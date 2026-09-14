Ganesh Ji Ki Aarti: पंचांग के अनुसार, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। इसी के साथ 10 दिवसीय गणेश उत्सव भी आरंभ हो जाता है। आज भक्तगण गणपति बप्पा को विधि-विधान से घर या फिर पंडालों में स्थापित करेंगे। घरों में 2, 5, 7 या फिर पूरे 10 दिनों तक बप्पा की पूजा करने के साथ विसर्जित करते हैं। वहीं भव्य पंडालों में पूरे 10 दिनों तक रहकर अनंत चतुर्दशी के दिन विसर्जन किया जाएगा। इस दौरान गणपति बप्पा की पूरा श्रद्धा भाव के साथ सेवा की जाती है। रोजाना गणपति बप्पा को भोग, फूल, माला आदि चढ़ाने के साथ मंत्र, चालीसा का पाठ करने के साथ अंत में गणेश जी की आरती अवश्य करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, गणेश जी की आरती करने से आपकी पूजा पूर्ण होती है। आइए जानते हैं गणेश जी संपूर्ण आरती…

गणेश उत्सव 2026: गणेश चतुर्थी पर गणपति बप्पा को बिल्कुल भी न चढ़ाएं ये चीजें, जानें धार्मिक मान्यता

श्री गणेश आरती (Ganesh Aarti Lyrics)

जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा।

माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा॥

एक दंत दयावंत, चार भुजा धारी।

माथे सिंदूर सोहे, मूसे की सवारी॥

जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा।

माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा॥

पान चढ़े फल चढ़े, और चढ़े मेवा।

लड्डुअन का भोग लगे, संत करें सेवा॥

जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा।

माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा॥

अंधन को आंख देत, कोढ़िन को काया।

बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया॥

जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा।

माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा॥

‘सूर’ श्याम शरण आए, सफल कीजे सेवा।

माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा॥

जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा।

माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा॥

दीनन की लाज रखो, शंभु सुतकारी।

कामना को पूर्ण करो, जाऊं बलिहारी॥

जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा।

माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा॥

भगवान गणेश की जय, पार्वती के लल्ला की जय

भगवान श्रीगणेश की आरती-

सुखकर्ता दुःखहर्ता वार्ता विघ्नाची

नुरवी पुरवी प्रेम कृपा जयाची

सर्वांगी सुंदर उटी शेंदुराची

कंठी झलके माल मुक्ता फलांची।

जयदेव जयदेव जयदेव जयदेव

जयदेव जयदेव जय मंगलमूर्ति

दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती। जयदेव जयदेव जयदेव जयदेव

रत्नखचित फरा तुज गौरीकुमरा

चंदनाची उटी कुमकुम केशरा

हीरे जड़ित मुकुट शोभतो बरा

रुणझुणती नूपुरे चरणी घागरिया।

जयदेव जयदेव जयदेव जयदेव

जयदेव जयदेव जय मंगलमूर्ति

दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती। जयदेव जयदेव जयदेव जयदेव

लम्बोदर पीताम्बर फणिवर बंधना

सरल सोंड वक्र तुंड त्रिनयना

दास रामाचा वाट पाहे सदना

संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुर वर वंदना।

जयदेव जयदेव जयदेव जयदेव

जयदेव जयदेव जय मंगलमूर्ति

दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती। जयदेव जयदेव जयदेव जयदेव ।।

गणेश जी के मंत्र (Ganpat Sthapana Mantra)

वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ ।

निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ॥

एकदन्तं महाकायं लम्बोदरगजाननम्ं।

विघ्नशकरं देवं हेरम्बं प्रणमाम्यहम्॥

ॐ ग्लौम गौरी पुत्र,वक्रतुंड,गणपति गुरु गणेश

ग्लौम गणपति,ऋदि्ध पति। मेरे दूर करो क्लेश।।

एकदन्तं महाकायं लम्बोदरगजाननम्ं।

विघ्नशकरं देवं हेरम्बं प्रणमाम्यहम्

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई गणेश जी की आरती, मंत्र एवं धार्मिक मान्यताएं विभिन्न प्रचलित हिंदू धार्मिक परंपराओं, लोक-मान्यताओं और उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित हैं। अलग-अलग क्षेत्रों, संप्रदायों एवं ग्रंथों में आरती, मंत्रों तथा पूजा-विधि के पाठ या शब्दों में भिन्नता हो सकती है। इसका उद्देश्य केवल धार्मिक एवं आध्यात्मिक जानकारी प्रदान करना है। पाठकों से अनुरोध है कि किसी विशेष पूजा-विधि या धार्मिक अनुष्ठान के लिए अपने परिवार की परंपरा अथवा योग्य आचार्य/पंडित की सलाह को प्राथमिकता दें।