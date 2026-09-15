Ganesh Visarjan 2026 Dates: हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल क्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी पड़ती है। इस दिन घर पर विधि-विधान के साथ गणपति बप्पा को घर में विराजित करते हैं और इसी के साथ गणेश उत्सव आरंभ हो जाता है, जो अगले 10 दिन यानी अनंत चतुर्दशी तक चलेगा। इस दौरान विघ्नहर्ता, मंगल मूर्ति, प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की विधिवत पूजा-अर्चना की जाती है। इसके साथ ही सार्वजनिक पंडालों में गणेश जी की भव्य प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं, जहां दस दिनों तक अखंड भजन-कीर्तन, पूजा-पाठ और सांस्कृतिक आयोजन होते रहते हैं। वहीं गृहस्थ लोगों की बात करें, तो गणपति बप्पा की श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं। इसके साथ ही गणेश चतुर्थी के दिन ही या फिर डेढ़ दिन बाद, तीन, पांच , सात और अनंत चतुर्दशी के दिन विधिवत तरीके से गणपति बप्पा को विदा करते हैं और अगले साल आने का न्योता देते हैं। विसर्जन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह एक गहरा आध्यात्मिक संदेश भी देता है। अगर आप भी घर पर गणपति बप्पा को लेकर आएं हैं, तो द्रिक पंचांग के अनुसार जान लें गणपति बप्पा को किस तिथि और किस समय विदा करना सबसे शुभ है…

बता दें कि कई लोग 14 सितंबर को ही गणपति बप्पा को घर में लाकर विधि विधान से पूजा करने के साथ उसी दिन शुभ मुहूर्त पर बप्पा का विसर्जन कर देते हैं। हालांकि, अगर आपने पहले दिन गणेश जी का विसर्जन नहीं किया है, तो अनंत चतुर्दशी से पहले इन दिनों में कर सकते हैं।

डेढ़ दिन बाद गणेश विसर्जन- मंगलवार,15 सितंबर 2026 को

गणेश विसर्जन के लिए शुभ चौघड़िया मुहूर्त

प्रातः मुहूर्त (चर, लाभ, अमृत) – 12:16 पी एम से 01:49 पी एम

अपराह्न मुहूर्त (शुभ) – 03:21 पी एम से 04:54 पी एम

सायाह्न मुहूर्त (लाभ) – 07:54 पी एम से 09:21 पी एम

रात्रि मुहूर्त (शुभ, अमृत, चर) – 10:49 पी एम से 03:11 ए एम, 16 सितंबर

तीसरे दिन गणेश विसर्जन- 16 सितंबर 2026, बुधवार

गणेश विसर्जन के लिए शुभ चौघड़िया मुहूर्त

प्रातः मुहूर्त (शुभ) – 10:43 ए एम से 12:16 पी एम

अपराह्न मुहूर्त (चर, लाभ) – 03:20 पी एम से 06:25 पी एम

सायाह्न मुहूर्त (शुभ, अमृत, चर) – 07:53 पी एम से 12:16 ए एम, 17 सितंबर

उषाकाल मुहूर्त (लाभ) – 03:11 ए एम से 04:39 ए एम, 17 सितंबर

प्रातः मुहूर्त (लाभ, अमृत) – 06:06 ए एम से 09:11 ए एम

पांचवें दिन गणेश विसर्जन- 18 सितंबर 2026, शुक्रवार

गणेश विसर्जन के लिए शुभ चौघड़िया मुहूर्त

प्रातः मुहूर्त (चर, लाभ, अमृत) – 06:07 ए एम से 10:43 ए एम

अपराह्न मुहूर्त (चर) – 04:51 पी एम से 06:23 पी एम

अपराह्न मुहूर्त (शुभ) – 12:15 पी एम से 01:47 पी एम

रात्रि मुहूर्त (लाभ) – 09:19 पी एम से 10:47 पीएम

रात्रि मुहूर्त (शुभ, अमृत, चर) – 12:15 ए एम से 04:40 ए एम, 19 सितंबर

सातवें दिन गणेश विसर्जन- 20 सितंबर 2026, रविवार

गणेश विसर्जन के लिए शुभ चौघड़िया मुहूर्त

प्रातः मुहूर्त (चर, लाभ, अमृत) – 07:40 ए एम से 12:14 पी एम

अपराह्न मुहूर्त (शुभ) – 01:46 पी एम से 03:17 पी एम

सायाह्न मुहूर्त (शुभ, अमृत, चर) – 06:20 पी एम से 10:46 पी एम

रात्रि मुहूर्त (लाभ) – 01:43 ए एम से 03:12 ए एम, 21 सितंबर

उषाकाल मुहूर्त (शुभ) – 04:40 ए एम से 06:09 ए एम, 21 सितंबर

अनंत चतुर्दशी को गणेश विसर्जन 24 सितंबर 2026

गणेश विसर्जन के लिए शुभ चौघड़िया मुहूर्त

प्रातः मुहूर्त (चर, लाभ, अमृत) – 06:11 ए एम से 10:42 ए एम

अपराह्न मुहूर्त (चर) – 04:44 पी एम से 06:14 पी एम

अपराह्न मुहूर्त (शुभ) – 12:13 पी एम से 01:43 पी एम

रात्रि मुहूर्त (लाभ) – 09:14 पी एम से 10:43 पी एम

रात्रि मुहूर्त (शुभ, अमृत, चर) – 12:13 ए एम से 04:42 ए एम, 26 सितंबर

चतुर्दशी तिथि प्रारम्भ – 24 सितंबर, 2026 को 11:18 पी एम बजे

चतुर्दशी तिथि समाप्त – 25 सितंबर, 2026 को 11:06 पी एम बजे

ऐसे करें गणेश जी का विसर्जन (Ganesh Visarjan 2026 Vidhi)

जिस दिन आप गणेश जी का विसर्जन करना चाहते हैं उस दिन स्नान आदि करने के साथ साफ वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद गणपति बप्पा की विधिवत पूजा कर लें। इसके साथ ही हवन आदि करें। इसके बाद एक चौकी में स्वास्तिक बनाने के साथ इसके ऊपर अक्षत रखें। इसके बाद लाल या फिर गुलाबी रंग का वस्त्र बिछाएं। इसके चारों ओर सुपारी रख लें। फिर जयकारे लगाते हुए इसमें गणेश जी की मूर्ति स्थापित कर दें। इसके बाद गणेश जी की आरती करने के मोदक का भोग लगाएं। उन्हें नए वस्त्र पहनाएं। इसके बाद एक रेशमी वस्त्र में थोड़ा फूल, मोदक, सुपारी और कुछ फल रखकर बांध दें और इसे मूर्ति के बगल में रख दें। इसके बाद बप्पा से भूल चूक के लिए माफी मांगे और अगले बरस दोबारा आने की प्रार्थना करें। फिर जयकारे लगाते हुए विसर्जन के लिए ले जाएं।

विसर्जन के लिए एक नई और स्वच्छ बड़ी बाल्टी, ड्रम या बड़ा पात्र में शुद्ध जल भरें और उसमें थोड़ा गंगाजल मिलाएं। अब हाथ में पुष्प लेकर मां गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी और सिंधु नदी का ध्यान करते हुए उन्हें आमंत्रित करें और फूल उस जल में अर्पित करें। इसके बाद श्रद्धा और भावपूर्वक गणपति बप्पा की प्रतिमा को उठाएं और अगले वर्ष पुनः आगमन की प्रार्थना करते हुए धीरे-धीरे जल में विसर्जित करें। विसर्जन के समय मंत्र उच्चारित करें और प्रतिमा को पूरी तरह से जल में समर्पित करें। इसके साथ ही गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ बोले। जब प्रतिमा पूरी तरह से जल में विलीन हो जाए, तो उस जल में दूर्वा या कोई पवित्र पौधा स्थापित कर सकते हैं, जिससे पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है।

श्री गणेश विसर्जन मंत्र 1

यान्तु देवगणा: सर्वे पूजामादाय मामकीम्।

इष्टकामसमृद्धयर्थं पुनर्अपि पुनरागमनाय च॥

श्री गणेश विसर्जन मंत्र 2

गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर।

मम पूजा गृहीत्मेवां पुनरागमनाय च॥

गणेश विसर्जन पर गाएं

गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ

गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ।।

मेरे मन मंदिर में तुम भगवन रहे

मेरे दुःख से तुम कैसे अनजान रहे।।

मेरे घर में तुम कितने दिन मेहमान रहे

हो मेरे दुःख से तुम कैसे अनजान रहे ।।

गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ

गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ।।