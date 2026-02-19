Grah Gochar March 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में साल का तीसरा माह काफी खास माना जा रहा है, क्योंकि इस माह होली से लेकर चैत्र नवरात्रि तक का पर्व मनाया जा रहा है। इसके अलावा इस सप्ताह कई ग्रहों की स्थिति में बदलाव देखने को मिलने वाला है जिसका असर 12 राशियों के जीवन में सकारात्मक या फिर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलने वाला है। मार्च माह के आरंभ में कुंभ राशि में बुध, मंगल, सूर्य और राहु विराजमान रहेंगे, जिससे चतुर्ग्रही के साथ बुधादित्य, मंगल आदित्य से लेकर नवपंचम राजयोग का निर्माण हो रहा है। पंडित केपी शुक्ल के अनुसार मार्च माह कई राशि के जातकों के जीवन में शुभ प्रभाव डाल सकता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। जानें मार्च माह की लकी राशियों के बारे में…

18 साल बाद ग्रहों के राजा सूर्य बनाएंगे खास योग, ज्योतिषीय गणना के अनुसार वृश्चिक, तुला और मीन राशि के जातकों के लिए हो सकता है शुभ

मार्च 2026 ग्रह गोचर (Grah Gochar March 2026)

पंडित केपी शुक्ल के अनुसार, 2 मार्च को शुक्र मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे उच्च राशि में प्रवेश करके मालव्य राजयोग बनाएंगे। इसके अलावा शनि के साथ युति कर रहे हैं। फिर 3 मार्च को यम का श्रवण नक्षत्र और मंगल शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इसके बाद 4 मार्च को शुक्र उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में, 5 मार्च को सूर्य पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। 10 मार्च बुध शतभिषा नक्षत्र में आ जाएंगे। 15 मार्च को सूर्य भी मीन राशि में आ जाएंगे, जिससे त्रिग्रही के साथ शुक्रादित्य राजयोग का निर्माण हो रहा है। फिर इसी दिन शुक्र रेवती नक्षत्र, 18 मार्च को उत्तरा भाद्रपद में प्रवेश कर जाएंगे। फिर 26 मार्च को शुक्र मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 29 मार्च को राहु का शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। फिर माह के अंत में 31 मार्च को रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और सिंह राशि में केतु, मीन राशि में शनि और मिथुन राशि में गुरु विराजमान है।

मार्च इन राशियों के लिए होगी लकी (Horoscope March 2026)

मेष राशि (Aries Zodiac)

मेष राशि के जातकों के लिए मार्च माह कई मायनों में खास हो सकता है। इस राशि के जातकों के लिए लंबे समय से रुके काम पूरे हो सकते है। परिवार के साथ अच्छा समय बीत सकता है। नौकरीपेशा जातकों के लिए ये अवधि काफी लाभकारी हो सकती है। नई नौकरी के योग बन रहे हैं। करियर के क्षेत्र में कई कई उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। सम्मान के साथ पद-प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है। व्यापार के क्षेत्र में भी आपको लाभ मिल सकता है। नए प्रोजेक्ट या फिर डील हासिल कर सकते हैं। परिवार के साथ सुख-शांति बनी रह सकती है। साहस और आत्मविश्वास की तेजी से वृद्धि हो सकती है। स्वास्थ्य सामान्य रहने वाला है।

वृषभ राशि (Taurus Zodiac)

मार्च माह में मीन राशि में शुक्र, शनि से लेकर सूर्य विराजमान रहेंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों को कई क्षेत्रों में लाभ मिल सकता है। बिजनेस के क्षेत्र में भी आपको लाभ मिल सकता है। आपके काम में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। उच्च अधिकारियों से आपको सपोर्ट मिल सकता है। आपके काम की सराहना की जाएगी। व्यापार के क्षेत्र में भी लाभ मिलने के योग नजर आ रहे हैं। आपके द्वारा बनाई गई रणनीति कारगर साबित हो सकती है। आपका अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। लंबे समय से चली आ रही कई परेशानियों का हल मिल सकता है।

मीन राशि (Pisces Zodiac)

मीन राशि के लग्न भाव में शुक्र, शनि और सूर्य विराजमान रहेंगे। इसके साथ ही बारहवें भाव में मंगल, बुध और राहु की स्थिति है। ऐसे में करियर के क्षेत्र में उन्नति के योग बन रहे हैं। तेजी से ग्रोथ हो सकती है। आय के तेजी से वृद्धि हो सकती है। भूमि, वाहन सुख मिलने के योग बन रहे हैं। समाज में मान-सम्मान की तेजी से वृद्धि हो सकती है। नौकरी के क्षेत्र में भी काफी लाभ मिल सकता है। पदोन्नति के साथ-साथ नई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहने वाली है। आपके द्वारा लिए गए निर्णय में आपको भविष्य में काफी अच्छा लाभ मिल सकता है। सेहत की बात करें तो आप ऊर्जावान महसूस कर सकते हैं।

तुला राशि (Libra Zodiac)

दैत्यों के गुरु शुक्र ग्रह छठे भाव में उच्च के होकर शनि के साथ विराजमान हैं। इसके साथ ही पंचम भाव में सूर्य, राहु, बुध और मंगल की युति बनी हुई है, जबकि भाग्य स्थान यानी नवम भाव में बृहस्पति स्थित हैं और केतु एकादश भाव में विराजमान हैं। ऐसे में इस राशि के जातकों को मिलाजुला परिणाम मिलने के योग बन रहे हैं। इस राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा जाने वाला है। शुक्र और शनि की स्थिति रोगों पर नियंत्रण देती। आत्मविश्वास में तेजी से वृद्धि हो सकती है। विदेश में नौकरी करने का सपना पूरा हो सकता है। आपके काम की सराहना की जा सकती है। मान-सम्मान में वृद्धि के योग बन रहे हैं।

सिंह राशि (Libra Zodiac)

मार्च माह में सिंह राशि की गोचर कुंडली के सप्तम भाव में सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध विराजमान होंगे। इसके साथ ही अष्टम भाव में शनि और शुक्र विराजमान रहेंगे, जबकि एकादश भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं और प्रथम भाव में केतु स्थित हैं। इन ग्रहों का प्रभाव मार्च माह में आपके स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, वैवाहिक जीवन, करियर और व्यवसाय पर काफी लाभ मिल सकता है। इस राशि के जातकों की सेहत अच्छी रहने वाली है। शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी लाभ मिल सकता है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को विशेष लाभ मिल सकता है। बृहस्पति की शुभ दृष्टि पंचम भाव पर पड़ने से एकाग्रता बढ़ेगी। आपके द्वारा किए जा रहे प्रयासों में सपलता हासिल हो सकती है। लव लाइफ अच्छी जाने वाली है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।