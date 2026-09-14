Ganesh Chaturthi 2026: गणेश चतुर्थी का पर्व भगवान गणेश को समर्पित होता है। हिंदू धर्म में भगवान गणेश को प्रथम पूज्य, विघ्नहर्ता और बुद्धि-विवेक के देवता माना जाता है। मान्यता है कि गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की विधि-विधान से पूजा करने और घर में उनकी प्रतिमा स्थापित करने से सुख-समृद्धि आती है और जीवन के सभी विघ्न दूर होते हैं।

गणेश चतुर्थी के दिन भक्त गणपति बप्पा का स्वागत करते हैं और उन्हें प्रिय मोदक, दूर्वा और लाल फूल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस साल गणेश चतुर्थी का पर्व 14 सितंबर यानी आज मनाया जा रहा है। वहीं इस साल गणेश चतुर्थी पर भद्र और मालव्य महापुरुष राजयोग बन रहे हैं। आइए जानते हैं तिथि, मूर्ति स्थापना का शुभ मुहूर्त और पूजा- विधि…

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गणपति स्थापना का शुभ मुहूर्त

गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की स्थापना के लिए मध्याह्न काल को सबसे शुभ माना जाता है।

शुभ मुहूर्त: 14 सितंबर, सुबह 11:02 बजे से दोपहर 1:31 बजे तक

यानी भक्तों को गणपति की प्रतिमा स्थापित करने और मुख्य पूजा करने के लिए करीब ढाई घंटे का शुभ समय मिलेगा।

अभिजीत मुहूर्त

गणेश चतुर्थी के दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:52 बजे से दोपहर 12:41 बजे तक रहेगा. इस दौरान शुभ कार्य करना मंगलकारी माना जाता है।

गणेश चतुर्थी पूजा-विधि

गणेश चतुर्थी के दिन सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा स्थल को साफ करके वहां चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। इसके बाद भगवान गणेश की प्रतिमा को चौकी पर स्थापित करें। गणपति जी के सामने दीपक और धूप जलाएं। इसके बाद भगवान गणेश का जल, पंचामृत और फिर शुद्ध जल से अभिषेक करें। उन्हें लाल फूल, दूर्वा, सिंदूर, अक्षत और जनेऊ अर्पित करें। भगवान गणेश को मोदक, लड्डू और फल का भोग लगाएं।

इसके बाद गणेश जी के मंत्रों का जाप करते हुए उनकी विधिवत पूजा करें और अंत में गणेश जी की आरती करें। पूजा के बाद परिवार के सभी सदस्यों को प्रसाद वितरित करें और भगवान गणेश से सुख, शांति, समृद्धि एवं सभी विघ्नों को दूर करने की प्रार्थना करें।

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गणपतिजी की स्तुति

वन्दौं श्री गणपति पद, विघ्नविनाशन हार। पवित्रता की शक्ति जो, सब जग मूलाधार।।1।।

हे परम ज्ञान दाता, सकल विश्व आधार। क्षमा करें वर दें, विघ्नों से करें उबार।।2।।

हे जग वंदन, हे जगनायक! हे गौरीनंदन! हे वरदायक।।3।।

हे विघ्नविनाशन! हे गणनायक! हे भवभय मोचन! हे जन सुखदायक!।।4।।

दया करो हे प्रभु! दे सबको निर्मल ज्ञान। हे सहज संत! दें हम को यह वरदान।।5।।

मंगलमय हो गीत हमारे करें जनकल्याण। मातृप्रेम में निरत रहें पावें पद निर्वाण।।6।।

गणपति की के मंत्र

ॐ गं गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा ॥

श्री वक्रतुण्ड महाकाय सूर्य कोटी समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व-कार्येशु सर्वदा॥

ॐ एकदन्ताय विहे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ॥

गजाननाय विद्महे, वक्रतुण्डाय धीमहि, तन्नो दंती प्रचोदयात्।।

ॐ नमो गणपतये कुबेर येकद्रिको फट् स्वाहा।

गणेश जी की आरती (Ganesh Ji Ki Aarti)

जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा.

माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा.

एकदन्त दयावन्त, चार भुजाधारी.

माथे पर तिलक सोहे, मूसे की सवारी.

पान चढ़े फूल चढ़े, और चढ़े मेवा.

लड्डुअन का भोग लगे, सन्त करें सेवा.

जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा.

माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा.

अँधे को आँख देत, कोढ़िन को काया.

बाँझन को पुत्र देत,निर्धन को माया.

सूर श्याम शरण आए, सफल कीजे सेवा.

माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा.

दीनन की लाज राखो, शम्भु सुतवारी.

कामना को पूर्ण करो, जग बलिहारी.

जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा.

माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा.

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