Guru Chandal Yoga: गुरु चांडाल योग बनने से इन 4 राशियों की बढ़ेगी मुश्किलें, 30 अक्टूबर तक धन हानि के प्रबल योग

Guru Chandal Yoga: गुरु चांडाल योग बनने से कई राशियों के जीवन में मुश्किलें उत्पन्न हो सकती है। जानिए 30 अक्टूबर तक किन राशियों को रहना होगा संभलकर।

गुरु और राहु की युति गुरु चांडाल योग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में कुछ राशि के जातकों को थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। (PC-Freepik)

