Govardhan Puja 2026: गोवर्धन पूजा हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह पर्व हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को दिवाली के अगले दिन मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्रीकृष्ण, गोवर्धन पर्वत और गौ माता की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान श्रीकृष्ण ने द्वापर युग में ब्रजवासियों को देवराज इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। तभी से इस दिन गोवर्धन पूजा करने की परंपरा चली आ रही है।

Govardhan Puja Vrat Katha In Hindi: गोवर्धन पूजा पर अवश्य पढ़ें ये व्रत कथा, भगवान कृष्ण होंगे प्रसन्न, पढ़ें यहां पौराणिक कथा

गोवर्धन पूजा को अन्नकूट पर्व के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन घरों और मंदिरों में गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाई जाती है और फूलों से सजाकर विधि-विधान से पूजा की जाती है। भगवान श्रीकृष्ण को 56 भोग और अन्नकूट का प्रसाद अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि गोवर्धन पूजा करने से घर में सुख-समृद्धि आती है, परिवार पर भगवान श्रीकृष्ण की कृपा बनी रहती है और जीवन में आने वाली परेशानियां दूर होती हैं। आइए जानते हैं गोवर्धन पूजा की तिथि, पूजा मुहूर्त और आरती…

आज या कल कब होगी गोवर्धन पूजा; जानें तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा- विधि, मंत्र और आरती

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