Govardhan Puja 2026: गोवर्धन पूजा हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह पर्व हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को दिवाली के अगले दिन मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्रीकृष्ण, गोवर्धन पर्वत और गौ माता की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान श्रीकृष्ण ने द्वापर युग में ब्रजवासियों को देवराज इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। तभी से इस दिन गोवर्धन पूजा करने की परंपरा चली आ रही है।
Govardhan Puja Vrat Katha In Hindi: गोवर्धन पूजा पर अवश्य पढ़ें ये व्रत कथा, भगवान कृष्ण होंगे प्रसन्न, पढ़ें यहां पौराणिक कथा
गोवर्धन पूजा को अन्नकूट पर्व के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन घरों और मंदिरों में गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाई जाती है और फूलों से सजाकर विधि-विधान से पूजा की जाती है। भगवान श्रीकृष्ण को 56 भोग और अन्नकूट का प्रसाद अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि गोवर्धन पूजा करने से घर में सुख-समृद्धि आती है, परिवार पर भगवान श्रीकृष्ण की कृपा बनी रहती है और जीवन में आने वाली परेशानियां दूर होती हैं। आइए जानते हैं गोवर्धन पूजा की तिथि, पूजा मुहूर्त और आरती…
आज या कल कब होगी गोवर्धन पूजा; जानें तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा- विधि, मंत्र और आरती
गोवर्धन महाराज की आरती
श्री गोवर्धन महाराज, ओ महाराज,तेरे माथे मुकुट विराज रहेओ।तोपे पान चढ़े, तोपे फूल चढ़े,तोपे चढ़े दूध की धार।तेरे माथे मुकुट विराज रहेओ॥
तेरी सात कोस की परिक्रमा,और चकलेश्वर विश्राम।तेरे माथे मुकुट विराज रहेओ॥
तेरे गले में कंठा साज रहेओ,ठोड़ी पे हीरा लाल।तेरे माथे मुकुट विराज रहेओ॥
तेरे कानन कुण्डल चमक रहेओ,तेरी झांकी बनी विशाल।तेरे माथे मुकुट विराज रहेओ॥
गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण,करो भक्त का बेड़ा पार।तेरे माथे मुकुट विराज रहेओ॥
गोवर्धन पूजा के दौरान जपें ये विशेष मंत्र
गोवर्धन धराधार गोकुल त्राणकारक।विष्णुबाहु कृतोच्छ्राय गवां कोटिप्रभो भव।।
श्री कृष्ण की आरती
आरती कुंजबिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी कीगले में बैजंती माला, बजावै मुरली मधुर बाला।श्रवण में कुण्डल झलकाला, नंद के आनंद नंदलाला।
आरती कुंजबिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की॥गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली।
लतन में ठाढ़े बनमाली; भ्रमर सी अलक, कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक,ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरिधर कृष्णमुरारी की।
आरती कुंजबिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की॥कनकमय मोर मुकुट बिलसै, देवता दरसन को तरसैं।
गगन सों सुमन रासि बरसै; बजे मुरचंग, मधुर मिरदंग, ग्वालिन संग;अतुल रति गोप कुमारी की॥ श्री गिरिधर कृष्णमुरारी की॥
आरती कुंजबिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की॥जहां ते प्रकट भई गंगा, कलुष कलि हारिणि श्रीगंगा।
स्मरन ते होत मोह भंगा; बसी सिव सीस, जटा के बीच, हरै अघ कीच;चरन छवि श्रीबनवारी की॥ श्री गिरिधर कृष्णमुरारी की॥
आरती कुंजबिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की॥चमकती उज्ज्वल तट रेनू, बज रही वृंदावन बेनू।
चहुं दिसि गोपि ग्वाल धेनू; हंसत मृदु मंद,चांदनी चंद, कटत भव फंद।।टेर सुन दीन भिखारी की॥ श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की॥
आरती कुंजबिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की॥
गोवर्धन पूजा 2026 का शुभ मुहूर्त
फ्यूचर पंचांग के अनुसार 10 नवंबर 2026 को गोवर्धन पूजा का प्रातःकालीन मुहूर्त सुबह 6:41 बजे से 8:51 बजे तक रहेगा। इस दौरान श्रद्धालु भगवान श्रीकृष्ण और गोवर्धन जी की पूजा कर सकते हैं। वहीं गोधूलि मुहूर्त 05:30 पी एम से 05:56 पी एम तक रहेगा।
गोवर्धन पूजा 2026 तिथि
पंचांग अनुसार कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि 9 नवंबर को दोपहर 12:31 बजे शुरू होगी और 10 नवंबर को दोपहर 2:00 बजे समाप्त होगी। इसलिए सूर्योदय तिथि के अनुसार गोवर्धन पूजा 10 नवंबर को मनाई जाएगी।