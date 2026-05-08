Guru Gochar 2026,Guru Drishti on Shani: ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति में बदलाव एक अत्यंत दुर्लभ और प्रभावशाली माना जाता है। ग्रहों की चाल लगातार बदलती रहती हैं। जिसका असर हर एक व्यक्ति की कुंडली, व्यक्तित्व से लेकर जीवन की हर एक परिस्थिति में देखने को मिलता है। ऐसे ही जून माह में एक महत्वपूर्ण घटना होने वाली है जिसका असर 12 राशियों के साथ-साथ वैश्विक स्तर में देखने को मिलने वाला है। बता दें कि देवताओं के गुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करने वाले हैं। गुरु के इस राशि में आने से मीन राशि में विराजमान शनि पर दृष्टि पड़ने वाली है। इतना ही नहीं जब गुरु की दृष्टि शनि पर पड़ रही होगी, तो उसी समय मंगल की दृष्टि भी काफी अधिक प्रभावित होने वाली है। ऐसे में मेष से लेकर मीन राशि के जातकों के जीवन में सकारात्मक या फिर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलने वाला है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं गुरु के कर्क राशि में प्रवेश करके शनि पर दृष्टि पड़ने से मेष से लेकर मीन राशि पर असर…

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, देवताओं के गुरु बृहस्पति 2 जून को सुबह 02:25 ए एम बजे कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 31 अक्टूबर तक इसी राशि में रहेंगे। इसके बाद सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे।

गुरु की शनि पर दृष्टि पड़ने पर 12 राशियों पर असर

मेष राशि (Aries Zodiac)

मेष राशि के जातकों के लिए गुरु का कर्क राशि में जाना काफी लाभकारी साबित हो सकता है। इस राशि के चौथे भाव में गोचर करेंगे। ऐसे में शनि पर गुरु दृष्टि होने से भी इस राशि के जातकों को कई क्षेत्रों में राहत मिल सकती है। लंबे समय से जीवन में चली आ रही समस्याएं समाप्त हो सकती है। इसके साथ ही मानसिक तनाव से मुक्ति मिल सकती है।

वृषभ राशि (Taurus Zodiac)

वृषभ राशि के लिए यह परिवर्तन अत्यंत शुभ और अप्रत्याशित लाभ देने वाला माना गया है। इस राशि के तीसरे भाव में गुरु बृहस्पति रहने वाले हैं। इसके साथ ही शनि ग्यारहवें भाव में विराजमान है। जिसके कारण इस राशि के जातकों को किस्मत का पूरा साथ मिल सकते हैं। उन्नति के कई द्वार खुल सकते हैं।

मिथुन राशि (Gemini Zodiac)

इस राशि के जातकों के जीवन में खुशियों की दस्तक हो सकती है। इस राशि के दूसरे भाव में गुरु गोचर करेंगे। ऐसे में धन, वाणी और करियर से जुड़े मामलों में सफलता हासिल हो सकती है। आय के नए स्त्रोत खुलेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है। शनि के दशम भाव में होने से करियर के क्षेत्र में भी काफी लाभ मिल सकता है। आपके काम की सराहना होने के साथ-साथ मान-सम्मान की वृद्धि हो सकती है।

कर्क राशि (Kark Zodiac)

इस राशि के जातकों के लिए ये अवधि काफी लाभकारी हो सकती है। गुरु बृहस्पति के हंस राजयोग का निर्माण करने से इस राशि के जातकों के मान-सम्मान की वृद्धि से लेकर पद-प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है।

सिंह राशि (Leo Zodiac)

इस राशि के जातकों के लंबे समय से चली आ रही परेशानियां समाप्त हो सकती है। आप भविष्य को लेकर कुछ निर्णय ले सकते हैं।

कन्या राशि (Virgo Zodiac)

इस राशि के जातकों को आय के क्षेत्र में काफी लाभ मिल सकता है। इस राशि के ग्यारहवें भाव में गुरु के होने से लंबे समय से रुकी हुई कई इच्छाएं पूरी हो सकती है। वैवाहिक जीवन में चली आ रही परेशानियां समाप्त हो सकती है। आप मानसिक रूप से मजबूत हो सकते हैं।

तुला राशि (Libra Zodiac)

तुला राशि के लिए यह समय अत्यंत लाभकारी माना गया है। इस राशि के जातकों को किस्मत का पूरा साथ मिलने के साथ वरिष्ठ लोगों का साथ मिल सकता है, जिससे आपको सही मार्गदर्शन मिलेगा और आप सफलता हासिल हो सकती है। हालांकि गलत संगत से बचकर रहें।

वृश्चिक राशि (Scorpio Zodiac)

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह समय आत्मविश्वास, साहस और पराक्रम में वृद्धि करने वाला साबित हो सकता है। विरोधियों का सामना करने की क्षमता मजबूत होगी। ऐसे में आप सफलता हासिल कर सकते हैं। नौकरीपेशा जातकों के लिए भी ये अवधि लाभकारी हो सकती है। कार्यक्षेत्र में आपका प्रभाव अधिक होगा। ऐसे में आपके मान-सम्मान में वृद्धि देखने को मिलने वाली है। आप भविष्य को लेकर कुछ कठिन निर्णय ले सकते हैं।

धनु राशि (Sagittrius Zodiac)

धनु राशि के जातकों के लिए ये अवधि कई मायनों में खास हो सकती है। मानसिक तनाव, भय और अनावश्यक आरोपों से राहत मिल सकती है। ऐसे में ,समाज में मान-सम्मान की वृद्धि हो सकती है। जो लोग आपके खिलाफ खड़े हैं या फिर षड्यंत्र कर रहे थे, तो अब इन परिस्थितियों में आपको सफलता हासिल हो सकती है।

मकर राशि (Capricorn Zodiac)

मकर राशि के लिए बृहस्पति की दृष्टि सकारात्मक परिणाम देने वाली मानी जा रही है। इस राशि के जातकों को कई क्षेत्रों में सफलता हासिल हो सकती है। परिवार के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है। हालांकि स्वास्थ्य के मामले में सावधानी बनाए रखना आवश्यक हो सकता है।

कुंभ राशि (Aquarius Zodiac)

कुंभ राशि के जातकों के लिए गुरु का कर्क राशि में जाकर शनि पर दृष्टि डालना कई क्षेत्रों में लाभ दिला सकता है। इस राशि के दूसरे भाव में शनि और छठे भाव में गुरु विराजमान होंगे। ऐसे में आपकी आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार हो सकता है। धन, परिवार और वाणी से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिवर्तन संभव हैं। गुरु के कारण आपको नए अवसर, आर्थिक स्थिरता और भविष्य की बेहतर संभावनाएं प्रदान करेगा। हालांकि, कुछ लोगों को विवाह, संतान या स्वास्थ्य से संबंधित चिंताओं का सामना करना पड़ सकता है।

मीन राशि (Pisces Zodiac)

मीन राशि के लिए यह समय अत्यंत शुभ और प्रभावशाली माना जा रहा है। गुरु और मंगल के कारण आपको समाज में मान-सम्मान की तेजी से वृद्धि हो सकती है। करियर, धन और सामाजिक जीवन में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। आप उन्नति पाने में सफल हो सकते हैं।

उपाय

गुरु और शनि के शुभ फलों के लिए नियमित रूप से हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करें। इसके अलावा गाय को रोटी खिलाने के अलावा जरूरतमंद को रोटी आदि खिलाएं। इससे अशुभ प्रभावों की संभावना काफी कम हो सकती है।

ग्रहों की स्थिति के हिसाब से ये राशिफल निकाला जाता है, जो सामान्य होता है। इसलिए जरूरी नहीं है कि ये हर व्यक्ति पर 100% एक जैसा लागू हो। हर व्यक्ति की जिंदगी अलग होती है क्योंकि जन्म कुंडली (Birth Chart) में दशा–अंतर्दशा, लग्न, ग्रह स्थिति हर एक चीज अलग-अलग होते हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।