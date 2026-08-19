Ganesh Utsav 2026 Date: हिंदू कैलेंडर के अनुसार, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के साथ गणेश उत्सव आरंभ हो जाता है, जो भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी तिथि यानी अनंत चतुर्दशी के साथ गणेश विसर्जन किया जाता है। इस साल का गणेश उत्सव काफी शुभ माना जा रहा है। दरअसल इस साल गणेश चतुर्थी 10 नहीं बल्कि 12 दिनों के लिए होगा। ऐसा संयोग करीब 9 साल के बाद बन रहा है। पंचांग गणना के अनुसार तिथियों के घट-बढ़ से कई वर्षों बाद इस तरह का पंचांग संयोग बनता है। आइए जानते हैं गणेश उत्सव कब से कब चलेगा सहित अन्य जानकारी…

गणेश चतुर्थी 2026 कब है? (Ganesh chaturthi 2026 Date)

द्रिक पंचांग के अनुसार, साल 2026 भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का आरंभ 14 सितंबर को सुबह 7 बजकर 6 मिनट पर होगा और इसका समापन अगले दिन 15 सितंबर को सुबह 7 बजकर 44 मिनट पर होगा। उदया तिथि के अनुसार गणेश चतुर्थी का व्रत और गणपति स्थापना 14 सितंबर को करना शुभ होगा।

गणेश चतुर्थी 2026 पूजा मुहूर्त (Ganesh chaturthi 2026 Puja Muhurat)

मध्याह्न गणेश पूजा मुहूर्त – 11:02 ए एम से 01:31 पी एम

अवधि – 02 घण्टे 28 मिनिट्स

गणपति विसर्जन कब होगा? (Ganesh Visarjan 2026)

गणेश उत्सव के समापन पर गणपति बप्पा की प्रतिमा का किसी पवित्र नदी या बहते जल में प्रवाहिक किया जाता है। इस साल अनंत चतुर्दशी 25 सितंबर, शुक्रवार को पड़ रही है। इसी दिन के साथ गणेश उत्सव समाप्त हो जाता है। हालांकि कई साधक गणेश उत्सव के दिन बप्पा की स्थापना करने के बाद डेढ़ दिन, 3 दिन, 5 दिन या 7 दिन बाद भी गणेश प्रतिमा का विसर्जन करते हैं।

गणेश विसर्जन- 25 सितंबर, शुक्रवार,

वर्जित चन्द्र दर्शन का समय – 09:06 ए एम से 08:04 पी एम

अवधि – 10 घण्टे 58 मिनट्स

इस बार 10 नहीं, 12 दिन का नजर आएगा गणेश उत्सव!

पंचांग के अनुसार, वर्ष 2026 में गणेश चतुर्थी का पर्व 14 सितंबर से शुरू होगा और 25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन के साथ संपन्न होगा। इस बार तिथियों के संयोग के कारण गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक की अवधि सामान्य 10 दिनों की तुलना में 12 कैलेंडर दिनों की दिखाई दे रही है।

भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी तिथि प्रारंभ: 14 सितंबर 2026, सुबह 5:22 बजे

भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी तिथि समाप्त: 15 सितंबर 2026, सुबह 7:14 बजे

ध्यान दें: इस बार गणेश उत्सव को 12 दिन का कहना थोड़ा भ्रामक हो सकता है। सही बात यह है कि गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक 12 कैलेंडर दिनों की अवधि बन रही है। तिथियों के संयोग के कारण इस बार यह अंतर दिखाई दे रहा है।

गणेश उत्सव का महत्व (Ganesh chaturthi 2026 Significance)

मुद्गल पुराण, चतुर्थ खंड, अध्याय 7 में भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मिट्टी की गणेश प्रतिमा करने से विशेष फलों की प्राप्ति हो सकती है।

श्लोक

चतुर्थ्यां सर्ववर्णस्थैर्भाद्रे पूज्यो गजाननः।

मृन्मयो विघ्नहीनास्ते भवन्ति सफलक्रियाः॥”

अर्थ- भाद्रपद की चतुर्थी को मिट्टी के स्वरूप में गणेश जी की पूजा करने से विघ्न दूर होते हैं और कार्य सफल होते हैं।

डिसक्लेमर- इस लेख में दी गई किसी भी जानकारी की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।