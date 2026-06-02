Hans Mahapurusha Rajyoga 2026: ज्योतिष शास्त्र अनुसार ग्रह समय- समय पर गोचर करके राजयोग और शुभ योग का निर्माण करते हैं, जिसका प्रभाव मानव जीवन और देश- दुनिया पर देखने को मिलता है। फ्यूचर पंचांग के अनुसार 2 जून को देवताओं के गुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करने जा रहे हैं, कर्क में प्रवेश करने से हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण होगा। वहीं इस राजयोग का प्रभाव सभी राशियों के जातकों पर देखने को मिलेगा। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं 12 राशियों पर हंस महापुरुष राजयोग का प्रभाव…

फ्यूचर पंचांग के अनुसार 2 जून को गुरु बृहस्पति रात के 12 के आसपास अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करने जा रहे हैं। जिससे हंस राजयोग का निर्माण होगा। यह राजयोग पंचमहापुरुष राजयोग के अंतर्गत आता है। वहीं यहां गुरु बृहस्पति 31 अक्टूबर तक विराजमान रहेंगे। वहीं उसके बाद सिंह राशि में प्रवेश करेंगे।

कैसे बनता है हंस महापुरुष राजयोग

वैदिक ज्योतिष अनुसार जब बृहस्पति अपनी स्वयं की राशि धनु या मीन अथवा उच्च राशि कर्क में केंद्र भाव (1, 4, 7, 10) में स्थित होते हैं, तब हंस महापुरुष राजयोग बनता है। यह योग व्यक्ति को विद्वान, धार्मिक, दयालु, प्रभावशाली और भाग्यशाली बनाता है। गुरु के कर्क राशि में आने से सामूहिक रूप से भी शिक्षा, धर्म, ज्ञान और सामाजिक मूल्यों को बल मिलने की संभावना रहती है।

12 राशियों पर हंस महापुरुष राजयोग का प्रभाव

हंस महापुरुष राजयोग का मेष राशि पर प्रभाव (Aries Zodiac)

गुरु का गोचर आपके सुख, संपत्ति और पारिवारिक जीवन को मजबूत कर सकता है। क्योंकि यह हंस राजयोग आपकी राशि से चतुर्थ स्थान पर बनेगा। इसलिए घर, वाहन या भूमि से जुड़े मामलों में सफलता मिल सकती है। माता का सहयोग प्राप्त होगा और आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा।

हंस महापुरुष राजयोग का वृषभ राशि पर प्रभाव (Taurus Zodiac)

हंस राजयोग बनने से साहस, पराक्रम और संचार क्षमता में वृद्धि हो सकती है। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। भाई-बहनों के साथ संबंध बेहतर होंगे और छोटे निवेश लाभ दे सकते हैं।

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हंस महापुरुष राजयोग का मिथुन राशि पर प्रभाव (Gemini Zodiac)

धन भाव में गुरु का प्रभाव आर्थिक मजबूती लेकर आ सकता है। आय के नए स्रोत बनने के योग हैं और बचत बढ़ाने के अवसर मिलेंगे। परिवार में सुख-शांति का वातावरण रहेगा।

हंस महापुरुष राजयोग का कर्क राशि पर प्रभाव (Cancer Zodiac)

आपकी राशि में गुरु का उच्चस्थ होना सबसे अधिक शुभ फलदायी माना जा रहा है। आत्मविश्वास बढ़ेगा, व्यक्तित्व निखरेगा और करियर में नई उपलब्धियां मिल सकती हैं। विवाह और साझेदारी के मामलों में भी लाभ होगा।

हंस महापुरुष राजयोग का सिंह राशि पर प्रभाव (Leo Zodiac)

यह गोचर आध्यात्मिक उन्नति और विदेश संबंधी कार्यों में सफलता दे सकता है। खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी, लेकिन लंबे समय में भाग्य आपका साथ देगा।

हंस महापुरुष राजयोग का कन्या राशि पर प्रभाव (Virgo Zodiac)

आय और लाभ में वृद्धि के मजबूत संकेत हैं। मित्रों और प्रभावशाली लोगों का सहयोग मिलेगा। लंबे समय से अटके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं।

हंस महापुरुष राजयोग का कन्या राशि पर प्रभाव (Libra Zodiac)

करियर और व्यवसाय में उल्लेखनीय प्रगति देखने को मिल सकती है। पदोन्नति, नई नौकरी या व्यापार विस्तार के अवसर प्राप्त होंगे। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

हंस महापुरुष राजयोग का वृश्चिक राशि पर प्रभाव (Scorpio Zodiac)

भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। धार्मिक यात्राओं, उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग बन रहे हैं। जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस होंगे।

हंस महापुरुष राजयोग का धनु राशि पर प्रभाव (Sagittarius Zodiac)

गुरु आपके स्वामी ग्रह हैं, इसलिए यह गोचर विशेष महत्व रखता है। अचानक धन लाभ, निवेश से फायदा और शोध कार्यों में सफलता मिलने के संकेत हैं। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें।

हंस महापुरुष राजयोग का मकर राशि पर प्रभाव (Capricorn Zodiac)

वैवाहिक जीवन और साझेदारी के मामलों में शुभ परिणाम मिल सकते हैं। व्यापारिक साझेदारी से लाभ होगा और रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। सामाजिक दायरा भी विस्तृत होगा।

हंस महापुरुष राजयोग का कुंभ राशि पर प्रभाव (Aquarius Zodiac)

नौकरी और कार्यक्षेत्र में प्रगति के योग हैं। शत्रुओं पर विजय मिलेगी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में राहत मिल सकती है। दैनिक जीवन अधिक व्यवस्थित रहेगा।

हंस महापुरुष राजयोग का मीन राशि पर प्रभाव (Pisces Zodiac)

गुरु आपकी राशि के भी स्वामी हैं। साथ ही हंस राजयोग आपकी राशि से पंचम भाव पर बनने जा रहा है। प्रेम, संतान, शिक्षा और रचनात्मक कार्यों में शानदार परिणाम मिल सकते हैं। निवेश और नए प्रोजेक्ट भविष्य में अच्छा लाभ दे सकते हैं।

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।