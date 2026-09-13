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Ganesh Chaturthi 2026 Puja Vidhi, Murti Sthapana Muhurat: गणेश चतुर्थी हिंदू धर्म के प्रमुख और पवित्र त्योहारों में से एक है, जिसे भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में पूरे देश में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। भगवान गणेश को प्रथम पूज्य, विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता और बुद्धि-विवेक के देवता के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत भगवान गणेश की पूजा से करने पर कार्य में आने वाले विघ्न दूर होते हैं और सफलता के मार्ग खुलते हैं। यही वजह है कि गणेश चतुर्थी का पर्व धार्मिक आस्था के साथ-साथ सुख, समृद्धि, बुद्धि और सौभाग्य की कामना से भी जुड़ा हुआ है।

हिंदू पंचांग के अनुसार गणेश चतुर्थी का पर्व भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस साल गणेश चतुर्थी का पर्व 14 सितंबर को मनाया जाएगा। वहीं इस दिन रवि योग, इंद्र योग और ब्रह्म योग बन रहे हैं, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। आइए जानते हैं तिथि और मूर्ति स्थापना का शुभ मुहूर्त, मंत्र और आरती…

Live Updates
13:00 (IST) 13 Sep 2026

इस दिशा में स्थापित करें गणपति (Ganesh Chaturthi 2026)

वास्तु शास्त्र के अनुसार भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करने के लिए लकड़ी से निर्मित चौकी का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही, चौकी को उत्तर या उत्तर-पूर्व दिशा में रखना चाहिए और उस पर पीले या लाल रंग का वस्त्र जरूर बिछाएं।

12:45 (IST) 13 Sep 2026

गणेश चतुर्थी पूजा सामग्री 2026 (Ganesh Chaturthi 2026)

गणेश चतुर्थी की पूजा के लिए सबसे पहले भगवान गणेश की प्रतिमा, चौकी और लाल या पीला वस्त्र रखें। पूजा सामग्री में रोली, कुमकुम, हल्दी, अक्षत (चावल), दूर्वा घास, लाल फूल, माला, धूप, दीपक, कपूर, घी, कलावा, चंदन, पंचामृत के लिए दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल, साथ ही सुपारी, पान, लौंग, इलायची, नारियल, फल और मिठाई रखें। भगवान गणेश को मोदक या लड्डू का भोग विशेष रूप से प्रिय माना जाता है। इसके अलावा कलश, आम के पत्ते, नारियल, पूजा की थाली और आसन भी रखें।

11:58 (IST) 13 Sep 2026

Ganesh Visarjan 2026 : गणेश विसर्जन कब करें?

गणेश विसर्जन आप गणेश चतुर्थी पर, उसके डेढ़ दिन बाद, तीसरे, पांचवे और सातवें दिन भी कर सकते हैं। वहीं अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन का विशेष महत्व माना जाता है।

11:57 (IST) 13 Sep 2026

गणेश चतुर्थी पर बन रहे ये शुभ योग (Ganesh Chaturthi 2026)

पंचांग के अनुसार गणेश चतुर्थी पर कई शुभ योग बन रहे हैं। आपको बता दें कि इस दिन रवि योग, इंद्र योग और ब्रह्म योग बन रहे हैं, इन योगों में गणेश भगवान की पूजा करने का दोगुना फल प्राप्त होता है।

11:57 (IST) 13 Sep 2026

गणेश चतुर्थी 2026 गणपति स्थापना का शुभ मुहूर्त (Ganesh Chaturthi 2026)

गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की स्थापना और पूजा के लिए मध्याह्न काल का सबसे उत्तम मुहूर्त 14 सिंतबर को सुबह 11 बजकर 21 मिनट से दोपहर 1 बजकर 48 मिनट तक रहेगा। इस समय गणेश जी की मूर्ति स्थापित कर सकते हैं।

11:56 (IST) 13 Sep 2026

गणेश चतुर्थी 2026 (10 दिवसीय गणपति उत्सव) तारीख (Ganesh Chaturthi 2026)

फ्यूचर पंचांग के अनुसार, भाद्रपाद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का आरंभ 14 सितंबर को सुबह 7 बजकर 7 मिनट पर होगा। चतुर्थी तिथि का अंत 15 सितंबर को सुबह 7 बजकर 43 मिनट पर होगा। उदयातिथि के अनुसार, गणेश चतुर्थी 14 सितंबर 2026 को मनाई जाएगी।