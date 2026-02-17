Ghar Mein Shankh And Mor Pnkh Rakhne Ke Niyam: हर घर में आमतौर पर शंख और मोर पंख रखा हुआ मिल जाता है। आपको बता दें कि इन दोनों चीजों को भगवान से जोड़ कर देखा जाता है। क्योंकि अगर हम शंख की बात करें तो समुद्र मंथन से 14 रत्नों की प्राप्ति हुई थी। इन रत्नों में से माता लक्ष्मी भी समुद्र से ही प्रकट हुई थी। माता लक्ष्मी की तरह ही शंख भी समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ था, इसलिए शंख को बहुत शुभ माना जाता है। वहीं मोर पंख को भी  श्रीकृष्ण से जोड़कर देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि श्रीकृष्ण को मोर और मोर पंख बहुत ही प्रिय हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार भी मोर पंख और शंख को घर में रखने से सुख-समृद्धि का वास होता है। लेकिन क्या आपको पता है इन दोनों को घर में किसी भी जगह नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वास्तु में शंख और मोर पंख रखने की खास दिशा बताई गई है। साथ ही कुछ नियम भी बताएं गए हैं। आइए जानते हैं…

इस दिशा में रखें मोर पंख

वास्तु के मुताबिक घर में मोर पंख को दक्षिण-पश्चिम और पूर्व दिशा में रख सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख- समृद्धि का वास बना रहता है। साथ ही पति- पत्नी के बीच संबंध मधुर रहते हैं। 

पैरों के पास नहीं रखें मोर पंख

मोर पंख को अगर आप अपने पैरों के पास रखकर सोते हैं तो इसके आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। साथ ही घर दरिद्री छा सकती है। वहीं घर में गृह क्लेश हो सकती है। इसलिए मोर पंख को पैरों के पास रखकर नहीं सोना चाहिए। 

गिफ्ट में नहीं दें मोर पंख

मोर पंख को कभी किसी को गिफ्ट में नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है और आपके खर्चें भी बढ़ने लगते हैं।

इस दिशा में रखें शंख

वास्तु शास्त्र के अनुसार शंख को घर में पूर्व दिशा की ओर रखना चाहिए। इससे घर में सकारात्मकता का वास रहता है। पूर्व दिशा के अलावा आप शंख को उत्तर-पश्चिम दिशा में भी रख सकते हैं। इससे भी माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। साथ ही घर में सुख- समृद्धि का वास बना रहता है। वहीं धन में वृद्धि के योग बनते हैं।

शंख को नहीं रखें जमीन पर

वास्तु के मुताबिक शंख को कभी भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए। इसे शंख का निरादर माना जाता है। आप शंख को हमेशा एक कपड़े के ऊपर ही रखें। ऐसा करने से घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। साथ ही मां लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं। 

रोज सुबह घर में करें शंख ध्वनि

घर में रोज सुबह शंख ध्वनि करनी चाहिए। ऐसा करने से घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास बना रहता है। लेकिन इसे बजाने के बाद इसे हर बार शुद्ध करना बेहद जरूरी होता है।

डिसक्लेमर- इस लेख को विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें