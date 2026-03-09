Griha Pravesh Muhurat April 2026: हिंदू धर्म में गृह प्रवेश को एक महत्वपूर्ण और शुभ संस्कार माना जाता है। मान्यता है कि नया घर बनने या खरीदने के बाद उसमें प्रवेश करने से पहले विधि-विधान से पूजा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। इसलिए ज्योतिष और पंचांग के अनुसार गृह प्रवेश हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करने की सलाह दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि सही समय पर किया गया गृह प्रवेश परिवार के लिए सकारात्मक ऊर्जा और खुशहाली लेकर आता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने गृह प्रवेश के लिए कई शुभ तिथियां नहीं मिलतीं। कई बार पूरे महीने में केवल एक या दो ही दिन ऐसे होते हैं जिन्हें विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इसी तरह अप्रैल 2026 में भी गृह प्रवेश के लिए एक ही मुहूर्त मिल रहे हैं।

अप्रैल में गृह प्रवेश का सबसे शुभ दिन क्या है?

द्रिक पंचांग के अनुसार, अप्रैल 2026 में गृह प्रवेश के लिए केवल 20 अप्रैल की तारीख ही शुभ मानी गई है। इस दिन ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति गृह प्रवेश के लिए अनुकूल मानी जाती है। इसलिए जो लोग इस महीने नए घर में प्रवेश करने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए यह दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है। पंचांग के अनुसार, 20 अप्रैल 2026 को सुबह 5 बजकर 51 मिनट से लेकर सुबह 7 बजकर 27 मिनट तक गृह प्रवेश का सबसे शुभ मुहूर्त बताया गया है। इस समय के दौरान विधि-विधान से पूजा करके नए घर में प्रवेश करना शुभ माना जाता है। यदि किसी कारणवश इस समय में गृह प्रवेश करना संभव न हो, तो इसी दिन कुछ अन्य शुभ समय भी उपलब्ध हैं। आप सुबह 07:27 से सुबह 09:08, सुबह 11:22 से दोपहर 01:43 और दोपहर 04 बजे से शाम 06:16 मिनट के बीच भी नए घर की पूजा और गृह प्रवेश कर सकते हैं।

गृह प्रवेश से जुड़े जरूरी नियम

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गृह प्रवेश से पहले घर की अच्छी तरह साफ-सफाई करनी चाहिए और मुख्य द्वार को फूलों या आम के पत्तों से सजाना शुभ माना जाता है। प्रवेश के समय भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की पूजा करना भी विशेष रूप से फलदायी माना जाता है।

इसके अलावा घर में कलश स्थापित करना, हवन या पूजा करना और भगवान का स्मरण करते हुए परिवार के साथ घर में प्रवेश करना शुभ माना जाता है।

मान्यता है कि सही मुहूर्त में और पूरे विधि-विधान से किया गया गृह प्रवेश घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और परिवार के जीवन में सुख-समृद्धि और शांति बनाए रखने में सहायक होता है। इसलिए गृह प्रवेश के लिए हमेशा शुभ तिथि और मुहूर्त का विशेष ध्यान रखना चाहिए।

डिसक्लेमर- इस लेख को विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।