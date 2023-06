Guru Chandal Yoga: गुरु चांडाल राजयोग से इन 3 राशियों को नुकसान, 30 अक्टूबर तक धन हानि और असफलता पाने के प्रबल योग

Guru Chandal Yoga: गुरु चांडाल योग बनने से कई राशियों के जीवन में परेशानियां खड़ी हो सकती है। शारीरिक, मानसिक के साथ आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

Guru Chandal Yoga: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरु चांडाल योग बनने से कई राशियों को लाभ मिल सकता है, लेकिन इस योग के बनने से कुछ राशियों के भाग्य पर बुरा असर पड़ सकता है।

Guru Chandal Yoga: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति में जब बदलाव होता है, तो इसका असर हर राशि के जातकों के जीवन में किसी न किसी तरह से पड़ता है। ऐसे ही ग्रहों के गुरु बृहस्पति इस समय मेष राशि में विराजमान है। बता दें कि इस राशि पहले राहु ग्रह भी है। राहु ग्रह को पापी ग्रह माना जाता है। ऐसे में गुरु बृहस्पति और राहु की युति से गुरु चांडाल योग का निर्माण हो रहा है। ये योग 30 अक्टूबर 2023 को राहु के वृषभ राशि में प्रवेश करने के साथ समाप्त हो जाएगा। ऐसे में तक तक कुछ राशियों के जीवन में काफी प्रभाव पड़ सकता है। गुरु चांडाल योग बनने से कई राशियों की आर्थिक, शारीरिक समस्याओं पर अधिक असर पड़ सकता है। जानिए गुरु चांडाल योग बनने से किन राशियों को रहना होगा संभलकर। मेष राशि ( Aries Zodiac Sign) वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, गुरु चांडाल योग बनने से इस राशि के जातकों को थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बिजनेस के साथ नौकरी में भी थोड़ी समस्याएं आ सकती है। कार्यस्थल में थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है। किसी भी तरह के निवेश करने से पहले थोड़ा सोच समझ लें। मिथुन राशि ( Gemini Zodiac Sign) गुरु चांडाल योग बनने से इस राशि के जातकों के लिए हितकारी साबित नहीं होगा। हर एक काम में अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। परिवार के साथ-साथ वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा तनाव रह सकता है। बिजनेस में किसी भी तरह के निर्णय को लेने से पहले थोड़ा सोच समझ लें, जिससे बाद में धन हानि का सामना न करना पड़े। किसी भी बात को परिवार या फिर ऑफिस में तुल न पकड़ने दें। इससे आपको ही घाटा हो सकता है। Also Read व्यापार में आ रही है परेशानी, लगातार चल रही है पैसों की तंगी, बेल के फल से करें ये महाउपाय धनु राशि ( Sagittarius Zodiac Sign) धनु राशि के जातकों के लिए गुरु चांडाल योग प्रतिकूल साबित नहीं होगा। ऐसे में इस राशि के जातकों के आय पर बुरा असर पड़ सकता है। बेवजह खर्च से परेशान हो सकते हैं। इसके साथ ही सेहत का खास ख्याल रखने की जरूरत है। वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी परेशानियां आ सकती है, लेकिन एक समय के बाद सब अच्छा हो सकता है। संतान से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है। उसके भविष्य को लेकर आप काफी टेंशन में रह सकते हैं।

