Govardhan Puja 2026 Date: हिंदू धर्म में गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। यह पर्व हर साल दिवाली के अगले दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्रीकृष्ण, गोवर्धन पर्वत और गायों की पूजा करने की परंपरा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, गोवर्धन पूजा करने से घर में सुख-समृद्धि आती है और परिवार पर भगवान श्रीकृष्ण की कृपा बनी रहती है। इस दिन अन्नकूट का भोग लगाने का भी विशेष महत्व है। अन्नकूट का अर्थ है कई तरह के पकवानों और व्यंजनों का भोग भगवान को अर्पित करना। वहीं इस साल गोवर्धन को लेकर संशय बना हुआ है, क्योंकि कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि दो दिन पड़ रही है। तो आइए जानते हैं इस साल गोवर्धन की पूजा कब होगी और शुभ मुहूर्त…

Govardhan Puja Vrat Katha In Hindi: गोवर्धन पूजा पर अवश्य पढ़ें ये व्रत कथा, भगवान कृष्ण होंगे प्रसन्न, पढ़ें यहां पौराणिक कथा

गोवर्धन पूजा 2026 कब है? (Kab Hai Govardhan Puja 2026)

साल 2026 में गोवर्धन पूजा 10 नवंबर, मंगलवार को मनाई जाएगी। पंचांग अनुसार कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि 9 नवंबर को दोपहर 12:31 बजे शुरू होगी और 10 नवंबर को दोपहर 2:00 बजे समाप्त होगी। इसलिए सूर्योदय तिथि के अनुसार गोवर्धन पूजा 10 नवंबर को मनाई जाएगी।

गोवर्धन पूजा 2026 का शुभ मुहूर्त

फ्यूचर पंचांग के अनुसार 10 नवंबर 2026 को गोवर्धन पूजा का प्रातःकालीन मुहूर्त सुबह 6:41 बजे से 8:51 बजे तक रहेगा। इस दौरान श्रद्धालु भगवान श्रीकृष्ण और गोवर्धन जी की पूजा कर सकते हैं। वहीं गोधूलि मुहूर्त 05:30 पी एम से 05:56 पी एम तक रहेगा।

Govardhan Puja Vrat Katha In Hindi: गोवर्धन पूजा पर अवश्य पढ़ें ये व्रत कथा, भगवान कृष्ण होंगे प्रसन्न, पढ़ें यहां पौराणिक कथा

गोवर्धन पूजा की पूजा-विधि

गोवर्धन पूजा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ-सुथरे कपड़े पहनें। इसके बाद घर के आंगन या किसी साफ स्थान पर गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाएं। इसे फूलों, पत्तियों और रंगोली से सजाएं। गोवर्धन पर्वत के पास भगवान श्रीकृष्ण की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद रोली, चावल, फूल, दीपक, धूप, फल और मिठाई से भगवान की पूजा करें।

पूजा के दौरान भगवान श्रीकृष्ण को अन्नकूट का भोग लगाएं। इसमें अलग-अलग तरह की सब्जियां, पूड़ी, कढ़ी, चावल, मिठाई और अन्य पकवान शामिल किए जा सकते हैं। इसके बाद गाय और बछड़े की पूजा करें। गाय को हरा चारा और गुड़ खिलाएं। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन गोवर्धन पर्वत की सात बार परिक्रमा करना शुभ माना जाता है। परिक्रमा के दौरान भगवान श्रीकृष्ण का स्मरण करें और गोवर्धन पूजा की कथा सुनें।

वहीं बाद में भगवान श्रीकृष्ण की आरती करें और परिवार के सभी सदस्यों में प्रसाद बांटें। मान्यता है कि श्रद्धा और भक्ति के साथ गोवर्धन पूजा करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है।

गोवर्धन पूजा के मंत्र

गोवर्धन भगवान का मंत्र: ॐ गोवर्धनाय नमः

ॐ गोवर्धनाय नमः भगवान श्री कृष्ण मंत्र: ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय गोवर्धन स्तुति / प्रार्थना मंत्र: गोवर्धन धराधार गोकुल-त्राणकारक,

विष्णुबाहुकृतोच्छ्राय गवां कोटिप्रदो भव।

गोवर्धन धराधार गोकुल-त्राणकारक, विष्णुबाहुकृतोच्छ्राय गवां कोटिप्रदो भव। गाय (धेनु) पूजन प्रार्थना मंत्र: लक्ष्मीर्या लोकपालानां धेनुरूपेण संस्थिता,

घृतं वहति यज्ञार्थे मम पापं व्यपोहतु।

गोवर्धन पूजा की आरती (Govardhan Puja Aarti Lyrics)

श्री गोवर्धन महाराज, ओ महाराज,

तेरे माथे मुकुट विराज रहेओ ।

श्री गोवर्धन महाराज, ओ महाराज,

तेरे माथे मुकुट विराज रहेओ ।

तोपे* पान चढ़े, तोपे फूल चढ़े,

तोपे चढ़े दूध की धार ।

श्री गोवर्धन महाराज, ओ महाराज,

तेरे माथे मुकुट विराज रहेओ ।

तेरे गले में कंठा साज रेहेओ,

ठोड़ी पे हीरा लाल ।

श्री गोवर्धन महाराज, ओ महाराज,

तेरे माथे मुकुट विराज रहेओ ।

तेरे कानन कुंडल चमक रहेओ,

तेरी झांकी बनी विशाल ।

श्री गोवर्धन महाराज, ओ महाराज,

तेरे माथे मुकुट विराज रहेओ ।

तेरी सात कोस की परिकम्मा,

चकलेश्वर है विश्राम ।

श्री गोवर्धन महाराज, ओ महाराज,

तेरे माथे मुकुट विराज रहेओ ।

गिरिराज धारण प्रभु तेरी शरण ।

डिसक्लेमर- इस लेख में दी गई किसी भी जानकारी की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।