वैदिक ज्योतिष अनुसार ग्रह समय- समय पर गोचर करके शुभ और राजयोग का निर्माण करते हैं, जिसका प्रभाव मानव जीवन के साथ देश- दुनिया पर सीधेतौर पर पड़ता है। साथ ही यह परिवर्तन किसी के लिए शुभ रहता है तो किसी लिए अशुभ। फ्यूचर पंचांग के अनुसार 2 अप्रैल को गुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिससे मालव्य महापुरुष राजयोग का निर्माण होगा।

इस राजयोग को ज्योतिष में बेहद शुभ माना जाता है। साथ ही यह पंचमहापुरुष की संज्ञा में आता है। वहीं जिस व्यक्ति की कुंडली में यह राजयोग स्थित होता है वह व्यक्ति आकर्षक, धार्मिक और ज्ञानवान बनता है। ऐसे लोग न्यायप्रिय, दयालु और समाज में सम्मान पाने वाले होते हैं। जीवन में उन्हें अच्छे अवसर मिलते हैं, जिससे वे उच्च पद, धन-संपत्ति और सुख-सुविधाएं प्राप्त करते हैं। साथ ही डिसीजन लेने की क्षमता में विकास होता है।

फ्यूचर पंचांग के अनुसार 2 जून को गुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। जिससे हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण होगा। आपको बता दें कि गुरु बहस्पति कर्क राशि में उच्च के हो जाते हैं और बेहद शुभ फल प्रदान करते हैं।

ऐसे बनता है हंस महापुरुष राजयोग

वैदिक ज्योतिष अनुसार यह राजयोग तब बनता है जब गुरु बृहसप्ति जन्म कुंडली के केंद्र भावों यानी लग्न (पहला), चतुर्थ (चौथा), सप्तम (सातवां) या दशम (दसवां) भाव में स्थित हो और साथ ही अपनी स्वराशि धनु या मीन में हो, अथवा उच्च राशि कर्क में स्थित हो। तो इस राजयोग का निर्माण होता है। ऐसी स्थिति में गुरु अत्यंत बलवान हो जाता है और अपने शुभ प्रभाव को कई गुना बढ़ा देता है।

मेष राशि पर हंस राजयोग का प्रभाव (Aries Zodiac)

मेष राशि के जातकों के लिए गुरु का गोचर चौथे भाव में बनने जा रहा है, जिसे सुख और संपत्ति का भाव माना जाता है। हंस महापुरुष राजयोग के प्रभाव से घर-परिवार में खुशहाली बढ़ सकती है, वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनेंगे और माता से सहयोग मिलेगा। मानसिक शांति के साथ जीवन में स्थिरता आएगी और पारिवारिक जीवन में खुशहाली रह सकती है।

वृष राशि पर हंस राजयोग का प्रभाव (Taurus Zodiac)

वृषभ राशि के लिए गुरु तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। यह भाव साहस, पराक्रम और संचार से जुड़ा होता है। इस योग के प्रभाव से आत्मविश्वास बढ़ने के योग हैं, नई योजनाओं में सफलता मिल सकती है और छोटे भाई-बहनों से सहयोग प्राप्त होने की संभावना है। करियर में आगे बढ़ने के लिए नई पहल करने का साहस मिलेगा।

मिथुन राशि पर हंस राजयोग का प्रभाव (Gemini Zodiac)

मिथुन राशि के लिए गुरु दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो धन और वाणी का भाव है। हंस राजयोग के प्रभाव से आर्थिक स्थिति मजबूत होने के योग हैं। साथ ही धन की बचत हो सकती है और परिवार में सुख-शांति बनी रह सकती है। आपकी वाणी प्रभावशाली बनेगी, जिससे सामाजिक और पेशेवर जीवन में लाभ मिल सकता है।

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कर्क राशि पर हंस राजयोग का प्रभाव (Cancer Zodiac)

कर्क राशि के लिए गुरु का गोचर प्रथम भाव यानी लग्न में हो रहा है, जो इस राजयोग की सबसे शक्तिशाली स्थिति मानी जाती है। इसलिए इस दौरान आपको व्यक्तित्व में निखार आ सकता है। साथ ही आत्मविश्वास बढ़ सकता है और जीवन में बड़े अवसर मिलने के योग हैं। समाज में मान-सम्मान बढ़ सकता है और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी।

सिंह राशि पर हंस राजयोग का प्रभाव (Leo Zodiac)

सिंह राशि के लिए गुरु बारहवें भाव में गोचर कर रहे हैं। इस दौरान खर्चों में वृद्धि हो सकती है, लेकिन हंस महापुरुष योग के बनने से आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है वहीं आप विदेश यात्रा कर सकते हैं। साथ ही जीवन में आत्मचिंतन और मानसिक संतुलन बढ़ सकता है।

कन्या राशि पर हंस राजयोग का प्रभाव (Virgo Zodiac)

कन्या राशि के लिए गुरु ग्यारहवें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो लाभ और आय का भाव है। इसलिए इस राजयोग के प्रभाव से आय के नए स्रोत बनने के योग हैं, इच्छाओं की पूर्ति होगी और मित्रों तथा नेटवर्क से लाभ मिल सकता है। साथ ही करियर में उन्नति और आर्थिक मजबूती के योग बनेंगे।

तुला राशि पर हंस राजयोग का प्रभाव (Libra Zodiac)

तुला राशि के लिए गुरु का गोचर दसवें भाव यानी कर्म भाव में हो रहा है। यह स्थिति हंस महापुरुष राजयोग को अत्यंत प्रभावशाली बनाती है। इसलिए इस दौरान करियर में उन्नति, प्रमोशन, नई जिम्मेदारियां मिलने के योग बन रहे हैं। साथ ही सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि के प्रबल संकेत हैं। कार्यक्षेत्र में पहचान मजबूत होगी।

वृश्चिक राशि पर हंस राजयोग का प्रभाव (Scorpio Zodiac)

वृश्चिक राशि के लिए गुरु नौवें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो भाग्य और धर्म का भाव है। इस योग से भाग्य का साथ मिल सकता है, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और लंबी यात्राओं के योग बनेंगे। साथ ही इस दौरान जीवन में सकारात्मक बदलाव और मार्गदर्शन प्राप्त होगा।

धनु राशि पर हंस राजयोग का प्रभाव (Sagittrius Zodiac)

धनु राशि के लिए गुरु आठवें भाव में गोचर कर रहे हैं। हंस राजयोग के प्रभाव से अचानक धन लाभ होने के संकेत हैं। साथ ही गूढ़ ज्ञान और रिसर्च में रुचि बढ़ सकती है, लेकिन कुछ उतार-चढ़ाव भी संभव हैं। धैर्य और समझदारी से काम लेना लाभकारी रहेगा।

मकर राशि पर हंस राजयोग का प्रभाव (Capricorn Zodiac)

मकर राशि के लिए गुरु सातवें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो विवाह और साझेदारी का भाव है। हंस महापुरुष राजयोग की मजबूत स्थिति सप्तम भाव में मानी जाती है। इसलिए दांपत्य जीवन में मधुरता आने के संकते हैं। साथ ही बिजनेस पार्टनरशिप में लाभ होने की संभावना है और सामाजिक संबंध मजबूत होने के योग हैं। वहीं अविवाहित लोगों को विवाह का प्रस्ताव आ सकता है।

कुंभ राशि पर हंस राजयोग का प्रभाव (Aquarius Zodiac)

कुंभ राशि के लिए गुरु छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। इस योग के प्रभाव से शत्रुओं पर विजय मिल सकती है। वहीं प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने के संकेत हैं और कार्यक्षेत्र में मजबूती हो सकती है। हालांकि स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी जरूरी रहेगी।

मीन राशि पर हंस राजयोग का प्रभाव (Pisces Zodiac)

मीन राशि के लिए गुरु पांचवें भाव में गोचर कर रहे हैं। यह भाव शिक्षा, संतान और प्रेम का होता है। हंस महापुरुष राजयोग के प्रभाव से शिक्षा में सफलता, संतान सुख और रचनात्मक कार्यों में उन्नति मिल सकती है। प्रेम संबंध भी मजबूत होंगे। वहीं जो दंपत्ति संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, उनको संतान की प्राप्ति हो सकती है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।