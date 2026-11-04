Govardhan Puja 2026 Date: गोवर्धन पूजा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। यह पर्व हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्रीकृष्ण, गोवर्धन पर्वत और गौ माता की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान श्रीकृष्ण ने इसी दिन इंद्र देव के अहंकार को तोड़ने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों और गायों की रक्षा की थी। तभी से इस दिन गोवर्धन पूजा और अन्नकूट उत्सव मनाने की परंपरा चली आ रही है। मान्यता है कि विधि-विधान से पूजा करने पर घर में सुख-समृद्धि आती है और परिवार पर भगवान श्रीकृष्ण की कृपा बनी रहती है। इस साल गोवर्धन का पर्व 10 नवंबर को मनाया जाएगा। आइए जानते हैं तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त…

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गोवर्धन पूजा 2026 कब है?

साल 2026 में गोवर्धन पूजा 10 नवंबर, मंगलवार को मनाई जाएगी। पंचांग अनुसार कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि 9 नवंबर को दोपहर 12:31 बजे शुरू होगी और 10 नवंबर को दोपहर 2:00 बजे समाप्त होगी। इसलिए सूर्योदय तिथि के अनुसार गोवर्धन पूजा 10 नवंबर को मनाई जाएगी।

गोवर्धन पूजा 2026 का शुभ मुहूर्त

फ्यूचर पंचांग के अनुसार 10 नवंबर 2026 को गोवर्धन पूजा का प्रातःकालीन मुहूर्त सुबह 6:41 बजे से 8:51 बजे तक रहेगा। इस दौरान श्रद्धालु भगवान श्रीकृष्ण और गोवर्धन जी की पूजा कर सकते हैं। वहीं गोधूलि मुहूर्त 05:30 पी एम से 05:56 पी एम तक रहेगा।

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गोवर्धन पूजा 2026 की पूजा-विधि

गोवर्धन पूजा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। इसके बाद घर के आंगन या पूजा स्थल पर गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाएं। इसे फूलों, पत्तियों और रंगोली से सजाएं। इसके बाद भगवान श्रीकृष्ण की प्रतिमा स्थापित करके दीपक जलाएं और रोली, अक्षत, फूल, धूप और नैवेद्य अर्पित करें।

इसके बाद गोवर्धन पर्वत की पूजा करें और भगवान श्रीकृष्ण को 56 भोग या अन्नकूट का प्रसाद चढ़ाएं। इस दिन गायों की पूजा करने की भी परंपरा है। गाय को तिलक लगाकर गुड़, हरा चारा और भोजन खिलाएं। इसके बाद गोवर्धन पर्वत की सात बार परिक्रमा करें और पूजा के दौरान भगवान श्रीकृष्ण से परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना करें। अंत में गोवर्धन पूजा की कथा सुनें और सभी लोगों में प्रसाद बांटें।

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