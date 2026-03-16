Gudi Padwa 2026: हिंदू धर्म में गुड़ी पड़वा का पर्व बेहद खास माना जाता है। खासतौर पर महाराष्ट्र और कोंकण क्षेत्र में इसे बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। यह पर्व हिंदू नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक भी माना जाता है। इस दिन से चैत्र मास की शुरुआत होती है और लोग अपने घरों में गुड़ी स्थापित कर भगवान से सुख-समृद्धि की कामना करते हैं। साल 2026 में गुड़ी पड़वा की तिथि को लेकर कई लोगों के मन में भ्रम है कि यह पर्व 19 मार्च को मनाया जाएगा या 20 मार्च को। तो आइए जानते हैं गुड़ी पड़वा की सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त और इसकी विधि।

कब है गुड़ी पड़वा 2026?

द्रिक पंचांग के अनुसार, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर गुड़ी पड़वा का पर्व मनाया जाता है। प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 19 मार्च को सुबह 6 बजकर 52 मिनट पर होगी और इसका समापन 20 मार्च 2026 को सुबह 4 बजकर 52 मिनट पर होगा। हिंदू धर्म में किसी भी पर्व को मनाने के लिए उदयातिथि का विशेष महत्व होता है। ऐसे में प्रतिपदा तिथि का उदय 19 मार्च को होने के कारण इसी दिन गुड़ी पड़वा का त्योहार मनाया जाएगा। इसी दिन से चैत्र मास और हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत हो रही है।

गुड़ी पड़वा 2026 का शुभ मुहूर्त

गुड़ी पड़वा के दिन पूजा-पाठ और शुभ कार्य करने के लिए कुछ विशेष मुहूर्त भी बताए गए हैं। द्रिक पंचांग के अनुसार इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:51 बजे से 5:39 बजे तक रहेगा, जो पूजा और ध्यान के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके अलावा विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 बजे से 3:18 बजे तक रहेगा। वहीं गोधूलि मुहूर्त शाम 6:29 बजे से 6:53 बजे तक रहेगा, जो विशेष रूप से शुभ कार्यों के लिए अच्छा समय माना जाता है। इसके साथ ही निशिता मुहूर्त रात 12:05 बजे से 12:52 बजे तक रहेगा।

गुड़ी पड़वा की पूजा विधि

गुड़ी पड़वा के दिन लोग सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं और घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों और फूलों से तोरण सजाते हैं। इसके बाद घर के बाहर या खिड़की के पास एक बांस की लकड़ी पर रंगीन कपड़ा, फूलों की माला, नीम की पत्तियां और उल्टा रखा हुआ कलश लगाकर गुड़ी स्थापित की जाती है। मान्यता है कि गुड़ी स्थापना से घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। इसी के साथ लोग भगवान की पूजा-अर्चना कर नए वर्ष की सुखद शुरुआत की कामना करते हैं।

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डिसक्लेमर- इस लेख को विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें