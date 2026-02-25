Guru Chandra Yuti Gajkesari Yog 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, नवग्रहों में गुरु बृहस्पति को विशेष स्थान प्राप्त है। उन्हें देवताओं का गुरु माना जाता है और वे ज्ञान, धर्म, समृद्धि तथा सौभाग्य के कारक ग्रह माने जाते हैं। गुरु की राशि परिवर्तन या स्थिति में बदलाव का प्रभाव न केवल 12 राशियों पर, बल्कि देश और दुनिया के स्तर पर भी देखा जाता है। वर्तमान में गुरु बृहस्पति मिथुन राशि में स्थित हैं और 2 जून तक इसी राशि में विराजमान रहेंगे। इस अवधि में उनकी विभिन्न ग्रहों के साथ युति, दृष्टि और कोणीय स्थिति बनती रहेगी, जिससे कई शुभ योगों का निर्माण होगा। इसी तरह देवताओं के गुरु गुरु और चंद्रमा की युति से गजकेसरी राजयोग का निर्माण हो रहा है। द्रिक पंचांग के अनुसार, चंद्रमा के मिथुन राशि में आने से इस राजयोग का निर्माण गहो रहा है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार, गुरु-चंद्र की यह युति कुछ राशियों के लिए अत्यंत शुभ फलदायी सिद्ध हो सकती है। यह योग भाग्य में वृद्धि, आर्थिक उन्नति और मान-सम्मान दिलाने में सहायक माना जाता है। साथ ही मां लक्ष्मी की विशेष कृपा भी प्राप्त हो सकती है। यह विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया गया है। आइए जानते हैं कि गजकेसरी राजयोग किन भाग्यशाली राशियों की किस्मत चमका सकता है।

द्रिक पंचांग के अनुसार, 26 फरवरी को तड़के 12:54 ए एम में चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और गुरु के साथ युति करके गजकेसरी राजयोग का निर्माण करेंगे। ये योग करीब 54 घंटे के लिए बनता है। चंद्रमा 28 फरवरी को सुबह 03:52 ए एम बजे कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। चंद्रमा हर ढाई दिन में राशि परिवर्तन कर लेते हैं। ऐसे में करीब 54 घंटे के लिए बने इस राजयोग का असर एक सप्ताह तक रहता है।

कैसे बनता है गजकेसरी राजयोग

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, गजकेसरी राजयोग देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा की एर शुभ स्थिति होती है। बता दें कि जब दोनों ग्रहों की युति हो रही हो या फिर एक-दूसरे से केंद्र स्थान (1, 4, 7, 10वें भाव) में हों, को गजकेसरी राजयोग का निर्माण होता है। ये योग तब ज्यादा शक्तिशाली होता है, जब गुरु और चंद्रमा बली हों और केंद्र में विराजमान हों। ऐसे में जातकों को धन-संपदा, बुद्धि और सफलता हासिल हो होने के अधिक योग बनते हैं।

मिथुन राशि (Mithun Zodiac)

आपकी राशि की कुंडली में गुरु और चंद्रमा की युति लग्न भाव में बन रही है, जिससे गजकेसरी राजयोग का निर्माण हो रहा है। यह शुभ योग आपके व्यक्तित्व में निखार लाने के साथ-साथ जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम दे सकता है। इस अवधि में आत्मविश्वास बढ़ने के साथ निर्णय क्षमता में सकारात्मक प्रबाव देखने को मिल सकता है। नौकरी या व्यापार से जुड़े मामलों में लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। आपके लिए वरिष्ठों और अनुभवी लोगों की सलाह लेना आपके लिए लाभदायक रहेगा। शिक्षा, राजनीति या प्रशासनिक क्षेत्रों से जुड़े जातकों के लिए सफलता के अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। आपकी वाणी में प्रभाव और मधुरता बढ़ेगी, जिससे आप दूसरों को प्रेरित करने और अपनी बात प्रभावी ढंग से रखने में सक्षम रहेंगे। इस अवधि में समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ने के योग बन रहे हैं। विवाह योग्य जातकों के लिए यह समय अनुकूल और शुभ माना जा रहा है। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और आय के नए स्रोत भी प्राप्त हो सकते हैं। साथ ही, आपका झुकाव अध्यात्म की ओर बढ़ सकता है, जिससे धार्मिक कार्यों और यात्राओं के अवसर मिल सकते हैं। इस दौरान नए मित्र और महत्वपूर्ण संपर्क बनेंगे, जो भविष्य में आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं।

मकर राशि (Makar Zodiac)

इस राशि के जातकों के लिए गुरु-चंद्र की युति से बना गजकेसरी राजयोग कई प्रकार से लाभकारी सिद्ध हो सकता है। यह राजयोग आपकी कुंडली के छठे भाव में बन रहा है, जो सेवा, नौकरी, शत्रु और स्वास्थ्य से संबंधित माना जाता है। ऐसे में नौकरीपेशा लोगों को विशेष लाभ मिलने के संकेत हैं। नई नौकरी के अवसर प्राप्त हो सकते हैं या कार्यक्षेत्र में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है। लंबे समय से चली आ रही किसी समस्या से राहत मिलने के योग भी बन रहे हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से भी यह समय अनुकूल रह सकता है। पुरानी बीमारियों में धीरे-धीरे सुधार संभव है, हालांकि खानपान और दिनचर्या का विशेष ध्यान रखना आवश्यक होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत रहने के संकेत हैं और मानसिक शांति भी प्राप्त हो सकती है। कुल मिलाकर यह अवधि संतुलन, प्रगति और राहत देने वाली साबित हो सकती है।

कुंभ राशि (Kumbh Zodiac)

इस राशि के जातकों के लिए गुरु द्वारा निर्मित गजकेसरी राजयोग अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। गुरु-चंद्र के संयोग से बना संयोग आपकी कुंडली के पंचम भाव में बन रहा है, जो बुद्धि, शिक्षा, संतान, प्रेम और निवेश से संबंधित माना जाता है। ऐसे में इस राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार देखने को मिल सकता है। लंबे समय से चल रही फिजूलखर्ची पर नियंत्रण होगा और आप बचत करने में सफल रहेंगे। आय के नए और स्थायी स्रोत खुलने के योग हैं, जिससे आर्थिक स्थिरता बढ़ेगी। विशेष रूप से ऑनलाइन व्यापार या डिजिटल माध्यमों से जुड़े जातकों को अच्छा लाभ मिल सकता है। छात्रों के लिए भी यह समय अनुकूल रहेगा। उच्च शिक्षा प्राप्त करने का सपना साकार हो सकता है और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के संकेत हैं, साथ ही अध्यात्म की ओर आपका झुकाव बढ़ेगा, जिससे धार्मिक गतिविधियों और यात्राओं के अवसर मिल सकते हैं। प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी, जिससे निजी जीवन भी सुखद रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।