग हो सकते हैं। कई लोगों के लिए यह समय करियर में उन्नति, विवाह योग, संतान सुख और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला माना जाता है। वहीं कुछ लोगों को इस दौरान निर्णय लेने में भ्रम, आर्थिक उतार-चढ़ाव या स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है।

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क्या होती है गुरु ग्रह की महादशा

ज्योतिष अनुसार गुरु ग्रह की महादशा 16 वर्षों तक रहती है। गुरु ग्रह धनु और मीन राशि का स्वामी माना जाता है तथा कर्क राशि में उच्च का होता है। यदि जन्म कुंडली में गुरु शुभ भाव में स्थित हो, तो इसकी महादशा व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिणाम दे सकती है।

इन राशियों के लिए गुरु की महादशा रहती है शुभ

करियर और व्यापार में लाभ

अगर आपकी कुंडली में गुरु ग्रह शुभ स्थित हैं या उच्च के विराजमान हैं। तो गुरु की शुभ महादशा नौकरी और व्यापार में उन्नति दिला सकती है। इस दौरान नई जिम्मेदारियां, प्रमोशन और आय के नए स्रोत बनने की संभावना रहती है। शिक्षा, बैंकिंग, प्रशासन, अध्यापन और धार्मिक कार्यों से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है। गुरु ग्रह धन और वैभव का कारक माना जाता है। इसलिए इनकी अनुकूल स्थिति आर्थिक स्थिरता और निवेश से लाभ दिला सकती है। कई लोगों को इस दौरान जमीन, वाहन या नया घर खरीदने के योग भी बनते हैं।

विवाह और पारिवारिक सुख

गुरु ग्रह विवाह और पारिवारिक जीवन के भी कारक माना जाता है। इसलिए अगर गुरु ग्रह सकारात्मक स्थित हैं तो अविवाहित लोगों के विवाह के योग बन सकते हैं, जबकि विवाहित लोगों के रिश्तों में मधुरता बढ़ सकती है। संतान सुख मिलने की संभावना भी रहती है। गुरु महादशा के दौरान व्यक्ति का झुकाव धर्म, पूजा-पाठ और आध्यात्म की ओर बढ़ सकता है। कई लोग इस समय धार्मिक यात्राएं या गुरुजनों का मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं।

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अगर कुंडली में गुरु ग्रह अशुभ हो विराजमान

गुरु बृहस्पति अगर जन्म कुंडली में अशुभ विराजमान हो तो व्यक्ति को कार्यक्षेत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही व्यक्ति का मन पूजा-पाठ में नहीं लगता है। साथ ही वह नास्तिक भी होता है। व्यक्ति के फैसले लेने में भ्रम रहता है। वैवाहिक जीवन में तनाव रहता है। बृहस्पति ग्रह से व्यक्ति को पेट से सबंधित रोग, अपच, पेट दर्द, एसिडिटी, कमज़ोर पाचन तंत्र, कैंसर जैसी बीमारी होने का ख़तरा रहता है। साथ ही व्यक्ति को वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त नहीं होता है और विवाह होने में बाधा आती है।

गुरु ग्रह को मजबूत करने के उपाय

गुरुवार के दिन करें ये काम

भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा करें।

पीले वस्त्र और पीली वस्तुओं का दान करें।

केले के पेड़ की पूजा करना शुभ माना जाता है।

जरूरतमंद लोगों को चने की दाल और हल्दी दान करें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।