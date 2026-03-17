Navpancham Rajyog 2026: देवताओं के गुरु बृहस्पति इस समय मिथुन राशि में मार्गी अवस्था में विराजमान है। इस राशि में 2 जून 2026 तक रहने वाली है। ऐसे में वह किसी न किसी ग्रह के साथ युति करने के अलाना दृष्टि या फिर कोणीय स्थिति बनी रहेगी। ऐसे में कोई शुभ-अशुभ योगों का निर्माण होता रहेगा। ऐसे ही गुरु जल्द ही ग्रहों के राजकुमार बुध के साथ संयोग करके नवपंचम राजयोग का निर्माण हो रहा है। इस समय बुध कुंभ राशि में ही विराजमान है। जहां पर वह राहु के साथ युति कर रहे हैं। बुध और गुरु के संयोग से बना नवपंचम राजयोग 12 राशियों के जीवन में प्रभाव डालेगा। लेकिन इन तीन राशि के जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं गुरु-बुध के संयोग से बना नवपंचम राजयोग किन राशियों के लिए हो सकता है लाभकारी…

द्रिक पंचांग के अनुसार, 3 अप्रैल को शाम 4:55 बजे गुरु-बुध एक-दूसरे से 120 डिग्री की कोणीय स्थिति में होंगे, जिससे शक्तिशाली नवपंचम राजयोग का निर्माण हो रहा है। बता दें कि नवपंचम राजयोग का निर्माण तब होता है जब दो ग्रह एक-दूसरे से 5वें और 9वें भाव के संबंध में होते हैं।

वृषभ राशि (Vrishabh Zodiac)

वृषभ राशि के जातकों के लिए गुरु-बुध के संयोग से बना नवपंचम राजयोग अत्यंत शुभ हो सकता है। इस राशि के धन भाव में बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, जिससे आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है। नौकरीपेशा जातकों के लिए भी ये अवधि लाभकारी हो सकती है। आपके काम को देखते हुए नई जिम्मेदारियां मिल सकती है। इसके साथ ही उच्च अधिकारियों के सहयोग मिलने के योग बन रहे हैं। व्यापार के क्षेत्र में भी खूब मुनाफा हो सकता है और पुराने फंसे हुए पैसे वापस मिल सकते हैं। लव लाइफ और दांपत्य जीवन की बात करें, तो रिश्तों में मिठास बनी रहेगी। पार्टनर के साथ अच्छा वक्त बीतेगा। विद्यार्थियों केव लिए यह गोचर लाभकारी हो सकता है। उच्च शिक्षा पाने का सपना पूरा हो सकता है। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो सकते हैं।

कर्क राशि (Cancer Zodiac)

इस राशि के जातकों के लिए गुरु-बुध के संयोग से बना नवपंचम राजयोग लाभकारी हो सकता है। इस राशि के गोचर कुंडली के 12वें भाव में गुरु और आठवें भाव में बुध विराजमान है। ऐसे में इस राशि के जातकों को विदेश यात्रा का सपना पूरा हो सकता हौ। नौकरी के क्षेत्र मे भी लाभ मिलने के योग नजर आ रहे हैं। अध्यात्म की ओर आपका झुकाव होगा, जिससे आप कई धार्मिक स्थलों की यात्रा कर सकते हैं। घर में सुख-शांति बनी रहेगी। माता के सेहत में धीरे-धीरे सुधार आ सकता है। विद्यार्थियों के लिए अध्ययन में सफलता का अवसर लाएगा।

धनु राशि (Dhanu Zodiac)

इस राशि के जातकों के लिए नवपंचम राजयोग लाभकारी हो सकता है। इस राशि के सप्तम भाव में गुरु और तीसरे भाव में बुध विराजमान है। ऐसे में इस राशि के जातकों का जीवनसाथी के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है। साझेदारी में किए जा रहे व्यापार में लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। अविवाहितों को शादी का प्रस्ताव मिल सकता है। गुरु लग्न भाव में सातवीं दृष्टि डाल रहे हैं। ऐसे में नौकरीपेशा जातकों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ सकते हैं। आय में तेजी से वृद्धि के साथ पदोन्नति के योग बन रहे हैं। छात्रों के लिए ये समय अच्छा हो सकता है। पढाई पर अधिक से अधिक ध्यान केंद्रित होगा। इसके अलावा आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और सेहत अच्छी रहने वाली है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।