Ganesh Chaturthi 2026, Ganpati Bappa Morya, Sukh Harta Dukh Harta Lyrics In Hindi: पंचांग के अनुसार, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। ये साल भर में पड़ने वाली गणेश चतुर्थी में से काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इस दिन से अगले 10 दिनों के लिए गणेश उत्सव आरंभ हो जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन बप्पा की मूर्ति को घर और बड़े-बड़े पंडांलों में विधि-विधान से स्थापित की जाती है। इस दौरान गणपति बप्पा के नामों के जयकारा के साथ गणपति बप्पा मोरया के जयकार खूब लगते हैं। अगर आप भी गणेश उत्सव के दौरान गणपति जी की विधिवत पूजा करने के साथ-साथ नीचे दिए हुए भजन को अवश्य गाएं। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा की बढ़ोतरी के साथ मानसिक शांति मिल सकती हैं और गणेश जी अति प्रसन्न हो सकते हैं। आइए जानते हैं सुखकर्ता दुखहर्ता वार्ता विघ्नांची। सहित गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया सहित अन्य भजन लिरिक्स इन हिंदी….

गणेश उत्सव 2026: गणेश चतुर्थी पर गणपति बप्पा को बिल्कुल भी न चढ़ाएं ये चीजें, जानें धार्मिक मान्यता

सुखकर्ता दुखहर्ता (Sukh Harta Dukh Harta Lyrics)

सुखकर्ता दुःखहर्ता वार्ता विघ्नांची।

नुरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची॥

सर्वांगी सुंदर उटी शेंदूराची।

कंठी झलके माळ मुक्ताफळांची॥

जय देव जय देव, जय मंगलमूर्ति।

दर्शनमात्रे मनकामना पूर्ती॥

रत्नखचित फरा तूज गौरीकुमरा।

चंदनाची उटी कुंकुमकेशरा॥

हिरे जडित मुकुट शोभतो बरा।

रुणझुणती नूपुरे चरणी घागरिया॥

जय देव जय देव, जय मंगलमूर्ति।

दर्शनमात्रे मनकामना पूर्ती॥

गणेश भजन- गणपति बप्पा मोरया

गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।

गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया॥

विघ्न विनाशक मंगल करण,सिद्धि विनायक मंगल करण॥

दुख हरन सुख करण,भव भव भय हरन॥

गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया॥

गणेश भजन- मंगल मूर्ति मोरया

मंगल मूर्ति मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।

विघ्न विनाशक मंगल मूर्ति मोरया॥

सिद्धि विनायक मंगल मूर्ति मोरया।

बुद्धि प्रदायक मंगल मूर्ति मोरया॥

84 साल बाद गणेश चतुर्थी पर बन रहा नवपंचम राजयोग, मेष, वृषभ, कन्या और मकर राशि वालों को आर्थिक तरक्की के योग

गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया॥

गणेश जी भजन (Ganesh Ji Bhajan)

घर में पधारो गजाननजी,मेरे घर में पधारो

रिद्धि सिद्धि लेके आओ गणराजा,मेरे घर में पधारो ॥

॥ घर में पधारो गजाननजी ॥

राम जी आना, लक्ष्मण जी आना

संग में लाना सीता मैया,मेरे घर में पधारो ॥

॥ घर में पधारो गजाननजी ॥

ब्रम्हा जी आना, विष्णु जी आना

भोले शशंकर जी को ले आना,मेरे घर में पधारो ॥

॥ घर में पधारो गजाननजी ॥

लक्ष्मी जी आना,गौरी जी आना

सरस्वती मैया को ले आना,मेरे घर में पधारो ॥

॥ घर में पधारो गजाननजी ॥

विघन को हारना,मंगल करना,

कारज शुभ कर जाना,मेरे घर में पधारो ॥

॥ घर में पधारो गजाननजी ॥

गणेश भजन- जय गणेश गणराज विद्या दे

जय गणेश गणराज, विद्या दे।

हे विधिहीन हमको, विधि दे॥

तेरे चरणों का मैं ध्यान धरूँ।

तेरा ही स्मरण मैं सदा करूँ॥

जय गणेश गणराज, विद्या दे।

हे विधिहीन हमको, विधि दे॥

गणेश भजन- पहले ध्यान श्री गणेश का, मोदक भोग लगाओ हिंदी लिरिक्स

पहले ध्यान श्री गणेश का,मोदक भोग लगाओ।

भक्ति मन से कर लो भक्तो, गणपति के गुण गाओ।

पहले ध्यान श्री गणेश का।

द्वार-द्वार, घर-आंगन सब पर,शुभ प्रभु की है प्रतिमा।

देवों में जो देव पूज्य है, गणपति की है गरिमा।

मंगल अति सुमंगल है जो, मंगल अति सुमंगल है जो,

उनको नयन बसाओ। पहले ध्यान श्री गणेश का।

आरती, स्तुति, भजन, प्रार्थना,शंख-नाद भी गूँजे।

मंगल जल दर्शन से गणपति,तन-मन सबका भीगे।

सब भक्तों का मंगल कर दो,सब भक्तों का मंगल कर दो,

मन सबका हर्षाओ, पहले ध्यान श्री गणेश का।

सब त्योहार उन्हीं से शुभ हैं,गणपति का त्योहारा।

मूषक वाहन श्री गणेश का, ऐसा देव हमारा।

कीर्तन-भजन नारायण करते,कीर्तन-भजन नारायण करते,

उत्सव आज मनाओ, पहले ध्यान श्री गणेश का।

पहले ध्यान श्री गणेश का,मोदक भोग लगाओ।

भक्ति मन से कर लो भक्तो, गणपति के गुण गाओ।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं, परंपराओं और पंचांग संबंधी सामान्य जानकारी पर आधारित है। इसका उद्देश्य केवल धार्मिक एवं आध्यात्मिक जानकारी प्रदान करना है। भजन/आरती के बोल श्रद्धा एवं भक्ति के उद्देश्य से प्रस्तुत किए गए हैं। पाठकों से अनुरोध है कि किसी भी धार्मिक अनुष्ठान, व्रत या पूजा की विधि के लिए अपने क्षेत्र के विद्वान पंडित या धार्मिक विशेषज्ञ से सलाह लें। इस सामग्री में दी गई मान्यताओं को वैज्ञानिक या चिकित्सकीय तथ्य के रूप में न लिया जाए।