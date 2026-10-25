Govardhan Puja 2026 Date: दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्रीकृष्ण, गोवर्धन पर्वत और गायों की पूजा करने की परंपरा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, गोवर्धन पूजा करने से घर में सुख-समृद्धि आती है और भगवान श्रीकृष्ण की कृपा बनी रहती है। इस पर्व को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान को तरह-तरह के पकवान और छप्पन भोग अर्पित किए जाते हैं। आइए जानते हैं गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त और तिथि…

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गोवर्धन पूजा 2026 कब है?

साल 2026 में गोवर्धन पूजा 10 नवंबर, मंगलवार को मनाई जाएगी। पंचांग अनुसार कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि 9 नवंबर को दोपहर 12:31 बजे शुरू होगी और 10 नवंबर को दोपहर 2:00 बजे समाप्त होगी। इसलिए सूर्योदय तिथि के अनुसार गोवर्धन पूजा 10 नवंबर को मनाई जाएगी।

गोवर्धन पूजा 2026 का शुभ मुहूर्त

फ्यूचर पंचांग के अनुसार 10 नवंबर 2026 को गोवर्धन पूजा का प्रातःकालीन मुहूर्त सुबह 6:41 बजे से 8:51 बजे तक रहेगा। इस दौरान श्रद्धालु भगवान श्रीकृष्ण और गोवर्धन जी की पूजा कर सकते हैं। वहीं गोधूलि मुहूर्त 05:30 पी एम से 05:56 पी एम तक रहेगा।

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गोवर्धन पूजा का धार्मिक महत्व

हिंदू धर्म में गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व माना गया है। पौराणिक कथा के अनुसार, भगवान श्रीकृष्ण ने ब्रजवासियों को देवराज इंद्र की पूजा के स्थान पर गोवर्धन पर्वत और प्रकृति की पूजा करने का संदेश दिया था। इससे क्रोधित होकर इंद्र देव ने ब्रज में मूसलाधार बारिश शुरू कर दी।

तब भगवान श्रीकृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियों और उनके पशुओं को बारिश से बचाया। इसके इंद्र देव को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण की महिमा स्वीकार की। मान्यता है कि इस दिन विधि-विधान से पूजा करने पर भगवान श्रीकृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में अन्न-धन की वृद्धि और परिवार की खुशहाली के लिए अन्नकूट का भोग लगाया जाता है।

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