Govardhan Puja 2026 Date: हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है। इसे अन्नकूट उत्सव भी कहा जाता है। इस साल प्रतिपदा तिथि दो दिन होने के कारण गोवर्धन पूजा की तिथि को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है।

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन भगवान श्रीकृष्ण ने इंद्र देव के अहंकार को तोड़ने और उनके प्रकोप से गोकुलवासियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा अंगुली पर उठाया था। जिसके नीचे ब्रजवासियों से लेकर जानवरों तक ने आश्रय लिया था। भगवान कृष्ण की इसी अद्भुत लीला की याद में मथुरा, वृंदावन, गोकुल और बरसाना सहित पूरे देश में विभिन्न प्रकार से गोवर्धन पूजा का पर्व मनाते हैं।

इस दिन गाय के गोबर से गोवर्धन का प्रतीकात्मक स्वरूप बनाते हैं और विधि-विधान से पूजा-अर्चना करते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं गोवर्धन पूजा की सही तिथि, मंत्र, पूजन सामग्री और महत्व

गोवर्धन पूजा 2026 कब है? (Govardhan Puja 2026 Date)

द्रिक पंचांग अनुसार, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 9 नवंबर को दोपहर 12:31 बजे शुरू हो रही हैं, जो 10 नवंबर को दोपहर 2:00 बजे समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से गोवर्धन पूजा 10 नवंबर 2026 को की जाएगी।

गोवर्धन पूजा 2026 का शुभ मुहूर्त (Govardhan Puja 2026 Muhurat)

द्रिक पंचांग के अनुसार, 10 नवंबर 2026 को गोवर्धन पूजा सुबह 6:41 बजे से 8:51 बजे तक करना उत्तम होगा। इसके अलावा गोधूलि मुहूर्त 05:30 पी एम से 05:56 पी एम तक रहेगा।

गोवर्धन पूजा की सामग्री (Govardhan Puja Samagri)

रोली

अक्षत

चावल

बताशा

नैवेद्य

मिठाई

गंगाजल

पान

फूल

खीर

सरसों के तेल का दीपक

गाय का गोबर

गोवर्धन पर्वत की फोटो

दही

शहद

धूप-दीप

कलश

केसर

फूल की माला

कृष्ण जी की प्रतिमा या तस्वीर

गोवर्धन पूजा की कथा की किताब

गोवर्धन पूजा मंत्र (Govardhan Puja Mantra)

ओं नमो भगवते वासुदेवाय। गोवर्धनाय नमः।

ॐ श्री गोवर्धनाय नमः।

पातालं गच्छ गोवर्धन पर्वतं, तत्र कृता धर्मार्जितानि पुण्यानि।

गोवर्धन पूजा की आरती (Govardhan Puja Aarti Lyrics)

श्री गोवर्धन महाराज, ओ महाराज,

तेरे माथे मुकुट विराज रहेओ ।

श्री गोवर्धन महाराज, ओ महाराज,

तेरे माथे मुकुट विराज रहेओ ।

तोपे* पान चढ़े, तोपे फूल चढ़े,

तोपे चढ़े दूध की धार ।

श्री गोवर्धन महाराज, ओ महाराज,

तेरे माथे मुकुट विराज रहेओ ।

तेरे गले में कंठा साज रेहेओ,

ठोड़ी पे हीरा लाल ।

श्री गोवर्धन महाराज, ओ महाराज,

तेरे माथे मुकुट विराज रहेओ ।

तेरे कानन कुंडल चमक रहेओ,

तेरी झांकी बनी विशाल ।

श्री गोवर्धन महाराज, ओ महाराज,

तेरे माथे मुकुट विराज रहेओ ।

तेरी सात कोस की परिकम्मा,

चकलेश्वर है विश्राम ।

श्री गोवर्धन महाराज, ओ महाराज,

तेरे माथे मुकुट विराज रहेओ ।

गिरिराज धारण प्रभु तेरी शरण ।

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