Ganesh Chaturthi 2026 Puja Vidhi, Murti Sthapana Muhurat: गणेश चतुर्थी हिंदू धर्म के प्रमुख और पवित्र त्योहारों में से एक है, जिसे भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में पूरे देश में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। भगवान गणेश को प्रथम पूज्य, विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता और बुद्धि-विवेक के देवता के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत भगवान गणेश की पूजा से करने पर कार्य में आने वाले विघ्न दूर होते हैं और सफलता के मार्ग खुलते हैं। यही वजह है कि गणेश चतुर्थी का पर्व धार्मिक आस्था के साथ-साथ सुख, समृद्धि, बुद्धि और सौभाग्य की कामना से भी जुड़ा हुआ है।

हिंदू पंचांग के अनुसार गणेश चतुर्थी का पर्व भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस साल गणेश चतुर्थी का पर्व 14 सितंबर को मनाया जाएगा। वहीं इस दिन रवि योग, इंद्र योग और ब्रह्म योग बन रहे हैं, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। आइए जानते हैं तिथि और मूर्ति स्थापना का शुभ मुहूर्त, मंत्र और आरती…

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