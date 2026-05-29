Guru Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में देवताओं का गुरु बृहस्पति माना जाता है। ऐसे में उनकी स्थिति में बदलाव का असर 12 राशियों के साथ वैश्विक स्तर में देखने को मिलता है। इस समय गुरु बृहस्पति मिथुन राशि में विराजमान है और 2 जून को राशि परिवर्तन करके उच्च राशि कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आमतौर पर गुरु एक साल बाद राशि परिवर्तन करते है। लेकिन इस समय अतिचारी यानी सामान्य गति से कई गुना अधिक तेज से चल रहे हैं। ऐसे में वह एक साल में तीन राशियों में संचरण करने वाले हैं। गुरु के उच्च राशि में आने से वह हंस राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। गुरु के कर्क राशि में आने से 12 राशियों पर सकारात्मक या फिर नकारात्मक असर देखने को मिलने वाला है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं गुरु के कर्क राशि में जाने से मेष से लेकर मीन राशि पर असर…

वैदिक ज्योतिष शास्त्र में गुरु बृहस्पति को भाग्य, सौभाग्य, संपदा, ज्ञान, मुक्ति और आध्यात्मिक उन्नति का कारक माना जाता है। ऐसे में गुरु के कर्क राशि में आने से कई क्षेत्रों में लाभ मिलने के योग नजर आ रहे हैं। गुरु और कर्क राशि दोनों का ही स्वभाव संरक्षण और पोषण का है। ऐसे में गुरु जिस भाव में बैठते हैं। वहां पर रहकर वृद्धि और सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके अलावा कर्क राशि काल पुरुष कुंडली का चौथा भाव है, जो हृदय, भावनाओं और आंतरिक शांति का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में आपको भाग्य का साथ मिलने के साथ मानसिक रूप से मजबूत हो सकते हैं।

गुरु को बल देने के लिए तीन प्रमुख उपाय बताए गए हैं। पहला उपाय विष्णु सहस्रनाम का पाठ है। दूसरा उपाय पलाश के फूल का प्रयोग है। पलाश का फूल लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखने से धन स्थिर रहता है और पीले कपड़े में बांधकर धारण करने से रोगों में लाभ मिलता है। तीसरा उपाय रुद्राक्ष धारण करना है। गुरु के लिए पांच मुखी और दस मुखी रुद्राक्ष तथा चंद्रमा के लिए दो मुखी और गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करना शुभ माना गया है।

मेष राशि पर गुरु के कर्क राशि में जाने का असर (Aries Zodiac)

इस राशि के लिए कर्क का गुरु चौथे भाव में उच्च होकर भाग्य, धर्म, साधना, यात्रा, सम्मान और रियल एस्टेट संबंधी कार्यों में सफलता देता है। इस राशि के जातकों को किस्मत का पूरा साथ मिल सकता है। आप परिवार या दोस्तों के साथ किसी तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं। करियर में पदोन्नति के साथ वेतन वृद्धि के योग बन रहे हैं। परिवार के बड़े सदस्यों के साथ आपके संबंध बेहतर हो सकते हैं। समाज में मान-सम्मान की वृद्धि हो सकती है।

वृष राशि पर गुरु के कर्क राशि में जाने का असर (Taurus Zodiac)

इस राशि की गोचर कुंडली के तीसरे भाव में गुरु का गोचर होगा। ऐसे में इस राशि के जातकों के आय में बढ़ोतरी हो सकती है। अध्यात्म की ओर आपका अधिक झुकाव हो सकता है। ऐसे में आप कई आध्यात्मिक यात्रा कर सकते हैं।

मिथुन राशि पर गुरु के कर्क राशि में जाने का असर (Gemini Zodiac)

इस राशि के दूसरे भाव में गुरु प्रवेश करेंगे। ये भाव धन, परिवार, वाणी और कर्म क्षेत्र में उन्नति का माना जाता है। ऐसे में इस राशि के जातकों अचानक धन लाभ हो सकता है। परिवार के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है। नौकरीपेशा जातकों के लिए ये समय काफी अच्छा हो सकता है।

कर्क राशि पर गुरु के कर्क राशि में जाने का असर (Cancer Zodiac)

इस राशि के लग्न भाव में गुरु का गोचर होगा। ऐसे में इस राशि के जातकों को कुछ समस्याओं या फिर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि मान-सम्मान में वृद्धि के भी योग बन रहे हैं।

सिंह राशि पर गुरु के कर्क राशि में जाने का असर (Leo Zodiac)

आपकी गोचर कुंडली के बारहवें भाव में गुरु बृहस्पति प्रवेश करने वाले हैं। ऐसे में इस राशि के जातक धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं। इसके अलावा घर, वाहन या फिर संपत्ति खरीदने का सपना पूरा हो सकता है। विदेशी यात्रा और विदेश से जुड़े कार्यों में लाभ मिलेगा। घरेलू शांति बनी रहेगी. हालांकि खर्च बढ़ सकते हैं।

कन्या राशि पर गुरु के कर्क राशि में जाने का असर (Aries Zodiac)

इस राशि की गोचर कुंडली के ग्यारहवें भाव में गुरु प्रवेश करने वाले हैं। ऐसे में इस राशि के जातकों को कई क्षेत्रों में लाभ मिल सकता है। नौकरीपेशा जातकों के लिए ये सप्ताह खुशियां लेकर आ सकता है। व्यापार में भी उन्नति के योग बन रहे हैं। संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। । मित्रों से सहयोग मिलने के योग बन रहे हैं।

तुला राशि पर गुरु के कर्क राशि में जाने का असर (Libra Zodiac)

इस राशि के जातकों के लिए गुरु का गोचर काफी लाभकारी हो सकता है। इस राशि के जातकों की गोचर कुंडली के दसवें भाव में प्रवेश करने वाले हैं। कर्म के भाव में गुरु के आने से कई तरह की कठिनाइयों से निजात मिल सकती है। नौकरीपेशा जातकों को भी लाभ मिल सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहने वाली है। लंबे समय से घर में चली आ रही समस्याएं समाप्त हो सकती है।

वृश्चिक राशि पर गुरु के कर्क राशि में जाने का असर (Scorpio Zodiac)

इस राशि की गोचर कुंडली के भाग्य भाव में गुरु के होने से इस राशि के जातकों को किस्मत का पूरा साथ मिल सकता है। मान-सम्मान में वृद्धि के योग बन रहे हैं। इसके अलावा आपको कई क्षेत्रों में लाभ मिल सकता है। सही समय पर सही लोगों से मिलने के योग बनेंगे। पुराने मित्रों और भाई-बहनों से संबंध सुधर सकते हैं।

धनु राशि पर गुरु के कर्क राशि में जाने का असर (Aries Zodiac)

इस राशि के जातकों के जीवन में मिला-जुला असर देखने को मिल सकता है। गुरु आठवें भाव में होकर गहरे आध्यात्मिक ज्ञान, साधना और परमार्थ की ओर ले जाता है। हालांकि सांसारिक उलझने भी बढ़ा सकता है।

मकर राशि पर गुरु के कर्क राशि में जाने का असर (Capricorn Zodiac)

इस राशि के सातवें भाव में गुरु बृहस्पति का गोचर होने वाला है। ऐसे में इस राशि के जातकों के वैवाहिक जीवन में खुशियां ही खुशियां आ सकती है। बिजनेस पार्टनरशिप या फिर विदेश से जुड़े मामलों में अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। रिलेशनशिप और कम्युनिकेशन में सकारात्मक बदलाव आएंगे।

कुंभ राशि पर गुरु के कर्क राशि में जाने का असर (Aquarius Zodiac)

कुंभ राशि के लिए छठे भाव में बैठा गुरु कई क्षेत्रों में लाभ दिला सकता है। जो जातक डॉक्टर, वकील, सलाहकार के क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, तो उन्हें सफलता हासिल हो सकती है। प्रतियोगी परीक्षाओं और नौकरी में सफलता की संभावना बन रही है। हालांकि वाणी पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा, वरना रिश्तों में खटास आ सकती है।

मीन राशि पर गुरु के कर्क राशि में जाने का असर (Pisces Zodiac)

मीन राशि के लिए गुरु पांचवें भाव में उच्च के होंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों के लिए ये गोचर अत्यंत शुभ है। शिक्षा, करियर, संतान, क्रिएटिविटी और बुद्धि में वृद्धि होगी। जीवन में सकारात्मक परिवर्तन महसूस होंगे। इसके अलावा धार्मिक यात्राएं और आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी। जो लोग शिक्षा, काउंसलिंग, हीलिंग या क्रिएटिव क्षेत्रों से जुड़े हैं, तो उन्हें विशेष लाभ मिल सकता है।

डिस्क्लेमर: यह राशिफल सामान्य ज्योतिषीय सिद्धांतों, ग्रहों के गोचर और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित है। व्यक्तिगत कुंडली में ग्रहों की विशिष्ट स्थिति और दशा के आधार पर वास्तविक परिणाम हर व्यक्ति के लिए भिन्न हो सकते हैं। इसे किसी भी प्रकार का अकाट्य दावा या अचूक निर्णय न माना जाए। जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों, वित्तीय निवेशों अथवा स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याओं के लिए कृपया संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित और योग्य विशेषज्ञों से परामर्श अवश्य लें।