Gangaur 2026 Puja Samagri List: गणगौर पूजा हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसे विशेष रूप से महिलाएं सौभाग्य, सुख-समृद्धि और वैवाहिक जीवन की खुशहाली के लिए मनाती हैं। इस दिन मां गौरी और भगवान शिव की पूजा पूरे विधि-विधान के साथ की जाती है। माना जाता है कि सही तरीके से और पूरी श्रद्धा के साथ की गई पूजा से मनचाहा फल प्राप्त होता है। बता दें कि गणगौर पूजा के लिए कुछ खास सामग्री की जरूरत होती है, जिनके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। इनमें पूजा की चौकी, मां गौरी और शिव जी की प्रतिमा या तस्वीर, कलश, नारियल, रोली, चावल, फूल, माला, दीपक, अगरबत्ती, फल, मिठाई और प्रसाद शामिल होते हैं। इसके अलावा सुहाग से जुड़ी चीजें जैसे चूड़ी, सिंदूर, बिंदी और मेहंदी भी अर्पित की जाती हैं, जो इस पूजा का अहम हिस्सा होती हैं। यदि पूजा की सभी सामग्री पहले से तैयार कर ली जाए, तो पूजा के समय किसी भी तरह की परेशानी नहीं होती। इसलिए गणगौर पूजा से पहले पूरी सामग्री की लिस्ट जरूर बना लें, ताकि आप पूरी श्रद्धा और विधि-विधान के साथ पूजा कर सकें और मां गौरी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। तो चलिए जानते हैं कि गणगौर पूजा के लिए कौन-कौन सी सामग्री जरूरी होती है। यहां देखें संपूर्ण पूजन सामग्री लिस्ट।

जानें कौन-कौन सी सामग्री होती है जरूरी (Gangaur 2026 Puja Samagri List)

  • लकड़ी की चौकी
  • तांबे का कलश
  • गणगौर माता की प्रतिमा
  • दो मिट्टी के बर्तन
  • मिट्टी के दीये
  • काली मिट्टी या होली की राख
  • कुमकुम
  • चावल
  • पूजा थाली
  • फूल
  • घास
  • दो मिट्टी के कुंडे/गमले
  • हल्दी
  • मेहंदी
  • गुलाल
  • अबीर
  • मिठाई
  • चावल
  • मूंग
  • माता की चुनरी
  • काजल
  • लाल या पीले रंग का कपड़ा
  • घी
  • आम के पत्ते
  • पानी से भरा बर्तन
  • पान के पत्ते
  • बेताल और अशोक चले जाते हैं
  • गणगौर के कपड़े
  • गेहूं
  • लकड़ी की टोकरी
  • नारियल

Gangaur 2026 Date: 20 या 21 मार्च, कब है गणगौर पूजा, जानें तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा- विधि और महत्व

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डिसक्लेमर- इस लेख को विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें