Ganesh Visarjan 2026 Muhurat, Anant Chaturdashi: पंचांग के अनुसार, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के साथ गणेश उत्सव आरंभ हुआ था, जो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को समाप्त हो रहा है। हिंदू धर्म में अनंत चतुर्दशी तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा करने के साथ-साथ गणेश विसर्जन किया जाता है। इस साल अनंत चतुर्दशी पर काफी शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। बता दें कि अनंत चतुर्दशी 25 सितंबर 2026, शुक्रवार को है। ऐसे में गणेश बप्पा को विदा करने से कई गुना शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। आइए जानते हैं अनंत चतुर्दशी पर किस समय करें गणेश जी का विसर्जन, विधि और मंत्र…

अनंत चतुर्दशी 2026 कब?

भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि प्रारंभ: 24 सितंबर 2026 को रात 11:18 बजे

भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि समाप्त: 25 सितंबर 2026 को रात 11:06 बजे

अनंत चतुर्दशी तिथि- 25 सितंबर 2026

गणेश विसर्जन का शुभ मुहूर्त (Ganesh Visarjan 2026 Muhurat)

प्रातः मुहूर्त (चर, लाभ, अमृत) – 06:11 ए एम से 10:42 ए एम

अपराह्न मुहूर्त (शुभ) – 12:13 पी एम से 01:43 पी एम

अपराह्न मुहूर्त (चर) – 04:44 पी एम से 06:14 पी एम

रात्रि मुहूर्त (लाभ) – 09:14 पी एम से 10:43 पी एम

रात्रि मुहूर्त (शुभ, अमृत, चर) – 26 सितंबर 12:13 ए एम से 04:42 ए एम

गणेश विसर्जन 2026 की विधि : Ganesh Visarjan 2026 Vidhi

गणेश विसर्जन 2026 की विधि (Ganesh Visarjan 2026 Vidhi)

अनंत चतुर्दशी के दिन सुबह उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। इसके बाद शुद्ध वस्त्र धारण करके गणपति बप्पा की विधिवत पूजा करें। फूल, माला, सिंदूर, अक्षत, मोदक, फल, मिठाई चढ़ाने के बाद जल से आचमन कर लें। इसके बाद घी का दीपक, धूप जलाने के साथ गणपति चालीसा, मंत्र के साथ आरती कर लें।

गणपति बप्पा को विदा करने से पहले उनके साथ एक पोटली अवश्य रख दें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब वह अपने लोक को जाते हैं, को रास्ते में भूख लगे, तो इसका सेवन कर लें। इस पोटली को पाथेय या यात्रा भोजन कहा जाता है। एक लाल या पीले कपड़े में अक्षत, दूर्वा घास, सिक्का, सुपारी, मोदक सहित अन्य मिष्ठान, फल आदि रख दें। अब गणपति बप्पा से सुख-समृद्धि, खुशहाली आदि का कामना करते हुए अगले साल आने का न्यौता दे दें।

अब धूमधाम से गणेश जी का विसर्जन करें। अगर आप घर पर ही गणपति बप्पा का विसर्जन कर रहे हैं, तो एक नई और स्वच्छ बड़ी बाल्टी, ड्रम या बड़ा पात्र में शुद्ध जल भरें और उसमें थोड़ा गंगाजल मिलाएं। अब हाथ में पुष्प लेकर मां गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी और सिंधु नदी का ध्यान करते हुए उन्हें आमंत्रित करें और फूल उस जल में डाल दें। इसके बाद श्रद्धा और भावपूर्वक गणपति बप्पा की प्रतिमा को उठाएं और अगले वर्ष पुनः आगमन की प्रार्थना करते हुए धीरे-धीरे जल में विसर्जित करें। विसर्जन के समय मंत्र उच्चारित करें और प्रतिमा को पूरी तरह से जल में समर्पित करें। इसके साथ ही गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ बोले। जब प्रतिमा पूरी तरह से जल में विलीन हो जाए, तो उस जल में दूर्वा या कोई पवित्र पौधा स्थापित कर सकते हैं, जिससे पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है।

गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ

गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ।।

मेरे मन मंदिर में तुम भगवन रहे

मेरे दुःख से तुम कैसे अनजान रहे।।

मेरे घर में तुम कितने दिन मेहमान रहे

हो मेरे दुःख से तुम कैसे अनजान रहे ।।

गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ

गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ।।

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