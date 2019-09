Ganesh Visarjan 2019 Pune: देश भर में दस दिन तक चलने वाले गणपति उत्सव का गुरुवार को 11वें दिन मूर्ति विसर्जन के साथ समापन हो गया। विसर्जन के दौरान ‘गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आना’ के जयकारों के साथ नम आंखों से लोगों ने बप्पा को विदाई दी। इस बीच महाराष्ट्र के पुणे शहर से विसर्जन का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसकी लोग जमकर तारीफ़ कर रहे हैं। इतनी भीड़भाड़ और शोर-शराबे के बीच लोगों ने एक एंबुलेंस को निकलने में जिस तरह से मदद की उसकी खूब सराहना की जा रही है।

कहां का है मामला: यह घटना पुणे के लक्ष्मी रोड की बताई जा रही है। जहां गुरुवार (12 सितंबर) को गणेश प्रतिमा के विसर्जन के दौरान हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उमड़े थे। इस दौरान अचानक से एक एंबुलेंस सायरन बजाते हुए आ जाती है और सड़क पर मौजूद लोग तुरंत लाइन बनाकर किनारे हट जाते हैं और बड़ी ही आसानी से एंबुलेंस को निकलने का रास्ता बना देते हैं। विसर्जन के दौरान बप्पा के भक्तों के इस कार्य पर लोग उनकी तारीफ़ करने से खुद को रोक नहीं सके। बता दें कि गणेश प्रतिमा विसर्जन के कार्यक्रम को देखते हुए राज्य भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। अकेले मुंबई शहर में ही 50 हजार से अधिक सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की बात कही जा रही है।

#WATCH Maharashtra: Devotees give way to ambulance during Ganesh idol immersion procession on Lakshmi Road in Pune. #GaneshVisarjan (12.09.2019) pic.twitter.com/GqxtN1QmzP

— ANI (@ANI) September 13, 2019