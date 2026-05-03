Gemini Three Years Horoscope: वैदिक ज्योतिष अनुसार मिथुन राशि के स्वामी ग्रहों के राजकुमार बुध ग्रह हैं और बुध ग्रह को ज्योतिष में वाणिज्य, बुद्धि, वाणी, व्यापार, छोटे भाई- बहन, शेयर बाजार, तर्कशक्ति और अर्थव्यवस्था का कारक माना जाता है। वहीं बुध ग्रह करीब 1 महीने में एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करते हैं। वहीं आपको बता दें कि दंडाधिकारी और कर्मफल दाता शनि देव 30 महीने में एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करते हैं। वहीं समृद्धि और उन्नति के दाता गुरु बृहस्पति 13 महीने में गोचर करते हैं। ऐसे में हम यहां आपको बताने जा रहे हैं, आगामी 3 साल का वर्षफल, मतलब आने वाले 3 साल मिथुन राशि के लोगों को करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, सेहत और वैवाहिक जीवन के लिहाज से कैसे साबित होंगे। आइए जानते हैं…

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करियर और कारोबार में मिल सकती है सफलता

वैदिक ज्योतिष अनुसार साल 2026 और 27 आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैंं। वहीं शनि देव की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम स्थान पर पड़ेगी। इसलिए इस समय आपको जीवनसाथी का सहयोग प्राप्त हो सकता है। साथ ही जीवनसाथी की तरक्की हो सकती है। वहीं साझेदारी के काम में अच्छी सफलता मिलने के संकेत हैं। साथ ही अविवाहित लोगों का विवाह हो सकता है। वहीं साल 2026 और 27 में आपको करियर या व्यापार में कोई बड़ी सफलता मिल सकती है। इस समय आपको शेयर बाजार, सट्टा और लॉटरी में धनलाभ हो सकता है।

वहीं शनि देव का प्रभाव आपको अनुशासन और धैर्य सिखाएगा, जिससे कई बार काम में देरी या रुकावट महसूस हो सकती है, लेकिन यही देरी आपको मजबूत आधार भी देगी। साथ ही गुरु का सकारात्मक प्रभाव खासकर जून 2026 के बाद करियर में नई दिशा दे सकता है।

वहीं नई नौकरी, प्रमोशन या विदेश से जुड़े अवसर बनने की संभावना रहेगी। साथ ही राहु आपको नए आइडिया और रिस्क लेने की प्रेरणा देगा, जिससे बिजनेस या फ्रीलांस क्षेत्र में अचानक ग्रोथ हो सकती है, लेकिन जल्दबाजी में फैसले नुकसान भी दे सकते हैं। सेहत के लिहाज से केतु मानसिक बेचैनी, ओवरथिंकिंग और नींद की समस्या बढ़ा सकता है, इसलिए मेडिटेशन और संतुलित दिनचर्या अपनाना जरूरी रहेगा।

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साल 2027 ऐसा रह सकता है

यह साल मिथुन राशि के लिए सबसे ज्यादा पॉजिटिव और ग्रोथ देने वाला माना जा सकता है। क्योंकि गुरु का मजबूत प्रभाव भाग्य को सपोर्ट करेगा, जिससे करियर में स्थिरता और उन्नति दोनों देखने को मिल सकती हैं। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन, वेतन वृद्धि या नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, वहीं जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं, उनके लिए भी यह साल अनुकूल रहेगा।

वहीं व्यापारियों के लिए यह विस्तार और मुनाफे का साल साबित हो सकता है। साथ ही नए प्रोजेक्ट, निवेश और पार्टनरशिप से लाभ मिल सकता है। शनि का संतुलित प्रभाव आपको स्थिरता देगा, जिससे आप लंबे समय तक टिकने वाली सफलता हासिल कर सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में स्थिति बेहतर रहेगी, लेकिन गुरु के प्रभाव से खान-पान में लापरवाही वजन बढ़ने या लीवर से जुड़ी समस्याएं दे सकती है, इसलिए संयम जरूरी रहेगा।

निवेश करते समय बरतें सावधानी

ज्योतिष शास्त्र अनुसार 2028 में ग्रहों का प्रभाव आपको सतर्क रहने और जीवन में संतुलन बनाए रखने का संदेश देता है। इस साल शनि का दबाव बढ़ने से जिम्मेदारियां और काम का बोझ अधिक महसूस हो सकता है, जिससे मानसिक और शारीरिक थकान बढ़ सकती है। हालांकि, यह वही समय है जब आपकी मेहनत का असली परिणाम भी सामने आएगा, इसलिए हार मानने के बजाय लगातार प्रयास बनाए रखना जरूरी होगा।

वहीं साल 2028 में राहु अचानक बदलाव और अप्रत्याशित घटनाएं ला सकता है। ऐसे में करियर में अचानक अवसर या जोखिम दोनों संभव हैं, इसलिए हर निर्णय सोच-समझकर लें। व्यापार में निवेश करते समय विशेष सावधानी रखें, क्योंकि जल्दी मुनाफे के लालच में नुकसान हो सकता है। सेहत की अगर बात करें तो हड्डियों, नसों और तनाव से जुड़ी समस्याएं उभर सकती हैं, इसलिए नियमित व्यायाम, योग और पर्याप्त आराम बेहद जरूरी रहेगा।

करें ये महा उपाय

वहीं आप लोगों को शनि देव से संबंधित दान करने चाहिए। साथ ही हर शनिवार शनि देव के मंदिर जाकर शनि प्रतिमा के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं। साथ ही हर बुधवार पक्षियों को हरा दाना डालें।

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डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।